Román Lejtman: "Hoy tenemos tres candidatos: Cristina, Alberto y Massa, no hay más"

El periodista de Infobae, Román Lejtman, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que Daniel Scioli " va adelante sin importar nada". Por otro lado, describió que la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es la de estar "juntos y abrazados para tratar de quedarse con el poder en 2023" y, por último, vislumbró que "hoy tenemos tres candidatos: Cristina, Alberto y Massa, no hay más".

No puedo no empezar preguntándote por un cartel de fake news que colocó Cristina Fernández por una nota de Infobae en la que no desmiente todo, sino que solo una parte de ella y si tiene que ver con ciertos celos de la relación que vos tenés con Alberto Fernández.

Si. Me llega la información de que ese día estaban reunidos los dos a la tardecita, en la que Juan Zabaleta estaba llevando a cabo un acto y Alberto se encontraba reunido con los líderes de movimientos sociales, en donde solamente habían estado él y la vicepresidenta. Entonces, hablo con el vocero de ella, le cuento lo que me había llegado y contestó que no me lo podía confirmar.

Nosotros teníamos un periodista acreditado en Gobierno al cual le sugerimos que pregunte sobre la reunión entre ellos dos. Le mandamos un punteo. Lo que yo tenía, era que habían hablado para fortalecer a Silvina Batakis y acelerar, o no, el ritmo de las metas acordadas con el Fondo Monetario. Respaldó que se aumenten las alicuotas a los bienes personales y ganancias que aplican al dólar turístico y la situación de los mercados.

La nota, en Infobae la titulamos Cristina respaldó aumentar las alicuotas de los bienes personales y ganancias. Después le preguntamos a otro colega que nos dijo: "No me consta" y, a los 10 minutos, aparece un tuit de la cuenta oficial del Senado desmintiendo toda la información y enseguida le escribo a Hernán Reibel Maier diciéndole que me habían dicho que no tenían nada de la reunión. Le pregunto, ¿en qué me equivoque?, ya que la tecnología me permite cambiar la información, y si desmentía algo, mientras no sabía de lo que hablaron. Y me termina diciendo: "Román, esto funciona así".

La conclusión fue que la información nuestra estaba bien, porque después Clarín la publicó. Lamento que la vicepresidenta en lugar de pelearse conmigo, porque yo sé información que ella no quiere que se publique, y desmiente cosas que después son ciertas.

¿Creés que el silencio de Alberto y los funcionarios, tras el discurso de Silvina Batakis es una imposición de ella, ni siquiera para evitar filtraciones, sino para que no se tenga contacto con los periodistas?

Todos los miembros del Gabinete hablan con los periodistas, no con todos y no siempre con los mismos. Ella no habla con los periodistas e induce a sus voceros a bajar línea. Cuando ayer fue el tema de la Corte Suprema, la sugerencia que me llegó es que Cristina no iba a hablar y que podía hablar con algunos senadores que ellos iban a opinar. Ella tiene un manejo de la información y de la opinión pública. No es cierto que el Presidente o los ministros no hablan, lo hacen todo el tiempo, vía chat, Telegram, en persona, etc.

¿Considerás que hubo un silenzio stampa por parte del Presidente, respecto de las medidas de Batakis, y su presentación en la que no estuvo? Hubo un contacto reducido con los periodistas y simplemente hablaban ministros que no tenían nada que ver con la economía.

El Presidente está absolutamente involucrado en el plan de Batakis. Lo que te encontrás es que actores del oficialismo no saben sí el plan Batakis les va a permitir mantener sus espacios de poder el año que viene. Entonces, están muy cautelosos. Los gobernadores estuvieron porque una hora antes el Gobierno les había conseguido líneas de créditos para la obra pública y frente a esa decisión la respuesta fue ir a verla a Batakis al Palacio de Hacienda.

¿Cuál es el compromiso que Cristina tiene con Batakis?

El único compromiso que tuvo fue "Ok, sos vos". Nada más.

En tu pronóstico, ¿cómo creés que terminó la relación entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Cuál creés que sea el final?

Juntos y abrazados para tratar de quedarse con el poder en 2023. Si uno de los dos entiende que abrazados no les sirve para ganar, este acuerdo tácito dejará de existir y Alberto no tendrá más relación con Cristina y se va a apoyar en Massa, además de preservar el Gobierno hasta lo último.

¿Creés que el día posterior a que termine este mandato Alberto va a insistir en ser el candidato o va a ir viendo que las encuestas no están a su favor y elegirá a un representante para que compita con un candidato de Cristina?

Es difícil hablar del mañana. Hoy tenemos tres candidatos: Cristina, Alberto y Massa, no hay más. Con el devenir del tiempo, la actual situación económica le hace asumir a Alberto de que él no puede ser candidato, pero que puede terminar su mandato, ahí no será y elegirá un candidato. Lo mismo para Cristina y Sergio. En término de votos, ninguno de los tres hoy puede ganar en una segunda vuelta.

¿No la ves a ella candidata como senadora nuevamente para tener fueros después de 2023?

Lo veo posible. Pero es un plan B posible de ejecutar, ya que tiene mucho peso dentro del sistema peronista. Cristina está pensando en dejar un legado, en cómo la va a dejar parada la historia. Busca no cederle la Casa Rosada a Juntos por el Cambio.

Si no se presentarían Alberto y Cristina, ¿cuál sería el candidato?

Sergio Massa y Axel Kicillof. En Provincia de Buenos Aires, si no es Kicillof, es Martín Insaurralde. A Wado de Pedro lo ubico en administración.

¿A Daniel Scioli le ves algún futuro?

Si, tiene futuro porque su lógica es la voluntad política. Él va adelante sin importar nada. La semana pasada se moría de dolor por el tema de su brazo y se fue a una gira por Brasil.

¿Cómo explicás la actual relación de Cristina con los medios y si crées que va a evolucionar?

Va a empeorar. Porque considera que los medios son sus enemigos, cuando no, y sólo cuentan lo que ella hizo.

