A 41 días del comienzo de la Copa del Mundo en tierras qataríes, la lesión de Dybala preocupa el cuerpo técnico argentino en el armado del listado de convocados.

Luego de convertir el 2-1 para el triunfo de la Roma sobre el Lecce, Dybala se tomó el muslo de la pierna izquierda de manera inmediata luego de impactar la pelota en el penal que ejecutó. Así en lugar de festejar el gol del triunfo, el cordobés mostró en su rostro gestos de dolor y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de José Mourinho y de Lionel Scaloni.

A un poco más de un mes para el comienzo del Mundial, el equipo de trabajo de Scaloni está siguiendo bien de cerca todo lo que suceda con sus jugadores y lo sucedido con Dybala arroja preocupación.

Scaloni fue presionado por otro jugador para el Mundial Qatar 2022

Si bien el club no brindó un parte médico sobre la gravedad de la lesión, las declaraciones de Mourinho en conferencia de prensa no fueron muy alentadoras. “Todavía no he hablado con el equipo médico, pero según mi experiencia y por lo que dijo, es poco probable que pueda volver antes de 2023".

Además, según el portugués, su impresión le dice que podría tratarse de una lesión “más próxima a muy grave que a grave a secas”. De todos modos, Dybala se someterá a distintos estudios el martes para conocer la gravedad de la lesión. Desde el club quieren ser más optimistas y piensan que la lesión podría ser leve y que su presencia en el Mundial no correría peligro.

Quien respalda esta sensación en el cuerpo médico de la Roma fue la Gazzetta Dello Sport, que indicó que la lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda del cordobés sería menos grave de los estimado inicialmente. Así, en el peor de los casos Dybala podría tener una lesión de grado dos, por lo que estaría un mes de baja, llegando con lo justo a Qatar 2022.

BL PAR