Senadora Álvarez Rivero: "Votaron la movilidad sin responsabilidad para tener un minuto de gloria"

Cármen Álverez Rivero afirma que los jubilados vienen perdiendo desde hace 20 años: “Les robaron fondos ahorrados en las AFJP, se los pesificaron, incorporaron gente sin aportes y financiaron las moratorias. Todo esto empobrece más a los jubilados”. Además, la senadora del PRO aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que el proyecto de ley de recomposición jubilatoria no detalla cómo puede financiarse.

Cármen Álvarez Rivero en senadora nacional del PRO por la provincia de Córdoba, fue secretaria general, presidenta y directora de proyectos sociales en la fundación Civilitas y pro secretaria de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Córdoba.

¿Por qué dijo que la votación de la recomposición de los jubilados fue "fulbito para la tribuna"?

Lo que pasó en la última sesión es una expresión de deseo porque no es posible cumplirlo. En ese sentido, dije que lo hicieron para quedar bien, tener su minuto de gloria. A mi criterio, no hubo responsabilidad porque esto no lo paga Javier Milei, lo pagamos todos los argentinos y nos empobrece más. Los jubilados pierden como en la guerra, al igual que como perdieron en los últimos 20 años. Les robaron fondos ahorrados en las AFJP, se los pesificaron, incorporaron gente sin aportes y financiaron las moratorias. Todo esto empobrece más a los jubilados.

¿Qué pasó con el bloque del PRO? Algunos se abstuvieron y otros votaron a favor.

Entre nosotros, ninguno se sorprende. Yo soy presidenta de la Comisión de Trabajo en el Senado y vengo trabajando desde enero, para mí no hay ninguna novedad. Yo no soy libertaria, soy del PRO, pero soy liberal clásica en mi origen y mi visión filosófica. Soy conversadora en los valores, pero muy liberal en la economía. Veníamos señalando que tenía que haber una responsabilidad fiscal. Decir en una ley cómo se va a financiar una propuesta me parece que es el ABC de un senador o diputado. Este proyecto no tenía una letra de cómo iba a financiarse.

Claudio Mardones: ¿Cree que esta situación va a quedar encapsulada entre el Congreso y el veto o hay alguna salida para evitar que empeore la relación los gobernadores, incluso el de Córdoba?

Yo promovería que todas las cajas provinciales pasen a la Nación porque creo que hay que ordenar las competencias de los niveles del Estado. Que toda la educación pase a las provincias, incluso las universidades y que toda la jubilación pase a la Nación. Creo que ordenar la competencia de los estados es una tarea crucial que tiene el país.

En Córdoba existe caja de abogados, caja de médicos, caja ciencias económicas. Esas cajas recaudan, por ejemplo, de los ingenieros activos y sostienen las jubilaciones de los ingenieros jubilados. Cobran dos mangos, pero eso es un sistema de reparto. Los empleados municipales, que tienen la caja de la provincia, ponen su esfuerzo, pero como la provincia de Córdoba tiene jubilaciones altísimas por fuera de los valores de mercado, terminó dando 45 mil millones de pesos de déficit en el primer semestre del 2024. De eso nos tenemos que hacer cargo todos los cordobeses, inclusive quienes están en actividad y pagando para los jubilados.

Es un disparate y, si bien no está muy clara la ley que regula esto, cuando ANSES dice que va a reconocer la diferencia de las cajas provinciales, tiene que comparar las jubilaciones en las mismas condiciones. Si la provincia de Córdoba, por algún motivo, quiere pagar jubilaciones especiales y por fuera de las condiciones de la Nación, no tiene por qué pagarlo ANSES.

¿Cómo cree que va a evolucionar la relación de Macri con los dos bloques del Congreso? En Diputados impulsó que votara en contra de los fondos reservados para la SIDE y en el Senado respaldó a Javier Milei por el veto, desconociendo una norma que votó la mayoría de su bloque.

Dentro del bloque no hay sorpresas porque nos reunimos siempre. Lo que pido es que respeten mi coherencia y mi responsabilidad como senadora y no voy a atacar al otro por considerar que está equivocado, entiendo que lo hace con conciencia y responsabilidad.

Cuando las ideas se debaten a fondo, se logran consensos reales que luego se manifiestan en los votos. Pero eso implica trabajo y diálogo, reunirnos con Mauricio Macri y con los diputados. A nosotros nos llegó esa ley sin que podamos hacerle ninguna modificación mínima. El artículo 2 de la movilidad jubilatoria atenta contra la inserción laboral y contra la posibilidad de que haya cada vez más trabajo formal, algo que es el camino para mejorar las jubilaciones.

