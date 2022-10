Ángel di María se suma al listado de lesionados

Para sumarle mayor incertidumbre a cómo llegarán los convocados a la cita mundialista luego de la lesión de Paulo Dybala, la molestia que acusó Lionel Messi, que pareciera ser de mayor gravedad de lo pensado, y las posteriores lesiones de Correa y Palacios, ahora apareció el susto por parte de Angelito Di María que hizo el típico movimiento que todo jugador teme: pegar el saltito y tomarse el posterior.

Luego de una de sus corridas que tanto lo caracterizan, a los 21 minutos del primer tiempo, el rosarino frenó de manera abrupta el pique, levantó el brazo y enseñó muestras de bronca y dolor en su rostro. No solo preocupó a todo el cuerpo técnico de la Juve, que ya se encontraba abajo en el marcador, sino que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

A 41 días del debut de Argentina ante Arabia Saudita, el próximo 22 de noviembre se siembran dudas de peso respecto al armado del equipo. Más que el armado del equipo, porque uno imagina que estarán más que a disposición para ese momento (caso Messi y Di María), hay que tener en cuenta la forma en que llegan a la cita mundialista.

En el caso del ex Real Madrid viene teniendo una temporada con ciertos tropiezos en cuanto a lo físico: El 10 de marzo se desgarró en el partido de vuelta por Champions League entre el PSG y el Real Madrid con triunfo de la Casa Blanca. Luego de dicho encuentro se aproximaba una convocatoria por Eliminatorias Sudamericanas. Pese a eso, el 11 argentino viajó con el grupo, jugó 21 minutos ante Venezuela y luego tuvo un parate hasta el 21 de abril.

Champions League: primeros clasificados en una jornada marcada por la lesión de Di María

En su debut oficial como jugador de la Juventus, se despachó con un golazo, pero no lo coronó de la mejor manera. Sufrió una distensión en el aductor izquierdo y se perdió dos partidos inicialmente, que luego fueron cuatro por una recaída en dicha lesión. Ahora sumó otro capítulo que preocupa a Scaloni y compañía.

Lamentablemente las lesiones en Di María han sido un lastre en toda su carrera. El rosarino ha sufrido muchos inconvenientes desde lo físico que le han impedido desenvolverse aún mejor. El caso más icónico fue la lesión en Brasil 2014 que no le permitió jugar la final ante Alemania, en una Copa del Mundo en la que el ex Benfica la descoció y de la cuál el groso de los fanáticos piensan que el resultado ante los germanos fue negativo por no tener al Fideo en cancha.

Luego llegaron sucesivas lesiones en los años posteriores que lo marcaron, sobre todo por su performance con la Selección, y fue por eso que en 2017 el rosarino tomó cartas sobre el asunto. "Empecé a trabajar con un psicólogo porque quiero estar cada vez mejor. Puede ser que la presión influya en las lesiones. Por eso lo estoy trabajando desde hace un tiempo", confesó el delantero. Por cierto tiempo parecía que Ángelito le ganó la batalla a las lesiones, encontrando su mejor versión para gritar campeón de América en 2021, pero luego de ese histórico hecho, en la corriente temporada, las molestias físicas le tocaron de nuevo la puerta.

La enfermería de la Selección

Ahora con esta nueva noticia para la enfermería albiceleste con lo sucedido con Di María, ya son cinco nombres que están bajo la lupa. Además de ser apellidos

importantes, son casi todos jugadores del frente de ataque, un sector del planteo táctico de Scaloni que siempre salió de memoria.

El primero en encender las alarmas fue Exequiel Palacios. El mediocampista del Bayer Leverkusen no juega desde el 10 de septiembre por una lesión muscular y todo indicaría que pierde terreno ante Enzo Fernández que está en su mejor momento en el Benfica. Luego Joaquín Correa se sumó al ex River. El delantero del Inter acusó una molestia en la zona del tendón de la rodilla izquierda en la victoria ante el Barcelona por Champions y aún no se reincorporó a la actividad.

Para engrosar esta lista de tocados, apareció el nombre que nadie quería que asome: Lionel Messi. El capitán argentino pidió el cambio cuando restaban 10 minutos en el encuentro de Champions ante el Benfica y fue reemplazado por Sarabia. Leo había anotado un golazo esa noche en Lisboa, pero una molestia en el gemelo derecho hizo que pidiera el cambio para no exigirse en vano.

Los "tocados" de la Scaloneta que encienden las alarmas a 40 días del Mundial

En un principio arrojó una mera molestia y fue resguardado para el siguiente domingo en el partido correspondiente a la Ligue 1 en el empate sin goles ante el Reims. El lunes tampoco entrenó y ayer vio desde el palco junto con Antonella el empate 1-1 ante Benfica en el Parque de los Príncipes. Así la incertidumbre crece respecto a la situación de Lionel.

Por último, Dybala se lesionó luego de ejecutar el penal que le dio el triunfo a la Roma ante Lecce. El cordobés remató desde los doce pasos y en lugar de correr a festejarlo ante su gente, se tomó el posterior, abandonó el terreno de juego y el parte médico no fue alentador. La Joya debería estar parado entre cuatro y ocho semanas por la lesión y está en riesgo su presencia en Qatar.

AO PAR