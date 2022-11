Prevén fuertes multas para los gremios que no acataron la conciliación obligatoria

El periodista Alejandro Gomel contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que la Unión Tranviarios Automotor acató la conciliación obligatoria y es por esta cuestión que hay colectivos, además del descontento del Ministerio de Trabajo que se encuentra labrando actas y analizan aplicar fuertes multas por incumplimiento.

¿Qué novedades hay al respecto de lo que sucede con las inspecciones que se realizan? Porque hay que tener en cuenta que una conciliación obligatoria no acatada conlleva multas.

Hay mucho enojo en el Ministerio de Trabajo con esta decisión de la fraternidad de no acatar la conciliación obligatoria y la amenaza concreta es de multa. Los inspectores están labrando actas y se habla de multas que pueden ir desde un 50% al 2000% del valor de un salario mínimo, ya que es así cómo se confeccionan las mismas.

Aclaran que están haciendo una notificación gremio por gremio porque la unión de gremios del transporte no tiene personería como tal y es por eso que las decisiones fueron particulares, por ejemplo, la Unión Tranviarios Automotor decidió acatar la conciliación y hay colectivos en estos momentos, aunque los trenes no funcionan y por esta cuestión desde el Ministerio se muestran enojados por no respetarla.

Ante esto, habrá multas que luego pasarán a ser judicializadas y que tienen para largo tiempo.

Paro de subtes en CABA: ¿cuándo es y a qué líneas afecta?

La línea Sarmiento se sumó a último momento. En medio de esto, están los sindicatos que decidieron acordar y hacer lugar a la medida dictada por el Ministerio de Trabajo que es la conciliación obligatoria. Todo esto podría ser levantado por la tarde, ya que desde el Ministerio muestran buena voluntad.

Hay grupos que van a estar movilizándose hacia el Ministerio del Desarrollo Social y cortes previstos, algo que se suma al tema de los trenes a la hora del regreso.

En el subte también habrá medidas de fuerza y habrá que estar atentos a las líneas que estén haciendo paros rotativos y en algunos casos no interrumpen el servicio, pero no cobran el boleto. De igual forma, hay líneas que no funcionarán.

