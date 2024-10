Ricardo Alfonsín: "Temo una deriva autocrática de este Gobierno"

Luego de que el presidente Javier Milei haya insultado, nuevamente, al ex presidente radical Raúl Alfonsín acusándolo de “coautor” del golpe de Estado a De La Rúa, su heredero Ricardo Alfonsín demostró su molestia con los políticos que no reaccionan frente a la violencia que demuestra Milei. "Me fastidia mucho que los demás, quienes representan lo que era mi partido, hayan sido tan tolerantes con todas las cosas que han ocurrido", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Ricardo Alfonsín fue embajador argentino en España, presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, diputado nacional y candidato a presidente por la alianza Unión para el Desarrollo Social. Es también el hijo más reconocido del ex presidente que encabezó la restauración democrática en 1983.

Abríamos una de las columnas de este programa planteando que este gobierno que utiliza la palabra liberal no tiene nada que ver con el verdadero legado del liberalismo. ¿Por qué crees que Milei se la agarra con tu padre? ¿Cuál es el fin que busca?

Yo que sé, no estoy en la cabeza de él, pero estoy seguro de que no cree absolutamente nada de lo que dice.

Vos sabés que hay organizaciones, existe una internacional de la ultraderecha, hay varios libros que se han escrito sobre esto y uno se llama “La internacional del odio”. Esos libros te cuentan cómo, por ejemplo, un personaje muy cercano a Trump, que trabaja por organizar todas las ultraderechas en el mundo y que ha creado esta internacional, les hace algunas recomendaciones. Entre otras, por ejemplo, que la comunicación en política debe tratar de evitar lo que era la comunicación en los tiempos de guerra, es decir despertar el odio, decir cosas falsas sin importar que sean falsas mientras nos generen alguna conveniencia. Por ejemplo, que se dejen de discutir cuestiones graves, y que se han agravado todavía más por problemas graves que ya existían como consecuencia de las decisiones que se han tomado.

No sé por qué creen que con estos ataques a ciertos consensos que existen en Argentina se puede obtener alguna ventaja, por lo menos con relación a algunos competidores. No les importa mentir, la mentira está legitimada. Yo creo que ni él cree lo que dice.

De todas maneras, no creo que le salgan bien las cosas en este momento y este caso, porque me parece que, más allá de lo que la gente pueda pensar de la gestión de Raúl Alfonsín y su gestión económica, lo cierto es que se le reconoce un fuerte compromiso con valores republicanos y democráticos. No sé si de él se puede decir lo mismo. Yo creo que no. Yo decía en la campaña que el triunfo de este señor entrañaba un serio riesgo para la convivencia y los valores democráticos y republicanos, y no era una afirmación arbitraria. Yo nunca había visto que un político se refiriera a sus adversarios diciéndoles ratas, gusanos, parásitos, lacras y excrementos humanos. Ese tipo de descalificaciones no son compatibles con los valores de la democracia. Nunca había visto a ningún político al que tuvieran que preguntarle si él creía que la mejor forma de gobierno era la democracia. La pregunta ya es reveladora. Nunca vi que a un político le hicieran esa pregunta. Además que hubo que insistir y no la respondió.

Por otro lado sus inspiradores, de los cuales no he leído sus libros, pero sí he leído mucho sobre ellos. Sus dos principales referentes, Hayek y Milton Friedman, que visitaron el Chile de Pinochet en distintas circunstancias, cuando terminaron esas visitas, a ambos les hicieron la misma pregunta, si ellos preferían una dictadura que respetara las libertades económicas y que no interfiriera en el mercado, o una democracia que interfiriera en el mercado. Y los dos dieron la misma respuesta. “Preferimos una dictadura que respete la libertad de los mercados a una democracia que interfiera en los mercados”. Porque es así, ellos lo tienen escrito. La democracia para ellos es una amenaza a la economía capitalista, entonces procuran introducir en las constituciones normas que le impidan a la ciudadanía, a través de sus representantes, influir en la organización de la economía.

Lo único que les preocupa son las libertades económicas, mientras que otras libertades como las políticas o las sociales, que dependen mucho de las económicas, o de cómo se ejercen las económicas o de cómo le vaya a la gente en la economía, no les importa absolutamente nada.

De todas maneras, creo que nadie le cree. Es un hombre poco serio. Y lo digo con bronca, no porque me sienta personalmente ofendido, sino porque estoy muy preocupado porque la democracia nos costó mucho conseguirla. A la República nos costó mucho conseguirla, grandes sacrificios nos costó como para que este hombre venga…

Asumamos que el Presidente puede decir cosas que no crea y que sean funcionales a ese discurso que vos decís, siempre con confrontación y odio. ¿Te parece que es una conjetura lógica decir que casualmente los radicales representan, a diferencia de los peronistas, los mayores defensores de la República, la división de poderes y las instituciones, y que si se fuera hacia una deriva más autocrática, lo que representa el significante radical sería el verdadero oponente? Porque el peronismo finalmente tiene un componente más poroso y flexible frente a la división de poderes y la institucionalidad del país. ¿Puede ser que la elección de Alfonsín, y del radicalismo en su conjunto, obedezca a esto en particular, independientemente de ese tono duro que recomiendan las extremas derechas en comunicación?

Sí, creo que sí. Te he escuchado decir eso y me pareció un análisis muy inteligente y profundo. Creo que sí, que tiene que ver el ataque que hace al radicalismo de Yrigoyen, que fue el que, gracias a la ley del sufragio secreto, universal y obligatorio, logró que se instalara la democracia en Argentina y pudieran votar millones de compatriotas nuestros y personas que estaban excluidas de la participación política. Y luego Raúl Alfonsín aparece asociado también como un factor importante en la recuperación de la democracia, que fue todo el pueblo que permitió que se consolidara.

¿Temes una deriva autocrática? Si, por ejemplo, tuviera éxito en un dólar de mil pesos finalmente estable, y que la clase media vuelva a irse de vacaciones a Florianópolis, y en ese contexto se trate de establecer una deriva autocrática.

Sí, claro que sí. Estoy con una gran preocupación en ese sentido. Por eso me da mucho fastidio de quienes deberían estar encendiendo luces rojas y promoviendo el encuentro entre todas las fuerzas políticas, sociales e intelectuales, para desarrollar tareas que le pongan límites a esta deriva autoritaria que tiene claramente el Gobierno, y que no se profundiza más porque las condiciones objetivas todavía no se dan. Pero cuidado, porque si llegan a ganar sus homólogos las próximas elecciones en el norte, si llega a ganar Trump, que coincide con él en el sentido de que ambos tienen escasas condiciones republicanas y democráticas, Milei podría sentirse envalentonado, respaldado y avanzar mucho más a fondo en la dirección a la autocracia.

A nosotros nos costó mucho conseguir la democracia. Sacrificios supremos hicieron los argentinos para recuperar la democracia. Por eso me fastidia mucho que los demás, quienes representan lo que era mi partido, hayan sido tan tolerantes con todas las cosas que han ocurrido. Nunca he visto a un candidato a presidente que le diga “nido de ratas” al Congreso, que abuse de los decretos de necesidad y urgencia como está abusando. No he visto nunca un gobierno tan autoritario desde la democracia que no respeta las autonomías provinciales, el federalismo, que aprieta a los gobernadores para que les digan a sus representantes que voten en tal o cual dirección en el Congreso.

A mí me preocupa mucho que quienes han estado defendiendo con marchas por la democracia y las instituciones de la República se callen la boca ahora. No es solo Milei quien me preocupa, sino el silencio de los que deberían hablar. Cada uno habla solamente cuando lo tocan a él. Y esto debe preocuparnos a todos. No hay que tener miedo de quedar pegado. Tenemos que trabajar todos juntos, la democracia y la República nos pega. Debe “pegarnos” entre todos.

Creo que se engañan diciendo que son cuestiones de personalidad o estilo. Como dijo el ex presidente Macri, que Milei tiene una manera de hacer política muy sincera. Como si la sinceridad siempre fuera valiosa. No tiene ningún respeto ni consideración por el que piensa distinto. Lo que ha hecho con los periodistas en la plaza de Lezama cuando les puso el parlante. Vos has sido víctima Jorge, ¿y qué reacción ha habido de las fuerzas de la oposición que han actuado como oposición amigable en el Congreso? Más amigable que oposición. A ver si reaccionan, por favor.

