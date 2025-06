Día 540: Periodismo, el oficio maldito en el país libertario

Si en palabras de John William Cooke, el peronismo era el hecho maldito en el país burgués, hay un oficio que resulta maldito para experiencias populistas tanto del peronismo, como de la extrema derecha. Los gobiernos que construyen relatos en los que los adversarios son los causantes de todos los males del país y ellos son mesías que salvarán la patria, siempre encuentran en los periodistas un continuo jaque a su narrativa.

En tiempos de giro autoritario del peronismo, igual que hoy, fueron periodistas quienes dieron cuenta de la triple A y el inicio del método de las desapariciones de opositores. También fueron periodistas argentinos y extranjeros los que le contaron al mundo los horrores de la dictadura militar. Algunos pagaron con su vida y otros, si bien pagamos con nuestra libertad, pudimos vivir para contarlo.

Cuando la hegemonía del menemismo asolaba el país y muchos de los políticos que hoy se auto perciben como antineoliberales marchaban detrás de Menem, fue el periodismo el que expuso los hechos de corrupción. Especialmente la existencia de mafias en aduana y en inmigración, teniendo a Yabrán como el expone mayor quien luego mandó a asesinar al fotógrafo de Perfil José Luis Cabezas.

En tiempos del kirchnerismo, fue el periodismo y en primer lugar la Editorial Perfil la que denunció la trama de corrupción en Santa Cruz que luego se extendió a todo el país además de padecer y enfrentar el reparto discrecional de la publicidad pública y las inconsistencias de un modelo que tenía fecha de vencimiento.

Ahora, en tiempos de Milei, el periodismo es el blanco de un plan sistemático para destruir su reputación. Los periodistas somos insultados por el propio Presidente, perseguidos por los servicios de inteligencia y por la central de recaudación impositiva, ARCA, y de nuevo nos tratan de desfinanciar también con un reparto discrecional de la publicidad pública.

Lamentablemente, a esta tarea se prestan colegas que por razones de conveniencia personal y económicas se posicionan como voceros del poder protagonizando amenas conversaciones con los funcionarios del Gobierno en las que sobreabundan elogios y faltan preguntas. La mala praxis de este sector del periodismo se extiende al ataque y ridiculización de trabajadores en huelga, opositores y hasta artistas que cuestionan políticas de este Gobierno. Y se convirtieron junto a twitteros como el Gordo Dan en la guardia pretoriana del Presidente.

Hoy, un día antes del Día del Periodista, que se celebra por la salida del primer periódico en estas tierras luego de la conformación del primer gobierno patrio, nos tomamos esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), para reflexionar sobre nuestro oficio, el rol que tenemos que desempeñar en estos tiempos en los que la democracia parece estar en cuestión y cómo tenemos que reaccionar a los continuos ataques del poder.

Este jueves hubo festejos del Dia del Periodista en el auditorio Borges en la Biblioteca Nacional, donde se premió con la Pluma de Honor de 2024 a Leila Guerreiro y de 2025 a Jorge Fernández Diaz, dos grandes del oficio que desde diferentes registros y formatos honran a la profesión.

Jorge Fernández Díaz recibió la Pluma de Honor y advirtió sobre el gobierno de Milei: “Quieren domesticar al periodismo”

La ceremonia estuvo presidida por Joaquín Morales Solá, quien sostuvo que existe una estrategia del Gobierno de enfrentar a la sociedad con el periodismo independiente. “De esta estrategia se ha excluido al periodismo que milita en distintos bandos, incluido el más opositor al Gobierno. El objetivo casi exclusivo y excluyente es el periodismo independiente porque ese es el periodismo más creíble para la mayoría de la sociedad”, agregó.

El periodista luego afirmó que “acosar y difamar al periodismo significa otro desprecio a las instituciones de la democracia”. “No puede existir una sociedad libre si no está debidamente informada. No puede existir una república auténtica sin un periodismo libre. La comprobación de que populismos autoritarios se están imponiendo en países de Occidente con larga tradición democrática no puede justificar las transgresiones argentinas”, expresó Morales Solá.

Es interesante lo que plantea Joaquín Morales Solá. Los periodistas atacados no son los que tienen planteos más duros contra el Gobierno, si no los que son independientes. Tal es así que muchos de los periodistas que fueron atacados por el kirchnerismo hoy son atacados por Milei.

Uno de los premiados, Jorge Fernández Díaz, habló sobre los periodistas que están incurriendo en mala praxis en el contexto de este Gobierno y se refirió a sus colegas que “quisieron hacerse ricos y famosos a cualquier precio” y “repiten con entusiasmo consignas dictadas por mandarines con billetera”.

“También que hay quienes temen pensar fuera de la burbuja de sentido o hablar y escribir contra su propia audiencia. Nuestra audiencia no puede ser nuestra tirana, porque entonces perdemos tarde o temprano la autoridad moral. Y si perdemos eso lo perdemos todo. A veces es preferible perder con honestidad que convertirnos en un camaleón”, dijo el ganador de la Pluma de Honor de este año.

Uno de los trabajos más reveladores de los últimos meses en materia de periodismo de investigación fue el de Hugo Alconada Mon. El colega de La Nación fue quien reveló los planes de la SIDE para espiar a todo aquel que “erosionara la palabra del Presidente”. Luego de estas revelaciones, fue amenazado e intentaron hackear su celular 11 veces.

Alconada envió un audio a la producción haciendo una reflexión sobre el desempeño del oficio en este contexto. “Ejercer la profesión en este momento es un desafío. Al mismo tiempo, hago propias las palabras de Martin Baron, el editor del Washington Post durante la primera presidencia de Trump. Cuando le preguntaban cómo proceder ante una presidencia tan agresiva, su respuesta era: ‘Nosotros estamos trabajando, no estamos en guerra’”, declaró.

Ari Lijalad, periodista de El Destape fue denunciado de manera delirante por el Presidente, porque dice que el periodista lo comparó con Hitler, algo que no ocurrió, a pesar del carácter de extrema derecha de Milei. Esto dijo sobre el presente del oficio: “Hay que seguir publicando y ejerciendo la libertad de expresión como derecho colectivo. El propio Presidente promueve el odio contra el periodismo para que el periodismo no cuenta cómo les pasa la motosierra a otras libertades”.

Como decíamos, muchos de quienes eran objeto del ataque del kirchnerismo hoy son atacados por Milei. Un ejemplo de esto es Marcelo Bonelli. “Hay que responder con más información y más investigaciones. Nos pueden criticar, pero no agraviar para amedrentarnos”, afirmó a este programa.

Si bien, como dijo Joaquín Morales Solá en la ceremonia de la Academia Nacional de Periodismo, hay políticos que cuando el kirchnerismo atacaba a la prensa alzaban la voz y hoy se quedan callados, hay otros que se mantienen firmes en su defensa de la libertad de prensa.

Este jueves, el diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley de protección de la labor periodística con la firma de diputados de diferentes bloques. Un apartado de la iniciativa describe que uno de los objetivos es “brindar un marco de protección a periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores/as de prensa para garantizar y promover el ejercicio libre y seguro de sus labores”.

La Justicia desestimó la denuncia de Javier Milei contra los periodistas Ari Liljalad y Carlos Pagni

Concretamente, la ley presentada por el diputado de Hacemos Coalición Federal tiene por finalidad “prevenir, proteger y garantizar la libertad, seguridad e integridad” de los trabajadores/as de prensa” y “salvaguardar” su “ejercicio libre, independiente y plural”, “previniendo que deban hacer frente a actos de violencia e intimidaciones que incluyen agresiones contra su integridad o la de sus familiares” a través de “un mecanismo de protección interinstitucional”.

El proyecto también menciona la necesidad de “asegurar la protección de las fuentes periodísticas”, “generar mecanismos adecuados y efectivos de protección de la labor periodística”, “promover y garantizar los derechos humanos y libertades de trabajadores de prensa en el marco de procesos judiciales y administrativos” y “adoptar las medidas adecuadas para investigar, juzgar y sancionar ataques, agresiones, amenazas o intimidaciones”.

Esta iniciativa fue firmada por Pichetto, Pablo Juliano y Manuel López, los presidentes de los bloques de Encuentro Federal, Democracia para siempre y la Coalición Cívica, y Sergio Palazzo, que forma parte del bloque mayoritario del Congreso, Unión por la Patria.

Además, tiene como adherentes a 20 diputados más entre los cuales está Oscar Agost Carreño, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot y Natalia de la Sota. El espectro ideológico y político que está detrás de este proyecto es muy amplio.

Otros colegas también brindaron sus testimonios. Por su parte, el periodista Ernesto Tenembaum aseguró que es un desafío seguir ejerciendo su trabajo y dijo que el presidente Milei es responsable de instalar un clima de “autoritarismo y peresucio2n”.

Las palabras finales del discurso de Jorge Fernández Diaz fueron excepcionales. En primer lugar, utilizó una anécdota del periodista y escritor Pérez Reverte para explicar la relación entre el periodismo y el poder político. “Arturo Pérez-Reverte, cuando ganó el Premio Mariano de Cavia, contó en su discurso: ‘Yo tenía 16 años, quería ser reportero, y cada tarde, al salir del colegio, frecuentaba la redacción del diario La Verdad. Estaba al frente de este Pepe Monerri, un veterano periodista. Empezó a encargarme cosas menudas, y un día me ordenó que entrevistase al alcalde de la ciudad. Y cuando, abrumado por la responsabilidad, respondí que entrevistar a un alcalde era demasiado para mí, y tenía miedo de hacerlo mal, el veterano me miró con mucha fijeza, encendió uno de esos pitillos que antes fumaban los viejos periodistas, y dijo algo que no he olvidado nunca: ‘¿Miedo?... Mira, chaval. Cuando lleves un bloc y un bolígrafo en la mano, quien debe tenerte miedo es el alcalde a ti’”, relató.

Después, habló sobre rol del periodismo en el surgimiento de nuestro país y sostuvo: “El país próspero fue diseñado por periodistas: Moreno, Sarmiento, Mitre, Alberdi, Mansilla, los hermanos Gutiérrez. Fueron ellos, desde los diarios y con sus crónicas y columnas de ideas, quienes discutieron ardorosamente y alumbraron la modernidad. Con sus defectos y sus aciertos, con las luces y sombras de aquella época. Pero fueron ellos los que fundaron el periodismo y los valores de la patria. No queremos lo suficiente a los periodistas”. Realmente da gusto escuchar al colega.

El periodismo tiene dos desafíos: sobrevivir a los permanentes embates del poder y no copiar los métodos de agresión y mentiras que nos lanzan desde el poder. Mantenernos firmes en nuestro oficio que es la búsqueda de la verdad y el servicio de informar a nuestro pueblo.

