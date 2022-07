Peluca, dientes y un infarto: el día que Coco Sily le salvó la vida a Paco Jamandreu

En entrevista con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el actor y humorista Coco Sily, contó los pormenores del día en que "le salvó la vida" Paco Jamndreu, el diseñador que se encargaba de vestir a Evita. Además, habló sobre el éxito de Network, una superproducción que protagoniza en el teatro Coliseo y que lo saca del humor y lo lleva al drama. “Era un gran desafío para mí”, expresó.

Tengo entendido que vos sos kirchnerista, el director es antikirchnerista y que allí la grieta no funciona de manera negativa sino de manera creativa. ¿Cómo se llevan?

Me autodefino como peronista, no kirchnerista. Me hice peronista en la casa de chapa de mi abuela, frente al altar de Evita, que se solía tener en muchas casas humildes, con una vela.

Mi abuela tenía su casa en Villa Domínico con techo de chapa y paredes de cartón. Esto no quiere decir que reniegue del kirchnerismo. Soy kirchnerista de Néstor, quien me pareció un estadista increíble. Pero, más allá de eso, con Campanella tengo una relación desde hace tiempo y lo considero mi amigo o una persona a la que estimo y respeto mucho. Es uno de los mejores directores de la Argentina. No hace falta que lo diga yo.

Una de las cosas que más me gustan de él es que pudo empatizar lo popular con la calidad que, a veces, caminan por lugares distintos. Hizo grandes películas, muy bien hechas, que se hicieron muy populares. Campanella tuvo mucho que ver para que yo esté en Network. Fue él quien me empujó a tomar este papel porque yo no daba el perfil, ahí no hubo grieta.

Guillermo Piro (GP): Cuando nos conocimos, hiciste un relato del paro cardíaco que había sufrido Paco Jamandreu. Es uno de los mejores relatos orales. ¿Podrías compartirlo?

Es una cosa real que me pasó. Me gustan las anécdotas y me junto con amigos y termino contándolas. Eso fue algo casual. Yo le fui a hacer una nota a él y sucedió eso. Llegué en remis a una casa para hacerle una nota desde Radio Mitre. No sabía a dónde iba.

Su casa era un departamento antiguo muy lindo de la década del 60 y me recibe una mucama que trabajaba para él. Él aparece tras hacerme esperar y lo saludo. Conectamos el micrófono y noté que él estaba raro y me extrañó porque le estaba haciendo preguntas muy amables, era una nota de color.

Vi de repente que le cambia el color de la cara y del pelo le caen gotas. Me pidió que lo disculpe y se fue. Me quedé en ese living inmenso esperando y no volvía. En un momento, vi salir corriendo a la mucama, lo hizo gritando y no entendí lo que dijo. Abrió la puerta del departamento y se fue. Me pregunté si dijo que se moría Paquito Jamandreu. Entonces, entré, despacio a su casa, llamándolo y me meto hasta que aparezco en una cocina fina y larga como las de barrio norte.

Al final veo una puerta y ahí lo encuentro recostado en la cama. Era otra persona porque estaba sin peluca y con una prótesis dental que se le salía: estaba verde e hizo una especie de sonido gutural. Yo no sabía qué hacer. Hice lo que uno ve en las películas, le toqué el pecho y le agarré la mano. Nunca me había pasado de estar con alguien que se estaba muriendo. Le salvé la vida porque llamé al 911 y vino la ambulancia, yo viaje con él y lo llevamos al Hospital Fernández.

La anécdota termina conmigo sentado hasta que se me acerca alguien que dice que era un sobrino de Paco y cuando me doy vuelta para irse saco del bolsillo la peluca y se la doy en mano al hombre. No sé por qué, pero había agarrado la peluca cuando iba a llevarlo a la ambulancia.

Juani Fernández Juvé (JFJ): Esta obra tiene otro perfil tuyo, te saca de ese lugar encasillado en lo cómico y popular y te lleva al drama. El público te despidió de pie a sala llena. ¿Cómo lo vivís?

Lo vivo con una enorme felicidad. Network era un gran desafío para mí. Yo le dije que no cuatro veces a Ariel Diwan, por prejuicios personales. A la cuarta vez me dijo: "Lo tenés que hacer o hacer". Me mostró un trailer de la versión de Broadway que hace el actor de Breaking Bad, y pensé: "No tengo que perderme esto por miedo". Me tuve que poner a trabajar en serio.

Estoy pasando un momento hermoso, que periodistas como vos y las críticas digan que no se puede creer, me enorgullece salir del encasillamiento por mi perfil de humorista, era difícil correrse de ese lugar. Yo no hago personajes, yo soy Coco y era difícil transformarse.

