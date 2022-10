La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, destacó que Javier Milei y Margarita Stolbizer la decepcionaron y que, en cambio, Ricardo López Murphy y José Luis Espert "vinieron a debatir y a preguntarle al Gobierno para esclarecer algunos puntos que eran difíciles de comprender". "Creo en la construcción, el diálogo y en la rendición de cuentas", agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es su preocupación respecto de la cercanía de los libertarios con parte de la coalición que usted integra?

Soy abogada, no tengo muchos conocimientos en economía, y tenía expectativas sobre el ingreso de Javier Milei a Diputados. La Cámara necesitaba esa visión económica, pero la no participación de Milei en la Comisión de Presupuesto, el grito y la acusación como metodología argumentativa, me decepcionó.

Tenemos dos desafíos: la votación en general, donde la Coalición Cívica no dio quórum ni acompañó. Pero después corríamos el riesgo de que en la votación en particular quedaran artículos como la suba de tasas aeroportuarias o los impuestos a los electrónicos. Era un presupuesto que abiertamente violaba la ley de Administración Financiera. Entonces contábamos los votos siempre.

Y el hecho de que se fueran al momento de votar en particular, lo hizo difícil. Queríamos evitar que el kirchnerismo, con su mayoría militante, incorporara artículos a le ley de Presupuesto que perjudicaran aún más a los ciudadanos.

¿Las ideas que defienden los libertarios son compatibles con la Coalición Cívica ARI?

Si tenemos comunidad de valores, se puede trabajar con personas que piensen distinto. No sé cuáles son las ideas de Milei porque solo grita. Al momento de conocerse en Diputados, él no interactúa con nosotros, y no tiene ideas claras de lo que hacemos. Tal vez tengamos más coincidencias, pero de esta manera no lo vamos a saber.

¿Puede marcar una diferencia entre Milei, Espert y López Murphy?

Rescato de Espert y López Murphy que vinieron a debatir y a preguntarle al Gobierno para esclarecer algunos puntos que eran difíciles de comprender. Ni Milei ni ninguno de sus bloques han venido a Diputados a debatir. Y encima dicen mentiras, que yo no avalo desde ya. Es mucho más importante la votación en particular, que es la que incorpora o sostiene artículos, que la votación en general.

Independientemente de las ideas, hay una cuestión de carácter que hace que una persona pueda trabajar con otros, ¿se refiere a eso?

Es que el Parlamento es un trabajo colectivo, necesitas interactuar con otros para sacar o bloquear leyes.

Milei calificó a Juntos por el Cambio, en el contexto de la votación del Presupuesto, como hipócritas, mentirosos y delincuentes, porquerías, basuras y miserables, entre otras cosas. ¿Cómo tenía expectativas de poder entenderse?

Milei dice que hay corrupción, y si la hay, que la denuncie. Yo no sé si tiene desconocimiento parlamentario o qué. Se fue a dormir temprano, su bloque no acompañó la votación en particular, y es cierto que no dio quórum y que parte de Juntos por el Cambio tampoco. Ahora bien, haber votado el rechazo del Presupuesto sin argumentos técnicos y con todas estas descalificaciones, y luego retirarse, es de cómplice.

¿Por qué la izquierda habla de política y ya no habla de economía?

Tiene que aceptar que se equivocaron, como también lo hizo Stolbizer, que también se fue y me decepcionó. Y aunque se sienta mal, nosotros le ponemos el cuerpo. Incluso, tuvimos una compañera que rompió bolsa en una sesión y ella vino y debatió igual. Yo vine embarazada en su momento. Nosotros no somos víctimas, somos privilegiados que tenemos la gracia de representar al pueblo, y hay que tener compromiso por ese mismo motivo.

Creo en la construcción, el diálogo y en la rendición de cuentas. Pero jamás descalificaría a una institución como el Congreso o a mis compañeros. Si él tenía indicio de alguna irregularidad, y no lo denuncia en la Justicia, el que comete un delito es él.

Espero, sinceramente, poder encontrar coincidencias con Avanza Libertad porque son tres diputados, algunos de los cuales respeto mucho.

