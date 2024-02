El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, advirtió que los pilotos se están yendo del país por los malos salarios. “Más del 70% del poder adquisitivo del salario está licuado”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Biró es titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Presidente de FESPLA y del Comité Regional de Pilotos de la ITF. Referente del Núcleo del MTA.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es el primer balance del paro aeronáutico que se está llevando a cabo?

Nosotros no hacemos un seguimiento muy minucioso de la actividad de paro porque el sindicato de pilotos tiene un acatamiento en las medidas de fuerza muy fuerte. Tenemos antecedentes de porcentajes distintos de acatamiento, por lo cual tratamos de no ir al paro. Es una herramienta del derecho a huelga que dejamos en última instancia porque es muy difícil dosificar, no es que hay un daño que es dimensional. En la totalidad de las operaciones donde nosotros tenemos afiliados colapsan. Todavía no hablé con gremiales ni con los secretarios del consejo directivo ni con los delegados que están en los puestos de trabajo, pero me atrevo a decirte que el acatamiento del paro es de 100%, no hay ningún avión volando.

Aeropuerto Ambrosio Taravella, Córdoba.

En cuanto a la implementación de la medida, nosotros tenemos una forma de implementar medidas que son contundentes, el tema es el contexto en el que se realizan. Se supone que el derecho de huelga es una herramienta más para alcanzar acuerdos y articular intereses entre el capital y el trabajo, pero cuando no hay voluntad de algunas de las partes no se puede llegar a ningún acuerdo. Vemos con mucha preocupación lo que sucedió ayer, estuvimos todo el fin de semana con autoridades de Gobierno, ayer nos llamaron de urgencia del Ministerio de Trabajo, se trabajó en acuerdos, se alcanzaron y cuando los funcionarios del Ministerio de Trabajo tenían que firmar llegó la orden del Ministerio de Economía de deshacer todo lo acordado, por lo cual teníamos previsto una conferencia de prensa para informar una acuerdo parcial. Así que el balance es que hay miles de pasajeros varados sin respuestas, con esta situación complicada de trabajadores con más del 70% del poder adquisitivo del salario licuado, con una oferta de un 12% de recomposición para marzo. Veremos cómo sigue.

AG: ¿Había un principio de acuerdo y el Ministerio de Economía lo tiró para atrás?

Sí, más grave aún. Como habíamos estado trabajando todo el fin de semana, las autoridades de Aerolíneas se comunicaron con nosotros y nos preguntaron si estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo y si había posibilidades de que el paro se levante. Les dijimos que si los acuerdos que se habían alcanzado se firmaban, la medida no se iba a llevar a cabo. Aerolíneas mantuvo la programación de los vuelos y, en lugar de reprogramar la totalidad de los pasajeros, lo que no estaba reprogramado lo mantuvo a instancias de que las medidas no se hicieran. Hay una desautorización y un desorden interno dentro del Gobierno con órdenes y contraordenes que es preocupante, ponen funcionarios que no tienen autonomía. Me preocupa porque, más allá de la coyuntura salarial, se está manejando el país en esos términos y con esos niveles de responsabilidad.

AG: ¿Creen que se trata de una falta de coordinación o de alguna estrategia de provocar el paro pensando en lo que plantea el Gobierno de las empresas públicas?

Ese es el terreno de las suposiciones. Si la quieren romper para robarla, como ya se hizo en el pasado, y dársela a sus amigos; si es orden de sus socios o si es mala praxis, la verdad que los argentinos estamos en una situación desastrosa por falta de respeto a las instituciones y por falta de conducción política. No se puede arreglar la economía ajustando nada más. Si hay cosas que ajustar, claro que deberán ajustarse. Pero tenés que poner las unidades productivas a producir, no podés eliminar ingresos en ninguna actividad productiva y pretender que te vaya bien.

En el caso de Aerolíneas, si vos la hacés colapsar por falta de financiamiento para que los aviones vuelen menos y se facture menos, la ecuación económica es peor. Nosotros ya hemos salido públicamente y hemos aportado los datos: Aerolíneas Argentinas impacta positivamente en el PBI en 6 mil millones de dólares por año. Todo es un enlace en la economía, la plata se pierde en todos los ámbitos. Yo preferiría que haya un estadista, un estratega que, aunque con mala fe, se la quiera dar a alguien, por lo menos planifique. Pero lo que pasó ayer, ver desautorizados a todos los funcionarios de las empresas, del Ministerio de Trabajo, de Transporte ,cuando el ministro de Economía dijo “no”, no puede ser.

Más de 340 vuelos cancelados de @Aerolineas_AR y compañías extranjeras a causa del Paro Aeronáutico a que se vieron forzados APA @UPSA_Oficial y @aplapilotos por la negativa a dialogar del Ministro de @Economia_Ar para lograr paritarias acordes a la inflación del país pic.twitter.com/iMFkEcCaVq — APA (@APAERONAUTICOS) February 28, 2024

AG: Se sabe que el paro es una herramienta válida de los gremios en la discusión paritaria pero, ¿no es justamente hacer un poco el juego de desprestigiar a la aerolínea?

Sí, siempre juegan con eso, pero nosotros somos laburantes y en el mundo están pagando entre 300 y 350 mil dólares por año a los pilotos y se nos están yendo del país, porque ya teníamos degradados los salarios. Pero vivimos en Argentina y si viene un Gobierno que genera una crisis económica y toma la decisiones política de ajustar y quedamos 70 puntos por debajo, pasamos a ser los pilotos peores pagos del planeta, y ni te hablo de los compañeros de intercambio, como maleteros.

Si son malos van a tener que quedar expuestos en la sociedad. Yo no veo las columnas de los militantes nacionales y populares saliendo a resistir. Nos exigen que juguemos un juego funcional de uno a otro sector. Nosotros tenemos que defender el poder adquisitivo del salario y la fuente laboral, y lo vamos a defender con el apoyo de quien sea. Vamos a tomar las herramientas que tenemos dentro de la ley, como el derecho de huelga. Ahora, si es funcional o no a alguien que lo quiere usar en términos políticos, después veremos si venían a mejorar el país o si venían a hacer negocios. Hoy por hoy estamos hablando de salarios, necesitamos recomponerlos.

Después está la mano oculta de BlackRock y de la Embajada de Estados Unidos, que quieren el poder aeronáutico. Todo eso es cierto, pero ahora estamos en la coyuntura salarial. La CGT nos representa y está llevando una política que integramos y acompañamos, así como la CATT, y tenemos la autonomía de los sindicatos de hacer este reclamo con carácter salarial. No es el primer conflicto ni va a ser el último, pero hay una decisión del Estado de que haya miles de pasajeros con su vida complicada en los aeropuertos: Caputo eligió dejar 30 mil pasajeros en tierra hoy. Lo hace porque puede, esa es la impunidad que tienen los que manejan el poder.

