Osvaldo Giordano: "La única manera de sustituir ingresos brutos es con el IVA"

Desde la Fundación Mediterránea se planteó un análisis en el que se incentiva eliminar el IVA. En este sentido, el director de IERAL, Osvaldo Giordano, explicó que el proyecto apunta a sustituir los tres impuestos (ingresos brutos, tasas municipales e IVA) por un IVA “más fortalecido”: “Se soportará un IVA con una alícuota un poco más alta para liberar a la sociedad de ingresos brutos y tasas de una manera más rápida”. Además, destacó la idea del Gobierno de haber planteado como agenda central el equilibrio fiscal, pero calificó como un punto débil del Estado disolver al Gobierno echando funcionarios. “De cara a al futuro sería bueno que el equipo se consolide”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Osvaldo Giordano es presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. Estuvo a cargo del ANSES en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei y, durante mucho tiempo, a cargo de las finanzas de la provincia de Córdoba. Además, Giordano se desempeñó como ministro de Economía de Córdoba entre el 10 de diciembre de 2015 y 2023, y antes fue secretario de previsión social entre 2007 y 2015.

¿Por qué sustituirán el IVA? ¿Cómo sería desde el punto de vista tributario?

El planteo es el siguiente: hoy, cuando compramos cualquier producto, tenemos dentro del precio, como mínimo, tres impuestos: el IVA, que aplica la Nación; Ingresos brutos que aplican las provincias y, si vivo fuera de CABA, la tasa municipal.

Esto hace que sea un costo difícil de medir, porque sobre todo ingresos brutos y tasas municipales inciden de una manera bastante compleja en los precios de los bienes. Es una manera muy ineficiente de hacerlo, tres impuestos es tres burocracias, tanto para el contribuyente como para el Estado. Además, ingresos brutos y las tasas son muy malos impuestos, porque no se pueden descontar cuando un producto se exporta, entonces terminamos exportando impuestos, lo cual es una aberración en el comercio internacional.

Además, al ser impuestos tan rudimentarios tienen altísima evasión. La propuesta que tiene varios antecedentes es sustituir estos tres impuestos por un IVA más fortalecido, que permita generar los mismos recursos que generan estos tres impuestos, pero de una manera mucho más eficiente. El IVA es un impuesto de mejor calidad que otros, se puede controlar mejor y reducir la evasión, y cuando se exporta se descuenta, termina siendo más justo. Hay varias ventajas del IVA sobre los otros impuestos.

Entonces, no quieren eliminar el IVA, sino Ingresos Brutos y Tasas Municipales.

Efectivamente, habrás escuchado las quejas sobre tasas municipales e ingresos brutos, quejas que son muy fundamentadas.

Aun cuando haya voluntad de administrar bien ingresos brutos, no hay forma de evitar efectos muy perniciosos para la actividad productiva, por lo tanto, es un impuesto que no tiene arreglo. La única salida lógica que hay es eliminarlo, por eso en general no se aplica en otros países.

La manera que tenemos de hacerlo, dado que es una fuente muy importante de financiamiento para las provincias, es sustituirlo por el IVA. Por ahí soportar un IVA con una alícuota un poco más alta, pero liberarlos de ingresos brutos y tasas de una manera más rápida, porque si no va a pasar el tiempo y nos vamos a seguir quejando de estos impuestos.

Vos sos una persona que tiene una cercanía en cuanto a las ideas, en general al discurso económico del Presidente, y un disenso respecto a las formas y el cómo. Me gustaría, en este recorrido de estos 11 meses, que nos compares al actual Milei con el que vos te imaginaste y con el plan que la Fundación Mediterránea hubiera preferido que se llevase adelante. Me gustaría una especie de balance de estos 11 meses de Milei.

Efectivamente hay coincidencias importantes con el pensamiento de la Fundación Mediterránea, que justamente esta semana recibió al Presidente para celebrar sus 47 años en ideas que se vienen sosteniendo desde hace tiempo, creo que la más importante es el cuidado en el manejo de la política fiscal.

No es bueno para la economía un Estado que gasta por encima de lo que tiene. De hecho, la razón por la cual la convertibilidad terminó mal fue por no cumplir con esta regla de equilibrio fiscal. En ese sentido, el planteo del actual gobierno es muy coincidente, y creo que es el principal acierto.

Después, como bien señalas, hay disidencias en el sentido de cómo presentarlo. Seguramente el ajuste se podría haber hecho un poco más o menos prolijo, pero hay que entender la situación crítica en la que estaba Argentina. Sin embargo, en lo esencial, creo que hay una coincidencia bastante amplia con toda la sociedad en relación de que hay que hacer algo con el Estado.

Creo que lo más importante a futuro, además de esta cuestión de las formas, es que esto no termina en un ajuste, sino que es necesario un reordenamiento.

Por ahora, se ha hecho un logro muy importante que es equilibrar, pero también hay que ver la cuestión cualitativa, pensar, con el Estado que queda, cómo mejoramos su funcionamiento para que el esfuerzo que hace la gente pagando impuestos vuelva en servicios.

Sobre eso hay mucho para hacer, el Gobierno planteó una agenda, que es la Agenda de Mayo y que contiene muchos de estos elementos, pero hay un largo camino para recorrer para que todo este esfuerzo que están haciendo los argentinos redunde en lo que queremos, que es salir de este largo ciclo de decadencia que sufrimos.

¿Qué hubieras hecho distinto vos?

Más allá de las cuestiones formales, de menos agresividad y más capacidad de diálogo, creo que había algunos puntos. Tal vez el tema que más discusión pública tuvo fue el tema previsional, creo que podría haber hecho un avance importante en lugar de vetar la ley.

Tal vez con un veto parcial y con una buena reglamentación se podría haber resuelto un tema muy importante que es la movilidad, y que ha quedado regulada por un DNU de una precariedad jurídica enorme, con altísima posibilidad de que esto genere juicios. Hubo una oportunidad cuando el Congreso sancionó la ley, con un poco de ingenio se podría haber reinsertado y no rechazado.

De hecho, ahora en el presupuesto se vuelve a insistir con ratificar al decreto, que seguramente el Congreso lo va a volver a rechazar, y nos queda abierto un tema sin solución y un problema que se está gestando, que es la litigiosidad que se va acumulando.

En muchas áreas hay temas puntuales, pero insisto con que rescato lo valorable de la orientación general, de haber planteado como agenda central el equilibrio fiscal, y como un objetivo no negociable, que es algo muy distinto a lo que teníamos en el pasado y marca la gran diferencia y la esperanza de que, de una vez por todas, Argentina salga.

Como compañero de gobierno de la canciller Diana Mondino, más la cantidad de funcionarios, exactamente 85 de alto rango, entre los que estás vos, despedidos en 11 meses de gobierno, ¿qué lectura hacés sobre esa conflictividad interna al armar un equipo?

Diría que es una gran debilidad, porque más allá de cómo se haga una transición entre un funcionario y otro, es un atraso, una pérdida de tiempo y un desvío de lo que uno busca.

Naturalmente, momentos en los cuales es necesario un cambio de equipo es lógico, pero con esta frecuencia se daña la gestión. Creo que ahí hay una debilidad, seguramente explicada por una fuerza política nueva de gestación ante un desafío muy grande que estamos afrontando, pero sin duda daña la gestión.

Hay casos muy distintos, el mío no tuvo que ver con la gestión, sino con cómo votó mi pareja en el Congreso. Otros sí, algunos tendrán más o menos justificativos, pero de cara al futuro sería bueno que el equipo se consolide, que trabaje con tranquilidad, que genere confianza y que no esté supeditado a estos cambios de rumbo, porque son muy costosos desde el punto de vista de la gestión.

La gestión pública es difícil, uno enfrenta muchas dificultades en el manejo diario del Estado, y esta inestabilidad beneficia a los que no quieren los cambios. Sin dudas, es un punto débil del Estado.

Alejandro Gomel: ¿Le parece injusto para la figura y el recorrido de Mondino lo que se hizo en las últimas horas?

Yo no soy objetivo porque me causa dolor por ella personalmente. La verdad no conozco el detalle de las decisiones en cancillería como para evaluar si la decisión estaba bien o mal. No me siento capacitado para opinar técnicamente sobre esa decisión.

AG: Más que el fondo las formas…

Como me dolió a mí también creo que la echaron siendo una persona que lo hizo con vocación de colaboración. Más allá de que uno pueda o no cometer un error, porque somos humanos, el propio Presidente, en la presentación que hizo en la Mediterránea, dio un ejemplo futbolístico sobre los que se pueden equivocar, y creo que eso también cabe para el equipo.

Insisto, puede ser que en algún momento se justifique un cambio de rumbo, pero cuando se hace con tanta frecuencia y con esas formas, hay algo para corregir. Es injusto con la gente que trata de colaborar, y me consta que con Diana fue así.

Además, creo que desalienta a que nueva gente se incorpore, porque si uno está sometido a ese tipo de maltratos, naturalmente hay un rechazo a sumarse a colaborar.

AG: También le quería consultar sobre lo que el Gobierno festeja en la baja del riesgo país, el dólar y los números de inflación. ¿Cree que el Gobierno ha encontrado el camino o que no debería confiarse?

Creo que son muy buenas noticias, algunas son aciertos de política económica. Por ejemplo, una cosa que cambió mucho el panorama fue lo acertado de cómo manejar el blanqueo, que es un síntoma de la decadencia argentina, de que todos los gobiernos tengan que apelar a un blanqueo. No se lo imputo a este gobierno porque todos han hecho lo mismo, pero tuvieron la habilidad de canalizarlo hacia el objetivo primordial que tiene la Argentina, que es recomponer reservas.

En eso, la estabilización va muy bien, pero no tenemos que perder de vista que es la estabilización de una de las columnas del programa, las otras son las reformas estructurales.

No alcanzan todos los éxitos y esfuerzos que se pueda tener en bajar la inflación, en estabilizar, bajar el riesgo país, la brecha cambiaria y demás. Esto va a salir en la medida en la que hagamos las reformas estructurales, como la de los impuestos. Con estos impuestos Argentina no va a poder progresar, y lo mismo con el tema previsional, la coparticipación y un montón de temas que no habría que perder de la agenda. No es lo urgente, pero sí lo prioritario y lo más difícil.

Claudio Mardones: Es novedoso el anuncio que hizo Guillermo Francos sobre impulsar una especie de Plan Canje, abrir la posibilidad de cumplir con la deuda que la nación tiene con las provincias, pero no en efectivo, sino a través de bienes y activos. Usted lo sabe posiblemente mejor que otro observador, una de esas deudas es la controversia que hay entre un puñado de provincias, entre ellas la suya, por las deudas y la compensación que el ANSES dejó de enviarle a las cajas jubilatorias no transferidas de esas provincias con la nación. ¿Qué opinión le merece esto en vísperas de la negociación más fina del presupuesto 2025? ¿Es una posibilidad de abrir una forma novedosa de pago o es una forma de condicionar? ¿Hay otra salida?

Creo que es una buena idea, porque es casi de sentido común que si yo te debo a vos y vos a mi, en lugar de estar presionando cada uno por su deuda, lo primero que tenemos que hacer es compensar una y ver qué saldo queda. Me parece un planteo de sentido común, está bueno plantearlo para destrabar esto.

Lo que no queremos hacer es seguir desconociendo estas deudas y que esto avance en la justicia. Córdoba ya tiene un juicio del anterior gobierno, y eso sigue generando presión.

Me parece que es muy bueno abordar este como muchos otros temas, pero sí lo veo complejo, porque hay algunas deudas más claras y precisas, mientras que otras, como el caso de ANSES, requieren una acción de ANSES que es la determinación de la deuda, con precisión a través de una simulación, algo que ANSES, por años, ha hecho muy poco.

Me llamó la atención el planteo de canjear por activos, no tengo tan claro que haya, por lo menos en las provincias de Córdoba o Santa Fe, algún activo que pueda compensar esta deuda. Tampoco está claro, porque el informe dice que si la deuda es a favor de la nación, habría que decir qué pasa si es al revés, si es la nación la que debe, que proponga una manera de sanear esto. Como primer paso, me parece algo positivo que hay que enfrentar.

CM: ¿Esto para usted es un anticipo de una estrategia del Gobierno en torno al presupuesto 2025? Tanto el bloque de Encuentro Federal, como otro sector del radicalismo, lo que proponen es alguna alternativa de financiamiento, y volver con los gastos tributarios y los impuestos que el FISCO deja de cobrar para beneficiar algunas actividades industriales. ¿Ve viable que pueda abrirse esa negociación que propone una parte de la oposición para evitar, por ejemplo, que la discusión del presupuesto universitario sea más áspera de lo que ya es?

En el caso de las universidades es una cifra relativamente manejable, creo que si hay buena voluntad de ambas partes puede haber un arreglo.

El caso de las deudas a las provincias por la caja es un volumen más grande. Por lo tanto, esta manera de compensar la deuda es su manera de destrabarlo. Me parece inteligente y positivo que se plantee como una manera de acercar las partes.

Me parece difícil que los diputados de provincias como Córdoba y Santa Fe aprueben el presupuesto sin resolver este tema. Es casi imposible que las provincias acepten pasivamente que el Estado Nacional sistemáticamente incumpla y siga generando deudas. Habrá que ver cómo, pero buscarle una salida me parece algo positivo en términos de sacarle una traba al caso del presupuesto.

