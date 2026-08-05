Roberto Cachanosky: "Cada vez me siento más solo en el liberalismo"

Roberto Cachanosky, economista, consultor y docente con más de 40 años de trayectoria en el ámbito público y académico, volvió a poner en cuestión el rumbo del liberalismo durante una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190). El economista explicó los motivos de su reciente renuncia al Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y cuestionó el respaldo “incondicional” a la gestión de Javier Milei.

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Cachanosky también se refirió al conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil y sostuvo que el enfrentamiento con el principal socio comercial del país es “por lo menos disparatado”. Además, analizó la relación entre Milei y Victoria Villarruel y planteó una crítica más amplia al funcionamiento de ciertos sectores del liberalismo: “Cada vez me siento más solo”, afirmó.

Roberto Cachanosky es economista, consultor y docente, con una trayectoria de más de 40 años en la esfera pública y académica. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, es titular de la consultora Cachanosky, editora de Informe Económico Semanal. Se desempeñó como director del Departamento de Política Económica y profesor de Economía Aplicada en el Máster de ESEADE. Recientemente renunció al Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y la cuestionó porque, a su parecer, se ha transformado en una especie de instituto Patria incondicional a la gestión de Javier Milei.

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Roberto, muy buenos días. Primero, antes de entrar en el tema con el que te acaba de presentar el locutor, que es el tema interesante para conversar con vos, me decía la producción que habías estado escuchando la última parte de la conversación con el diputado Arabia. ¿Cuál es tu opinión respecto del riesgo del incremento de la hostilidad en las relaciones argentino-brasileñas desde el punto de vista económico? ¿Cuál es tu opinión de cómo llegamos hasta aquí?

¿Qué tal? Buen día. Hola, Jorge. Mirá, a mí me parece que pelearse de la forma en que se están peleando con el principal socio comercial de Argentina, guste o no, es el principal socio. El grueso de las exportaciones, o, a ver, el principal destino de exportaciones va a Brasil. Es por lo menos disparatado. Pero acá no se trata de un entredicho diplomático. Como vos decías, bueno, vino Lula y fue a verla a Cristina. Yo no la iría a ver. ¿Qué querés que te diga? Son opiniones, viste. Es más, no sé, viste, si me llamaran, no sé si no iría a debatir por curiosidad. Nada más que por eso. Pero no porque sea kierchnerista. Pero bueno, fue a verla, pero no hizo ninguna declaración de insultos de Lula hacia, ¿cómo se llama?

Milei.

Este hombre, Milei. Ahora, Milei fue allá. Fue a hacer campaña directamente y a insultarlo abiertamente a Lula. Y eso te genera un conflicto diplomático, por definición. O sea, y queda todo reducido ahora a una relación comercial entre Argentina y Brasil. Mucho más no te puedo agregar. A ver, no me llama la atención que Milei tenga un conflicto con alguien. Es lo normal, digamos. No sale de su esquema típico, ¿no?

Bueno, contanos de tu renuncia a...

Perdoname, dejame que te rompa un pie de página. Fijate la pelea que está teniendo con Victoria Villarruel. El único caso que recuerdo más o menos similar es el de Cristina Kirchner contra Cobos. Después no hubo... No sé si en el contemporáneo, desde el 80... Yo no recuerdo que haya habido ese tipo de grado de conflictividad entre presidente y vicepresidente, ¿no?

No, no. Y con Cobos lo que uno podría decir es que tuvo un hecho puntual con la famosa 125, pero después de eso Cobos se calló la boca. Digamos, hubo un tránsito en el resto de la vicepresidencia de Cobos sin estridencias.

Es más, vos sabés que Victoria Villarruel me vino a buscar a mí antes de ir con Milei para ser los dos candidatos, por Capital. Dije: “Mirá, no tenemos plata, no tenemos equipo, etcétera”. Y un día me dice: “Mirá, no te enojás si voy con Milei”. Y digo: “No, pero guarda con quién te estás metiendo”. Bueno, espero que haya advertido con quién se estabas metiendo.

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Y entonces contanos ahora el tema de tu renuncia al Consejo Académico de la Fundación Libertad por ser una especie de instituto Patria de La Libertad Avanza.

Mirá. Yo, hace 15 años, 2011, sí, digo, ahí me llama Manuel Solanet, un amigo que quiero mucho y lo aprecio personalmente. Dice: “Roberto, estamos creando esta fundación, me gustaría que integres el Consejo Académico”. Dije que sí, por supuesto. Bueno, fui a la inauguración. No participé demasiado tampoco, fui a un par de reuniones en estos 15 años. Pero bueno, cuando se inició, había un Consejo Académico. Si vos mirás ahora cómo está compuesto ese Consejo Académico, es prácticamente La Libertad Avanza dentro del Consejo Académico. O sea, está, por ejemplo, Adrián Ravier, Diego Recalde, Agustín Monteverde, Berti, Venegas Linch. Todo es gente del Gobierno. Y los que no son del Gobierno son fervientes defensores del Gobierno de Milei. Hasta ahí, un punto.

Ahora, yo lo que vi a lo largo de todo este tiempo es que la fundación, en sí, cuando a mí me dijeron de participar, la idea era hacer debates de políticas públicas, cómo mejorar la cosa en Argentina. Y lo que yo veo es que están permanentemente apoyando cualquier cosa, y en forma incondicional, de lo que dice o hace Milei. Y eso, ya para mí, no es pertenecer a un Consejo Académico. Sería pertenecer a una especie de Instituto Patria, como digo, del Gobierno de Milei. Y a mí no me interesa para nada, porque, más allá de lo económico, acá hay cuestiones institucionales que no son menores.

El hecho de que Milei diga “no odiamos suficiente al periodismo”, yo no soy periodista, pero es una barbaridad. Vos no podes estar estimulando al odio como mecanismo de políticas públicas. O cuando habló a espaldas del Congreso, despreciando una institución. Estoy dando algunos ejemplos que en este momento me vienen a la cabeza, ¿no es cierto?

No son liberales. Digo que el punto central es que no son liberales. Entonces hay una contradicción en el nombre de Fundación Libertad y actitudes que no son liberales.

No, es más. A ver, yo con algunos de ellos tengo debates en los WhatsApp que tenemos en las reuniones y se defienden lo indefendible. Al punto tal que hay un grupo que se llama “Liberales”. Bueno, hay una persona, no importa. “Liberales”. Y te digo: “Che, ¿por qué no le ponemos ‘intervencionistas’ o algo?”. Porque defienden ya el cupo, defienden cualquier cosa, con el argumento de que todo no se puede hacer. Bueno, entonces, si van a defender eso, están en todo su derecho. Pero yo no quiero pertenecer a ese grupo.

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Roberto, el principio básico de la ciencia es la refutabilidad, ¿no? Karl Popper lo planteaba con maestría. Y todo procedimiento científico plantea continuamente un pensamiento crítico. O sea, lo que hace a la ciencia ciencia es la capacidad de refutarse y de tener pensamiento crítico, en un avance entre la dialéctica en esas discusiones. ¿A qué atribuís? Porque no es la primera vez que pasa en la Argentina. Hay personas muy inteligentes, muy formadas, en determinadas circunstancias, simplemente por los fines olvidan los medios y pierden ese espíritu académico, para decirlo, científico o crítico.

Sí, o aceptar opiniones diferentes. Yo no lo sé, pero te voy a decir algo más sobre qué me llevó también a renunciar. Están por hacer un debate, y este es un debate de varias, muchas personas, organizado entre otros por la Fundación Libertad y Progreso. Vos mirás quiénes van a exponer y son todos pro-Gobierno. Entonces, no digo que me inviten a mí, pero que inviten a alguien que tenga una opinión diferente o matices diferentes, si es que querés hacer una actividad académica. Pero ya el título del debate es “La Libertad Avanza en América Latina”. Esto no es una actitud académica. Esto es una actitud claramente de posición partidaria, en defensa de un gobierno, que tiene todo el derecho en transformarse en eso. Pero bueno, yo la verdad es que... te digo, vengo, como te he dicho más de una vez, mismo de la década del 70, cada vez me siento más solo. Y me siento muy cómodo, te digo, francamente. No tengo ningún problema.

Extranjero en su época, ¿no? Eso planteaban los griegos: todo aquel que pensaba mucho se sentía finalmente extranjero en su época. Roberto, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande.

Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.



LMM