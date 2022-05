Osvaldo Laport: "Lo que está sucediendo en Ucrania es una tragedia humanitaria mundial"

El artista uruguayo Osvaldo Laport dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y contó detalles sobre su función como Embajador Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y su vínculo con la invasión rusa en Ucrania. Además se refirió a la obra Rotos de amor que protagoniza.

¿Qué rol cumple ACNUR en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Es un pilar fundamental en toda emergencia y crisis humanitaria, entendiendo que siempre es social, humanitario y apolítico. Hago hincapié en esto último porque los derechos internacionales se han escrito bajo ese mandato. Es decir, que en toda emergencia o conflicto, ACNUR tiene la posibilidad de acceder a terrenos o en países vecinos para proteger a las víctimas que huyen para salvar sus vidas. En este caso, está en todos los países vecinos a Ucrania y también dentro del propio territorio ucraniano, para acompañar esta tragedia y tremenda realidad que nos cachetea a toda la Humanidad. Más allá de la guerra, está todo lo que no se está contando, como la niñez que huye sola y son víctimas de la trata de personas y de abusos sexuales. Es tremendo lo que está sucediendo con el pueblo ucraniano.

Más de seis millones de refugiados ucranianos

¿Cuál es la función que realizan?

Lo que está sucediendo en Ucrania es que, más allá de los que han logrado cruzar fronteras, que son personas refugiadas por ACNUR, es que también hay millones de personas que son desplazados internos que huyen dentro de su propio país, tratando de salvarse. Están expuestos a todo tipo de crueldades y está imposibilitado el acceso a las personas que están en los bunkers, encerrados, con edificios caídos encima y no pueden salir. No tienen accedo a la salud, a la alimentación ni al agua. Lo que está sucediendo en Ucrania es una tragedia humanitaria mundial.

En Argentina estás protagonizando la obra Rotos de amor. ¿Cuánto afecta el paso del tiempo en la vida de un actor y galán?

Eso lo puedo exteriorizar y comentar con cierto humor porque es la sexta temporada que hacemos, con compañeros que pertenecen a otra generación y, en la observación y en la charla, tratamos de acompañarnos. De pronto me dicen cómo me animo a usar cierta ropa y, para mí, también pueden usarla. Es un tema de actitud, no pasa por los años. Hay que pasar por la vida y no que te pase sin haberte dado cuenta. Todavía no presté atención a los años que tengo porque estuve distraído, en el buen sentido de la palabra, haciendo lo que me apasiona y eso me hace transitar la vida diferente. Más allá de los compromisos con las necesidades de la sociedad.

Desde que comenzaste tu carrera hasta hoy, ¿cambió la relación del galán con la perspectiva de género?

No me modificó porque siempre fui una persona de mucho respeto, no solo en el vínculo laboral, sino también a nivel social. Transito y viajo por el mundo con ACNUR y uno de los pilares fundamentales es la inclusión. Hace muchos años que pido por la igualdad y el respeto. De chico vengo que esa apertura de una sociedad mucho más inclusiva y libre, en paz.

