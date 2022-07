Pablo Tonelli: "No es bueno que se conozca información sobre los jueces"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el diputado nacional Pablo Tonelli dio detalles sobre la investigación que se lleva a cabo en el Consejo de la Magistratura tras la intrusión ilegal en donde se obtuvo información sensible sobre varios magistrados: “No está descartado que haya sido alguien ajeno al organismo”, expresó.

Marisol Juárez (MJ): ¿Qué es lo que ha ocurrido con las oficinas del Consejo de la Magistratura?

Durante el fin de semana largo del 20 de junio, alguien entró subrepticiamente y cruzó la oficina del Consejo de la Magistratura donde se guardan las declaraciones juradas de todos los magistrados. Hay que aclarar que las declaraciones juradas de los magistrados tienen dos partes, una pública que es una suerte de resumen de su situación patrimonial, y otra, preservada, que se presenta en sobre cerrado donde están los detalles sensibles: números de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, dirección exacta de donde viven, nombre de sus hijos. Con el correr de los días se comprobó que algunos de los sobres que contienen esa información reservada, aproximadamente 20 de esos sobres, habían sido abiertos, lo cual da la idea de que seguramente han sido también fotografiados para obtener la información. Se ha hecho la denuncia judicial y hay una investigación interna en curso. El hecho es preocupante por eso en una reunión del martes pasado, el Consejo tomó algunas decisiones como la de intervenir esa oficina y también la de trasladar la oficina que guarda las declaraciones juradas a un lugar más seguro, que es el Data Center donde están las computadoras centrales, que es un lugar más seguro. Para aumentar la preocupación en torno al hecho, si bien esa oficina donde se guardan las declaraciones juradas cuenta con cámaras, casualmente, durante los 4 días del feriado las cámaras no funcionaron. Si bien el edificio tiene custodia policial, también ocurrió que la custodia policial no vio ni advirtió nada irregular. Son cosas que llaman la atención.

MJ: ¿Puede ser algo interno?

Es una de las hipótesis. No está descartado que haya sido alguien ajeno al organismo que entró de manera ilegal a la oficina. Pero tampoco está descartado que quien entró en la oficina haya sido alguien que pertenece al Consejo. En todo caso, no hace más que aumentar la preocupación.

"Investigan extraño episodio en la oficina donde se archivan las DDJJ de jueces federales"

JF: ¿Qué móvil le asigna a quién cometió el hecho?

Puede variar según quien haya entrado a la oficina. Si es ajeno, el objetivo puede haber ido amedrentar a los magistrados, ya que podrían hacerse públicas esas informaciones sensibles. Si es alguien interno, más bien pareciera que se trataría de un mensaje a las autoridades del Consejo y no a los magistrados afectados, como diciendo: "no se pongan a hacer reformas porque miren lo que podemos hacer". Esas son las dos posibilidades según cuál haya sido el origen de la intrusión. Hay dos investigaciones en curso: una es judicial, la que lleva adelante el juez Rafecas y que conduce el fiscal Ramiro González; otra investigación interna que está haciendo la auditoría del propio Consejo de la Magistratura. En ambos casos estamos instando un trámite lo más veloz posible para llegar a conclusiones certeras.

JF: En las conjeturas ¿por cuál se inclina más?

Las dos hipótesis me resultan posibles. Con la información de la que dispongo, que es la que acabo de contar, no estoy en condiciones de descartar ninguna de las dos. Las características del hecho llevan a pensar que tal vez pudo haber sido una intrusión interna.

JF: Las declaraciones juradas son sobre el patrimonio de los jueces. No se trataría de nada que pueda ser bochornoso para ningún juez.

Bochornoso, no, pero puede ser delicado. No es bueno que se conozca información sobre los jueces, no es adecuado que trascienda de manera pública el domicilio, la composición de la familia o los datos de las cuentas bancarias. Los sobres que fueron vulnerados pertenecen a una variedad amplia. No solo hay magistrados de tribunales que salen en los medios, también hay sobres abiertos de secretarios de tribunales del interior que no manejan causas tan populares o mediáticas. Esa variedad hace difícil encontrar un patrón.

CB PAR