Pablo Lázaro, gran maestre de la Argentina: "Alfonsín perteneció a la masonería"

El presidente de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y Net TV, sobre los objetivos masones y explicó que "en democracia no decimos que es secreta, decimos que es discreta".

¿Por qué se sigue manteniendo en secreto quién pertenece a esta Logia?

Nosotros decimos que la masonería no es secreta sino discreta. A lo largo de la historia, la Masonería ocupó diversos roles donde literalmente se jugaban la vida algunos miembros como en las revoluciones americanas. En democracia no decimos que es secreta, pero tiene un estatuto, presenta balances, tiene empleados, por lo tanto decimos que es discreta pero como bien dice usted hay algunos miembros que no dan a conocer la posición porque existen muchos ámbitos aun con prejuicios que a muchos les ha costado el trabajo. Pero los masones que estamos iniciados en democracia y que estamos orgullosos de pertenecer tenemos mucho que contar.

Yendo a la historia, ¿qué referentes políticos hay en la historia Argentina y en la historia mundial?

Usted ha hablado de nuestro iniciador, José de San Martín, pero también hubo muchos masones como por ejemplo Belgrano, Sarmiento, Mitre o Alem que no solo fueron grandes masones sino grandes maestros de la gran Logia en Argentina, que nace institucionalmente en 1857 y que funciona desde ese año de manera ininterrumpida. A lo largo de la historia varios próceres han formado parte de la institución, pero también de la vida cotidiana de Argentina.

En el club River Plate, Leopoldo Bard fue un miembro de la masonería y no creó la masonería, sino que masones crearon el club. La banda roja y blanca, que tiene un simbolismo importante para masones surge de allí. Pero eso son masones que, dentro de nuestros valores, se dieron a la tarea de crear distintas instituciones. Otro ejemplo son los bomberos voluntarios de La Boca. Y uno se puede preguntar qué tiene en común Ford, Chaplin, Salvador Allende y San Martín: todos eran masones y cuando uno hila finito se termina dando cuenta que se convirtieron en libres pensadores.

"¿Qué ritos y misterios guarda el edificio más insólito de Buenos Aires?"

Pablo, explique cómo personas que estaban o están a la derecha o a la izquierda de la historia de la política universal eran masones, ¿qué hace de invariable a un masón?

Nosotros estamos juramentados de respetar la ley de la nación en la que vivimos. Vamos a estar totalmente en desacuerdo con alguna ley, vamos a protestar y a trabajar para cambiarla, pero en el medio cumplimos la ley. Y siempre tenemos un lema principal que es "Libertad, igualdad, fraternidad", y decimos siempre, internamente, que quizá alguien identificado más con la derecha pondrá su énfasis en la libertad, alguien más identificado con el centro de izquierda en la igualdad, pero sin dudas el pilar que nos une a todos es la fraternidad. La masonería propone que trabajemos aquello en lo que estamos de acuerdo, es decir, busquemos el consenso porque cuando uno trabaja para el otro, en lo que uno está de acuerdo, el trabajo une y acerca, y entiende que el que está enfrente no es un monstruo.

Perdóneme que lo interrumpa Pablo, pero entiendo que la concordia sea uno de los componentes, pero me parece que eso está común a otras organizaciones. ¿Qué hace a la masonería única, entonces?

Que enseña a través del símbolo, y hacia eso iba. Es verdad que hay otras instituciones que acercan y trabajan por la filantropía, y unen lo disperso, pero la masonería trabaja a partir del símbolo y el símbolo es de libre pensamiento. Lo fantástico de esto es que para ustedes va a ser una cosa, para mí otra, y seguramente dentro de varios años lo vamos a interpretar de otra manera. Algo que ha dividido a la humanidad durante siglos es qué Dios es mejor que otro. Esa discusión en la masonería no se da, y dentro de nuestras sedes hay personas con todo tipo de creencias pero nosotros no hablamos de Dios, hablamos del gran arquitecto del universo, es decir, es una interpretación individual.

¿Las mujeres pueden pertenecer a la masonería?

Si, hay masonerías femeninas en el mundo. En el caso de Argentina tiene más de 25 años y trabajamos en conjunto actividades como el Observatorio de la Ciudadanía, Instituto Laico y Contemporáneo, las cátedras de libre pensamiento. En el mundo somos la fraternidad más difundida, pero hay países donde no fue aceptada la Masonería Femenina o Mixta, pero nosotros sí.

