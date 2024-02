“Tengo millas para dar 70 vueltas al mundo, pero no las uso”: Luis Juez respondió sobre los polémicos beneficios en Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas decidió cancela a partir del 1° de marzo un polémico beneficio para unos pocos funcionarios públicos: la acumulación de millas y el canje posterior por pasajes sin cargo.

Solo en el año 2023, le significó al Estado un costo de 2.364 millones de pesos al acreditarse cerca de 80 millones de millas a distintas personas que viajaron por Aerolíneas con pasajes comprados por los tres poderes del Estado, entes descentralizados, empresas públicas, entre otras.

El senador Luis Juez reconoció que siendo Senador de la Nación goza de ese beneficio pero que nunca se aprovechó del mismo: “Yo debo tener más millas que no sé, como para dar 70 vueltas al mundo. Pero es un pasaje que yo no pago. No las uso, si he visto tipos que lo usan, sacan pasajes con las millas y se van de vacaciones”, reconoció al aire en radio Mitre.

Hasta esta modificación, los pasajes comprados por organismos oficiales acumulaban millas para los pasajeros, como ocurre con cualquier programa de beneficios de una aerolínea sin diferenciar si era un privado o el mismo Estado.

Con los 80 millones de millas se canjearon más de 10.000 tickets de uso personal solamente durante el último año y de ese número, cerca de 1.000 pasajes fueron emitidos en clase ejecutiva, según detallaron desde Aerolíneas.

El costo que representó esto en la compañía representa más de $2.364 millones de pesos (cerca de US$2,7 millones) a valor de mercado solamente durante 2023. Cabe destacar que esta acreditación de millas resultaba de la creación de un pasivo en dólares para Aerolíneas Argentinas.

"La decisión de la compañía se toma teniendo en cuenta que se trata de un beneficio que se origina en un pago proveniente del Estado, y que le genera una deuda en dólares al propio Estado", explicó la empresa.

La respuesta de Luis Juez

Solo conocer el polémico beneficio para aquellos funcionarios que no pagan de su bolsillo los viajes pero sí utilizan los “pasajes sin cargo” hacia otros destinos, fuera de lo laboral generó mucha bronca en la población.

El senador tomó el guante del planteo y pidió que se le ponga nombre y apellido a las personas que usaron esas millas. “Hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. A ver, quién es la casta, estos; quiénes son los fondos buitres, estos; quiénes son los que tienen privilegios, estos. Porque si no tiras con la escopeta. Yo debo tener más millas que no sé, como para dar 70 vueltas al mundo. Pero es un pasaje que yo no pago. No las uso, si he visto tipos que lo usan, sacan pasajes con las millas y se van de vacaciones. Ponelo en evidencia”, planteó.

Aprovechó para solicitarle al presidente que deje de generalizar y comience a identificar a quiénes lo hacen. “A Milei que le encanta generalizar, ponele nombre y apellido hermano. Porque si no terminan pagando justos por pecadores. El tema es cuando vos generalizas, das explicaciones por bandidos que no se lo merecen. Hace 70 días en este país generalizamos. Son todos unos corruptos”, indicó.

Para Luis Juez es una cuestión de ética, porque eran beneficios de pasajes que él no compraba con su dinero: “es normal que un tipo use millas que le toca por pasajes que no paga, para viajar con su familia, no es ilegal pero no es ético”, explicó. Y concluyó: "terminas dando explicaciones por un montón de bandidos".