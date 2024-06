Reservas: el agro aportará un 11% menos de divisas que el promedio de los últimos tres años

Frenar la sangría y acrecentar las reservas del Banco Central fue uno de los objetivos oficiales en la mira desde la llegada al Gobierno del presidente Javier Milei y su equipo económico. Por su aporte preponderante de divisas a la economía del país, ciertos sectores productivos tienen relevancia al momento de ver los resultados de la balanza. “Hoy el problema es la falta de dólares y los sectores agroindustrial y agropecuario son los que contribuyen en más del 70% del ingreso de divisas al país”, explicó Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en recientes declaraciones a Modo Fontevecchia.

Pese al fin de la sequía menos aporte de divisas

Según estimaciones que surgen del informe elaborado por el área de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (IyEE-BCR), la liquidación total de divisas calculada para el sector agro durante los meses que restan del 2024, será un 11% menor al promedio de los últimos tres años.

En concreto, la entidad reveló con su informe técnico, que “el modelo de proyección de ‘Liquidación de Divisas del Agro –BCR’, a los precios internacionales vigentes y de acuerdo con las actuales estimaciones de oferta y demanda, arroja para el 2024 una estimación de ingreso total de dólares por exportaciones netas del sector agroindustrial, tanto vía Mercado Único Oficial de Cambios (MULC), al valor oficial, como también vía del Contado con Liquidación (CCL), un monto que alcanza los US$ 26.882 millones para todo el año calendario 2024; lo que representa un 51% por encima del año anterior (US$ 17.833 millones), pero un 11% por debajo del promedio de los últimos tres años (US$ 30.372 millones)”.

Asimismo, haciendo el desagregado el estudio señala que “se desprende de esta proyección que la oferta de dólares del agro en el mercado oficial de cambios MULC ascenderá en 2024 a US$ 20.995 millones, con una suba interanual del 30% luego de la sequía del año pasado, pero que se ubica de todos modos en un 30% por detrás del promedio de los últimos 3 años. Cabe recordar que hasta septiembre de 2023 la totalidad de liquidación de divisas ingresaba al Mercado oficial de cambios, según señaló el informe.

Sin embargo, si se le adicionan los 5.887 millones de dólares que el sector vendería por CCL, se tiene una oferta total de dólares del agro por US$ 26.882 millones”. Por lo que el sector “actuaría como oferente de dólares financieros vía CCL” llevando la liquidación total neta de dólares del agro estimada para el 2024 a US$ 26.882 millones. “Mientras la oferta neta de dólares vía mercado oficial de cambios se ubica un 30% debajo del promedio de los últimos 3 años, la caída de la oferta total de dólares del sector Cereales y Oleaginosas respecto al promedio de los últimos 3 años se recorta al 11% cuando consideramos también los dólares financieros”, destacaron los analistas.

También apuntan que “a este resultado se arriba valuando la proyección del volumen mensual a exportar en los próximos meses a los precios vigentes, asumiendo que se mantiene vigente durante todo el 2024 el actual régimen de liquidación de divisas conocido como ‘dólar blend’ (80% al MULC y 20% al CCL)”. Por lo tanto, “valuando la proyección de importaciones a los precios CIF vigentes, que en este caso se imputan 100% al MULC” y asumiendo que vía liquidación del 20% CCL, “el agro ofrecería en este segmento (al CCL) un total de US$ 5.887, llevando la oferta total de dólares del sector Cereales y Oleaginosas a US$ 26.882 millones”.

Cuánto se liquidó y cuánto queda por liquidar

La Bolsa de Comercio de Rosario calculó que “con la estimación a fin de mayo 2024, en lo que va del año se liquidó en total, es decir, tanto por MULC como CCL, un 40% del proyectado anual, el equivalente a U$S 10.791 millones, prácticamente sin cambios y en línea con el 41% promedio a la misma altura de los últimos cinco años. Esto implica que restaría liquidarse U$S 16.091 millones, de los cuales US$ 12.580 pasarían a componer la oferta de divisas del mercado oficial de cambios (siempre y cuando en el resto de año se registren los mismos precios que en la actualidad y no se modifique el actual régimen cambiario 80/20), mientras US$ 3.512 compondrían la oferta de dólares financieros”.

Caída de precios en exportaciones agro

En el análisis de los datos relevados, los expertos de la BCR apuntan que el resultado estimado para el 2024, se explica teniéndose en cuenta por un lado que “el volumen proyectado de exportaciones en toneladas de los principales complejos del agro creció un 58% interanual, y que resulta incluso un 6% superior respecto al promedio de los últimos 3 años, alcanzando en total 89,4 millones de toneladas”. No obstante, remarcan que también debe considerarse que “el precio promedio de las exportaciones agroindustriales cayó un 19% respecto del 2023 y un 16% con relación al promedio de los últimos tres años”.

La lectura que hacen los analistas autores del informe se orienta a concluir que las estimaciones de la entidad, en líneas generales, revelan que “el ingreso de dólares del agro’ se recupera menos que el volumen proyectado de exportaciones debido a la caída de precios internacionales, ya que el ingreso de divisas acumulado a mayo va en línea con campañas previas”.

Recuperación post sequía más lenta

En informe precisa entonces que “pese a que la proyección del volumen exportado es la quinta más alta de la serie, los precios promedio de los principales productos de exportación se encuentran hoy en los niveles más bajos de los últimos 4 años”. También enfatiza que cabe destacar que “el volumen proyectado de exportaciones, pese a mostrar una recuperación notable con relación al año de la sequía, aún se encuentra muy por detrás de los máximos alcanzados en el pasado, dejando en evidencia que Argentina no ha logrado sostener la tasa de crecimiento de sus exportaciones”.

Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (IyEE-BCR), en diálogo con Modo Fontevecchia, señaló: “Si vemos la cifra total de los USD 26.800 millones estimada como liquidación total de divisas y la comparamos con el año anterior, cuando se atravesó la peor sequía de los últimos 60 años, resulta ser una cifra un 51% por encima de lo medido en 2023. Sin embargo, si miramos el promedio de los últimos tres años estamos un 11% por debajo”

“Esto revela un punto muy importante que indica que la cifra de liquidación de divisas está afectada por una baja en los precios de los granos, que es el elemento central que juega en estas estimaciones. De todos modos, cuando se analiza cuánto se liquidó hasta fines de mayo, y siempre conforme a nuestro modelo, hay unos USD 10.800 millones lo que representa un 40% de todo lo que debería ingresar en el año 2024. Parecería no existir atrasos porque cuando se mira el promedio de los últimos cinco años es de prácticamente el 41%, o sea para mayo se liquida el 41% del total y parecería no existir atraso”

“Desde la Bolsa de Comercio de Rosario concluimos en este informe que a nivel general hay un aumento importante en la cantidad de divisas que se van a liquidar este año, y tienen relación con una mayor producción de soja, maíz y trigo respecto de lo que fue el año pasado, que fue un desastre específicamente por la fuerte sequía. Sin embargo, también notamos respecto del 2023, que los precios de los productos cayeron un 19% y al mirar el promedio de los últimos tres años, los precios bajaron un promedio del 16%”, remarcó Calzada a Modo Fontevecchia.

“De modo que, esta cifra de liquidación de divisas, estos USD 26.800 millones, está ciertamente afectada por la baja en los precios internacionales de los granos. Ahora bien, habrá que ver en los próximos siete meses si los precios se recuperan y que derive en qué dicha cifra pueda llegar a crecer”, agregó.

