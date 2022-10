Se complica el conflicto de colectivos en el Interior

El periodista especializado en política, Claudio Mardones, brindó mayores detalles en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), en relación a los incumplimientos que manifiestan los representantes del transporte público del Interior y la falta de respuesta por parte de Alexis Guerrera, ministro de Transporte.

Continúa el conflicto de los colectivos en el Interior.

Claudio Mardones (CM): Se mete de lleno en la lucha por el presupuesto. La semana pasada el paro fue de 48 horas y la que viene será de 72 horas, pero no afectará al área metropolitana, sino que al Interior del país y se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre.

El mar de fondo de esta discusión tiene que ver con que haya una adecuación del acuerdo paritario que fue pactado entre la Unión de Tranviarios Argentinos y las empresas de colectivos. El aumento en el área metropolitana es un aumento en tres tramos que se desarrolla en un 15% en octubre, otro 15% en noviembre y un 20% final en diciembre.

Gran parte de este cumplimiento paritario está en veremos y tiene que ver con una pulseada en torno a la negociación del presupuesto 2023. ¿Por qué? Se relaciona al tire y afloje de los subsidios para el transporte público automotor y especialmente para todo el país, salvo para el área metropolitana.

"Estamos cansados", dicen los choferes de colectivos: paran por 72 horas en el interior del país

Una parte de esa tensión se dará hoy, a partir de las 10, en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Transporte porque van a reunirse los representantes del Comité Federal del Transporte.

Llegaron a Buenos Aires la mayoría de los que representan de la cartera de transporte de las distintas provincias para volver a insistir con la urgencia de ampliar y extender la partida de fondos públicos para subsidios estatales para el Interior que actualmente es de 44 mil millones de pesos y la idea es ampliarlo a 59 mil millones.

Hay un dictamen que lo que busca es declarar la emergencia del transporte y ampliar la partida presupuestaria a la mencionada cifra. En ese contexto, se cruza con la negociación paritaria.

¿El Ministerio de Transporte no estuvo presente en la negociación de este martes?

Una parte de la negociación finalizó ayer con un gran ausente que fueron las figuras de Ministerio de Transporte que por tercera vez no fueron, ya que Alexis Guerrera (ministro de Transporte) aún no pudo brindar garantías de si ampliarán la partida presupuestaria de este año no solo para la adecuación paritaria, sino que para el financiamiento del gasoil y el boleto en el Interior.

Guerrera sigue sin dar precisiones y así fue corriendo paralelamente lo vinculado con la negociación salarial que volvió a estancarse y que anuncia un nuevo paro. Parte de lo relacionado al paro de la semana próxima dependerá de lo que ocurra entre hoy y mañana con las negociaciones de los fondos.

Para el año próximo se prevé una partida de 66 mil millones de pesos. En comparación con la de los 44 mil millones de pesos de este año se puede precisar que el aumento en 2023 será del 34% de inflación cuando el propio presupuesto incluye un cálculo incremental del 60% para el año que viene. Ese es la mayor preocupación de los gobernadores porque significaría el costo político de aumentar el boleto en año electoral.

¿Qué dijo Alexis Guerrera en relación a las adecuaciones tarifarias?

Todos los porcentajes de actualización están por debajo de la inflación. Todos los casos, como dijo Guerrera, van a implicar adecuaciones tarifarias siendo una forma elíptica para anticipar que, a partir de diciembre y durante el año que viene, habrá aumentos que irán entre el 40% y 50% tanto para la finalización de este trimestre como para el primero del 2023.

