El reconocido conductor televisivo, Roberto García, brindó su opinión sobre las diferentes candidaturas de los principales espacios políticos para el 2023. "Mauricio Macri repite la historia de Cristina Kirchner con sus candidatos", recalcó. También remarcó que "va a ser un elemento disruptivo si la persona elegida es como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich". A su vez, reveló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que el objetivo del Presidente es "terminar en paz su mandato".

El título de tu última nota es Macri piensa en 2023 desde afuera y se apresta a repetir el peligroso rol de Cristina. Lo entrevistamos al ex presidente y una de las preguntas era si no creía que la sociedad, después de la experiencia de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, no iba a elegir un candidato que tuviera la sombra de un jefe. ¿Cómo lo ves?

Va a ser un elemento disruptivo, dentro del ejercicio del próximo mandatario, si la persona elegida es como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. El peso de Macri es indudable dentro del bloque opositor y va a ser aún mayor si llegan a ser gobierno.

¿Te imaginás a Rodríguez Larreta teniendo que hacer una sobreactuación de independencia? ¿Debería hacer algo como lo de Facundo Manes?

Eso no le serviría de nada porque Macri va a seguir existiendo y todo el mundo va a estar mirando si hace un gesto o una declaración. Mauricio Macri repite la historia de Cristina Kirchner con sus candidatos. Hasta va a parecer sospechoso cuando diga que apoya a Horacio Rodríguez Larreta porque hablamos de gente con una dimensión sobrenatural, dentro de una estructura política. Si no la pilotean ellos, va a ser complicado.

¿Qué salida tiene?

Estoy señalando un proceso que puede ocurrir y es repetitivo. Se copia del antecedente de Cristina y, en algún sentido, ha ocurrido también en el pasado, dentro de otras administraciones. Sin querer comparar, podría ser lo de Juan Domingo Perón con Héctor Cámpora o lo de Ricardo Balbín con Illia. Son las sombras que cubren.

También, sin haberlo elegido, podríamos hablar de Raúl Alfonsín con Fernando de la Rúa. Es cierto que Alfonsín estuvo bastante discreto, pero era obvio que pensaba totalmente distinto a de la Rúa. Inclusive, las diferencias tenían que ver con una tradición del radicalismo. Pero son situaciones que se han dado en otras partes del mundo.

Dentro del Frente de Todos, se podría decir que el albertismo y el propio Sergio Massa consideraban que la única forma de resolver este problema era compitiendo en las PASO, para ganarle al candidato de Cristina Kirchner. Y desde el lado de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta piensa que esto se resuelve compitiendo contra el candidato de Macri o con el propio ex presidente. ¿Se resuelven las cosas de esta manera?

Si Cristina y Macri eligen no competir, se privan de estar en Olivos y así tener determinadas atribuciones. Los que estuvieron en ese lugar y los que quieren estar, jamás pretenden resignar.

¿Lo ves a Mauricio Macri queriendo ser candidato a presidente?

En el ánimo de Macri está eso, pero no tiene la decisión por diversas limitaciones. Conociendo al forma de vida que siempre tuvo Mauricio, ahora es sorprendente el despliegue que está haciendo. Se nota en sus visitas a otras provincias, en sus declaraciones y en la presentación de su nuevo libro, entre otras cosas.

Es un hombre con una actividad que sorprende para alguien que no quiere ser presidente. Pero la decisión no es suya, sino que va a estar relacionada a lo que le pasó a Cristina en su momento, cuando aceptó que no le alcanzaba con lo que tenía. Por eso eligió a un compañero de fórmula que parecía más preminente, para sumar los votos suficientes, y así llegar a ganar.

Así como está planteado, la única forma de que se resuelva el dilema es que ellos decidan competir y puedan salir derrotados. Si el que cae es un "delfín", ellos no pierden.

También depende de la personalidad de quienes los sucedan. Habría que ver si son más tímidos o arriesgados. Además, si desarrollan personalidad. Pero como el ejemplo más cercano que tenés es el de Alberto Fernández, no te ayuda mucho. Es cierto que Alberto no tenía territorio y tampoco importancia.

Desde que es Presidente, se derrumbó en forma impresionante en lo individual. Salvo en la etapa de la pandemia, donde el miedo hizo que la Argentina convirtiera al propio Alberto Fernández, de manera temporal, en un líder de los argentinos.

En ese sentido, ¿cómo ves la idea de un fortalecimiento de Alberto Fernández?

Creo que Alberto Fernández no va a ser candidato. Lo único que quiere es terminar en paz su mandato. Y después apunta a tener un cargo en un organismo internacional, un destino de mandatario retirado de Europa. En todo caso, va a tratar de hacer una corriente interna.

