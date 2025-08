El Secretario general del PRO tomó distancia de LLA y anticipó un perfil más opositor a partir de diciembre

"Las decisiones que se están tomando en este 2025 son elecciones tácticas. No definen absolutamente nada del posicionamiento de cara al 2027", aseguró Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO a nivel nacional. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el dirigente santiagueño remarcó que el acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires no representa una alianza estratégica a largo plazo y anticipó que, después del 10 de diciembre, “empieza otra película” para el partido fundado por Mauricio Macri.

Facundo Pérez Carletti es secretario general del PRO, concejal en Santiago del Estero y presidente del partido en su provincia desde 2021. Además, fue delegado de la Secretaría de Derechos Humanos en el 2017 y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en el 2016. Pérez Carletti lidera el movimiento "Despierta Santiago", que aspira, según él mismo en su cuenta de la red social X, a “ponerle un límite a los 20 años de zamorismo”.

Me gustaría su opinión lo más amplia posible sobre qué significa este acuerdo del PRO con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista nacional del PRO.

La verdad que este acuerdo que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, que todavía falta que se oficialice, le falta la definición final, por eso en este tipo de acuerdos hasta que no está firmado y comunicado siempre puede haber algún tipo de cambios. Por lo tanto, el equipo del PRO de la ciudad, con Jorge Macri, que es el presidente, está en el tema. Nosotros en su momento hemos hablado muy claro con los presidentes de distrito, y también lo he hablado con vos en su momento.

Te decía que este año era un año de elecciones provinciales para cargos nacionales, y que cada provincia, incluida la ciudad de Buenos Aires, iba a tener una lógica propia, una idiosincrasia propia. Que era un error entender esto como una elección nacional a presidente, donde el partido tiene que tener una postura pétrea, dura, con respecto a unificar todo tipo de criterios. Y la verdad que el PRO en ese sentido va, en algunas provincias, en alianza con La Libertad Avanza, donde eso ya está confirmado, y en otras va a competir con La Libertad Avanza. Porque se tratan de elecciones provinciales para cargos nacionales, y hemos tenido la flexibilidad, entendiendo las circunstancias de la política argentina, el respeto a cada uno de los territorios y a la construcción que vienen haciendo los integrantes de nuestro partido en todo el país.

Vidal y Avelluto criticaron con dureza la alianza del PRO con La Libertad Avanza

Pero evidentemente el PRO nació en la Capital Federal. La Capital Federal es la capital del PRO. Hay quienes dicen que simplemente es un repliegue táctico para luego, en diciembre, una vez ya con esos dos diputados conseguidos, más todos los que se tengan, empezar a marcar diferencias con La Libertad Avanza y recuperar la identidad. ¿Cómo te parece que puede significar para el futuro del PRO esto que está sucediendo en la ciudad?

Las decisiones que se están tomando en este 2025 son elecciones tácticas. No definen absolutamente nada del posicionamiento de cara al 2027, porque son dos lógicas totalmente distintas. Sí, claramente el PRO ha tenido una conducta y tiene determinados valores, de los cuales hemos demostrado que nosotros vamos a acompañar. Pero con respecto a un posicionamiento nacional del 2027, esto no se define ahora. Por lo tanto, por eso hemos dado esa flexibilidad a cada uno de los territorios de la Argentina, entendiendo que hay diferentes coyunturas.

Y, sin duda, eso es innegable lo que me preguntás: la ciudad es el territorio en el cual el PRO ha nacido, en el cual el PRO ha puesto un presidente. Ha sido, quizás, un ícono para nosotros. Pero está claro que los tiempos cambian, y que hoy el PRO en la ciudad de Buenos Aires ha decidido que esta es la mejor decisión para esta elección actual. De cara al 2027 empieza otra película. Empieza un PRO comprometido en el partido a que, una vez que pase este proceso electoral, vamos a tener una charla profunda, ya con los diputados y senadores y con el escenario político definido, para tomar un reposicionamiento y volver a discutir ese reposicionamiento del PRO.

Porque está claro que este proceso que ha terminado ahora, o que termina con esta elección intermedia, ha sido un posicionamiento que, en definitiva, hemos puesto el país por delante. Hemos puesto la colaboración con el gobierno ante todo, incluso ante los intereses partidarios. Porque muchas veces se han tomado decisiones en las cuales se ha pagado un enorme costo, pero entendíamos que era lo conveniente hacer. Porque creemos que la situación argentina es muy crítica. Que ha habido un tope a la confianza por parte del gobierno, y por eso el país se ha clavado. Y que también el gobierno del cambio que se viene necesita reevaluar muchas cosas.

Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo PRO - LLA en CABA

¿2027 es otra historia y 2025 es táctico, no estratégico? Es decir, que de ahora en más, en los próximos congresos, en las próximas legislaturas la relación que hubo del PRO de apoyo irrestricto a La Libertad Avanza podría modificarse. ¿Entiendo bien?

Sí. Yo creo que empieza un proceso en el cual nosotros ya hemos demostrado el acompañamiento. Y hemos demostrado, sobre todo al ciudadano, que el PRO ha ayudado en todo lo que el gobierno ha necesitado en este proceso. Incluso en algunas cosas que quizás no han sido consultadas, o quizás que han sido advertidas y lo mismo han sucedido.

El 2027 elige presidente. Y el 2027 comienza el 10 de diciembre de 2025. Empieza otro tipo de tono en la política argentina. Otra mirada. Y yo entiendo que muchas veces desde el periodismo se analice esta elección como una elección trascendental. Y creo que es una elección importante para el gobierno, porque claramente necesita mostrar una masa crítica fuerte para volver a para reforzar la confianza que hoy está estancada, de muchas reformas que no se han podido hacer. Pero también empieza otro proceso de construcción de una elección nacional.

Estas, por más que se le estén dando un tono nacional, son elecciones provinciales. Y vos tenés gobernadores que han colaborado un montón con el gobierno, y hoy van a ir a competir, a disputar, porque se discute otra cosa, no lo nacional. Se discute los representantes de las provincias. Así que creo que sí, claramente post 10 de diciembre arranca otra etapa de la Argentina. Y también creo que el ciudadano argentino va a exigirle al gobierno muchísimo más de lo que ha venido exigiéndole ahora.

Claudio Mardones: La marca del PRO no va a estar en el cuarto oscuro. Tampoco va a estar ni en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto los afecta esto? ¿Esconden al PRO para una nueva marca?

No, me parece que el PRO ha sido frentista. De hecho, en las últimas elecciones el PRO ha formado parte de frentes. De hecho, en la ciudad hemos sido Juntos por el Cambio, Cambiemos... o sea, está claro que siempre hemos tenido una vocación frentista. Esperemos que se termine de confirmar todo, porque la verdad que no estoy en la negociación de la ciudad de Buenos Aires ni en el cierre. Eso es un tema que lo está manejando Jorge con el equipo de la ciudad, con sus apoderados y con sus interlocutores. Como secretario general del partido y como una persona del interior del país, trato de respetar el federalismo y las autonomías de los partidos en todos los territorios, para que tengan el derecho a tomar la mejor decisión posible, pensando en lo inmediato.