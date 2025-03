Sebastián Menescaldi: "La inflación en alimentos en febrero fue muy elevada, casi el 4%"

El economista Sebastián Menescaldi advirtió sobre el impacto del aumento de la carne en la inflación de febrero y remarcó que, sin ese elemento, el índice estaría en torno al 2%. “La carne bovina terminó creciendo 9,5% en el mes, y eso tuvo un gran impacto en la inflación”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Sebastián Menescaldi es economista y director asociado de la consultora Eco Go. Trabajó en la gerencia de coyuntura económica del Banco Central, también en el área de research del Banco Provincia de Buenos Aires, donde comandó además el equipo macroeconómico de la entidad.

Según las últimas mediciones de Eco Go, la inflación de la tercera semana de febrero se clavó en 1,2%¿Qué quiere decir este dato? ¿Es solo en esa semana o el acumulado de las tres primeras semanas?

No, esa fue solo esa semana. Lo que estuvimos viendo en nuestro relevamiento, que ya tenemos la cuarta semana relevada, es que la inflación a lo largo de todo el mes de febrero, en términos de alimentos, fue muy elevada. Estuvimos las cuatro semanas cerca del 1%. O sea, 1% es lo que nosotros vimos en la suba de los precios de alimentos, que terminó casi en 4% en los consumidos dentro del hogar, en el aumento mensual.

Se dio un fenómeno particular que ya se veía desde fin de enero pasado, donde los precios en particular de la vaca, o sea, el precio del kilo de novillo vivo, pasó de 2.100 a 3.200 pesos. Tuviste una fuerte suba del precio de la carne. La carne es el producto dentro de la canasta de consumo de los argentinos, dentro de lo que mide el IPC, el producto que tiene mayor ponderación.

Bueno, eso se fue trasladando al mercado minorista. Y lo que nosotros estuvimos viendo fue que la carne bovina terminó creciendo 9,5% en el mes, y eso tuvo un gran impacto en la inflación del mes y provocó esta suba de casi 4% de los alimentos en febrero, de acuerdo a nuestras mediciones.

Elizabeth Peger (EP): De acuerdo a las mediciones de ustedes, ¿les daba algo así como 2,6% para la inflación de febrero?

La inflación de febrero se termina acelerando en nuestra medición y se ubica en torno a 2,7%. En gran parte por lo que hablábamos recién, el efecto que tiene la carne sobre los precios. Si no hubieras tenido eso, probablemente la inflación habría sido un poco por debajo de lo que tenemos en enero, en torno a 2,1%.

¿Crees que un acuerdo con el Fondo Monetario en este momento podría ser una especie de salvavidas para el gobierno respecto a estos problemas de la relación entre inflación y dólar?

Yo creo que sí. No solamente es un salvavidas por el tema de la apreciación, sino también por lo que se ve a nivel global. O sea, todo lo que ha generado Trump en sus casi dos meses de gobierno está deteriorando mucho el contexto internacional. Se están deteriorando nuestras exportaciones. Los precios del petróleo están bajando, los precios de la soja están bajando, están generando una situación externa que para el gobierno es complicada.

Eso se suma a un contexto donde no tenés muchas reservas. O sea, tus reservas siguen siendo casi tan negativas como cuando llegaste. Mejoraron en 3 mil millones de dólares nada más, en términos netos. Entonces, la verdad que el gobierno lo que estaba necesitando es un puente de dólares para llegar a las elecciones sin tener una complicación en el sector externo y en las reservas. Y con el dólar.

Por eso creo yo que está buscando este acuerdo, porque de esta manera se asegura las divisas necesarias para que la economía pueda seguir creciendo.

EP: Lo que no está claro es esa cifra. El informe del banco suizo UBS habla de 20 mil millones. Lo cierto es que solo una parte serían fondos frescos, alrededor de 8 mil millones. El resto estaría dado para refinanciar los propios vencimientos con el organismo internacional…

Cuando uno analiza los números de Argentina, hoy se necesitan 9 mil millones de dólares que son los pagos al Fondo y los organismos internacionales. Si uno logra un acuerdo, logra refinanciar con los organismos, bueno, ahí más o menos la cosa estaría.

Sobre el acuerdo dicen que son 20 mil, pero no sabes cuándo te los van a dar y tampoco creo que sean todos de entrada. Probablemente te den entre 5 mil y 6 mil millones de dólares para llegar hasta octubre sin problemas.

El acuerdo puede ser de 12 mil millones. Ese monto es lo que faltaría, lo que estás endeudado hoy y lo que habían autorizado a Macri. Esa sería la diferencia. Todavía el acuerdo no se conoce, hay que ver la letra chica, qué es lo que implica, cuándo te dan el monto del dinero. Pueden ser 20 mil pero en tres cuotas. Una ahora de 6 mil , 7 mil; otra en octubre y otra en marzo del año que viene. Bueno, la verdad que todavía falta letra chica para poder analizarlo.

Hoy el gran acierto del gobierno ha sido la baja de la inflación y la recomposición del nivel de actividad. Bueno, si consigue estos dólares, al menos en el corto plazo, no va a tener que hacer una corrección del sector externo, va a mantener su credibilidad y va a ir con buenas chances a las elecciones. Me parece que esta es la causa por la cual el gobierno está buscando esto.

Sí, porque sin esos recursos se complica también la propia situación de las reservas…

Sí, sí, sí. La verdad es que cuando ves los números de reservas hoy, son parecidos a los números previos al blanqueo. O sea, no has mejorado. Han mejorado un poco las reservas netas, pero no las reservas totales. Bueno, ahí tiene un desafío el gobierno. Y me parece que conseguir estas divisas son las que le permitirían transitar esto. Primero, llegar a la cosecha y después llegar a la elección. Bueno, serían los dólares que le permitirían seguir, que la actividad siga creciendo, sin problemas, hasta la elección.

