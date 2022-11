El reconocido periodista gremial, Ricardo Carpena, resaltó que "Hugo Moyano está más cerca de Alberto Fernández que de Cristina Kirchner". A su vez, explicó que "hay diferencias políticas que dividen a la familia" y destacó las disputas en los manejos de la obra social de Camioneros. "La UOM es el sindicato estrella del kirchnerismo", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am: Hugo Moyano salió a decir que este era su gobierno "de por vida". ¿Cómo evaluás la presencia sindical en el acto de la UOM?

Fue interesante porque se vio la decisión de Pablo Moyano de reforzar su alianza con el kirchnerismo. Esto llama la atención porque Hugo no es kirchnerista, más allá de haber apoyado a Cristina para derrotar a Mauricio Macri. Hoy, Hugo Moyano está más cerca de Alberto Fernández que de Cristina Kirchner, después de la amistad profunda que construyó a partir de la pandemia.

Hay diferencias políticas que dividen a la familia. También Facundo Moyano es evidente que está contra el kirchnerismo. En ese sentido, Pablo Moyano no tiene problemas en mostrarse y seguir reforzando su alianza con el kirchnerismo, a pesar del ajuste en curso, que debería hacerle ruido.

Hugo Moyano apoya una eventual reelección de Alberto Fernández

Y, por otro lado, la UOM es el sindicato estrella del kirchnerismo. Fue muy fuerte la decisión de llevar a Cristina Kirchner a un evento sindical, donde se suponía que iban a hablar de las paritarias, y y se transformó en un acto político de Cristina. Eso hizo mucho ruido interno.

NA: ¿Qué otro sindicato podría haberle dado un escenario para que Cristina lo elija en su regreso?

Camioneros no está en un 100% con Cristina Kirchner. Hugo Moyano no quiere quedar preso del dispositivo kirchnerista. Podría haber sido el sector de ATE Capital, pero el punto de referencia sindical kirchnerista es el gremio de los bancarios. Son importantes, pero no tienen la parte industrial que puede ofrecer la UOM. Lo importante para Cristina es tener el respaldo de un sindicato que no tenía en la gestión anterior.

NA: ¿Juegan un doble juego los Moyano?

No hay una estrategia detrás de todo esto. Son apuestas personales que se van agudizando con el paso de los meses y tienen que ver con las diferentes personalidades que tienen. No nos olvidemos que Pablo Moyano, en diciembre pasado, dio un paso al costado de la Federación Nacional y se quedó sólo en el sindicato de Capital. Eso fue por un disputa interna en los manejos de la obra social de Camioneros, que está atravesando una crisis.

Pablo Moyano: "Si vuelven los otros, después no lloremos"

Ahí se generó una fisura importante. A partir de la pandemia, Hugo Moyano estableció una relación muy fuerte con Alberto Fernández, con un apoyo político evidente. Esto no fue lo mismo que le pasó a Pablo, que empezó a virar hacia el kirchnerismo, pese a que toda la familia quedó muy enojada con la confección de las listas en las últimas elecciones.

Pero después, Pablo Moyano se recostó en el kirchnerismo. No es una estrategia, sino que predominan las diferencias políticas y a nivel familiar. Por eso dicen que Facundo y Pablo tienen una relación formal, donde se han reprochado ciertas cosas.

JL PAR