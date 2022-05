Pablo Tonelli: "Estoy de acuerdo con que el presidente de la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura"

El Consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Detalló cómo está funcionando el Consejo de la Magistratura y su vinculación con la Corte Suprema de Justicia.

Ricardo Lorenzetti habló sobre la falta de independencia judicial en el interior del país, por la influencia del poder político. ¿Cómo es la comparación de su calidad con la ciudad de Buenos Aires?

Hay jueces buenos y muy buenos tanto en el interior como en la ciudad de Buenos Aires, y también hay malos profesionales o que no cumplen con su tarea, que son los menos en todo el país. Está el caso del juez Daniel Alonso que falló contra la Corte Suprema y uno de los disparates más grandes de nuestra historia judicial.

El Consejo de la Magistratura, ¿no interviene en esos casos?

Intervenimos en casos federales. Tiene que ver con la estructura del país que determina autonomía de las provincias, con sus propias constituciones provinciales y los mecanismos para el control y la sanción de los que incurren en el mal desempeño. Algunas tienen Consejo de la Magistratura, pero cada provincia tiene sus mecanismos.

¿Cómo está evolucionando el tema del Consejo de la Magistratura?

El Consejo, desde que llegó el fatal 15 abril, no volvió a funcionar más que en lo administrativo. Recién mañana van a jurar los consejeros faltantes, con las polémicas designaciones y espero que en los próximos días tengamos la reunión donde designemos las autoridades de las comisiones, con excepción del Presidente que será el mismo de la Corte. En Diputados ya empezamos el debate por el proyecto del Senado, que sería una nueva ley orgánica que le daría una conformación distinta a la actual. La solución democrática para el Consejo es que el Congreso sancione una nueva ley.

NURIA AM: Sobre aquellos que piden reformar la Constitución, ¿qué reflexión le merece cuando Horacio Rosatti dice que "en lugar cumplir lo reformado, quieren reformar para no cumplirlo"?

Estoy de acuerdo con que el Presidente de la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura. No me gusta andar reformando la Constitución, tiene que ser permanente y cumplirla, cosa que no sucede en muchos aspectos. No me parece bueno modificar esto en tiempos de disputas políticas. No pasamos una situación de tranquilidad para tener un debate sano, entonces es mejor no meterse y cumplir con las leyes.

CLAUDIO MARDONES: Elisa Carrió planteó que iba a denunciar a Lorenzetti por hablar con Macri y Garavano sobre la integración del Consejo. ¿Qué opinión le merece?

No me consta ninguna negociación y no me parece mal que hombres públicos hablen entre ellos. No me parecería mal si Lorenzetti habló con Macri o Garavano para intercambiar opiniones. Corresponde en un país serio.

