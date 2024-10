Sergio Sasia: "Ignoramos el esquema de privatización del Belgrano Cargas"

Sergio Sasia sostuvo que el gremio ferroviario debería enfocarse en retomar una agenda común y constructiva para dar un debate profundo sobre el futuro del sistema. Además, apoyó la idea de un modelo integral que combine tanto la inversión pública como la privada, y manifestó que el debate debe poner foco en el desarrollo de los ferrocarriles para que se vea beneficiada la economía argentina y el sistema recupere su rol central en el país. “No es que uno acompañe simplemente privatización sí o privatización no, porque ese no tiene que ser el debate”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Alejandro Gomel: ¿Qué evaluación hace, más allá de que la decisión del gremio fue no parar, de la saga de esta semana?

En primer lugar, lo de la medida de fuerza de ayer fue una mesa de Transporte que se creó fuera de lo que es lo orgánico, la CGT o la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. Sería medio inapropiado opinar sobre algo en lo que uno no participó, ni sabe los alcances y los objetivos que se plantean o que se plantearon cuando determinaron tomar esta decisión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Interpreto que la situación es difícil en distintos aspectos. También interpreto que hay distintas miradas dentro de la CGT que se trasladan a otros espacios y a otras actividades. Creo que nos debemos, internamente en la CGT, un debate profundo sobre trazar una agenda que se venía trabajando fuertemente, y creo que hay que retomar el rumbo en esa dirección.

Soy de los que piensan que la confrontación por la confrontación misma no conduce a nada. Tenemos que tener una agenda concreta, hay muchas cosas que se han hecho, hay muchas cosas que se han determinado dentro de la Ley Bases y que ya la política ha definido como es el Impuesto a las Ganancias o la aprobación para que se privaticen varias empresas, entonces, en esa línea, nosotros tenemos que ser lo más inteligentes posible, tener una agenda y propuestas. Desde la Unión Ferroviaria vamos a presentar un proyecto de ley en el Senado para poner al debate sobre el desarrollo integral del sistema de transporte ferroviario que necesita la Argentina en el siglo XXI. Me parece que hoy hay que reconfigurar justamente eso.

El Gobierno de Javier Milei se siente ganador para ir por más privatizaciones

AG: ¿Tiene alguna garantía de que este proceso de privatizaciones no termine como terminó en los 90?

Garantías no tengo. Simplemente tengo propuestas y proyectos dentro de la Unión Ferroviaria que estamos discutiendo en la Secretaría de Transporte, que las queremos poner al debate dentro del Congreso, y que no se pueden sintetizar solamente a lo que hoy es el título: "privatización de una línea", porque sería reduccionismo simplificar algo que es más complejo como el sistema ferroviario.

Entonces, hoy el abanico son tres líneas de carga que están ya concesionadas desde los 90 y de las que nadie dice nada, e inclusive no están bien, y tres que las maneja el Estado, que son el Belgrano Cargas y logística, que abarca el Belgrano, el Urquiza y el San Martín.

Nosotros proponemos que tiene que ser un trabajo integral, o una propuesta integral. Sobre ese proyecto es que debe debatirse y definir qué se hace: ¿hay inversiones privadas? ¿Se va a hacer público-privado como los grandes países del mundo lo tienen y da resultados? Ese es el debate. Y no nos podemos olvidar también que en 2015 se aprobó la Ley 27.132, que justamente le da la administración y el control al Estado nacional de todo el sistema ferroviario, pero también permite el acceso de capitales privados. Ese es el debate que, interpreto, que hay que dar.

"Pollo" Sobrero rechazó privatizar el Belgrano Cargas y propuso dársela a los trabajadores: "Podríamos hacer que la gente viaje gratis"

Claudio Mardones: ¿Cómo es la interlocución con el Gobierno respecto al Belgrano Cargas? Me disculpo por lo que usted considera un reduccionismo, pero le pregunto porque la información que circula es que la forma en la que está negociando el Gobierno sería que el 10% del paquete de Belgrano Cargas pudiera tener control sindical, ¿es así la negociación que se está gestando con la Secretaría de Transporte?

No, no es así. En ningún momento se habló de ese tema. El Belgrano Cargas estaba dentro del listado de empresas factibles de privatización o concesión dentro de lo que fue aprobado en el Congreso, en la Ley Bases, y tomaron la determinación. Nosotros tenemos solamente una síntesis de la mirada que se tiene. Todavía no tenemos puntualizado cómo va a ser el esquema y cómo se va a desarrollar. Mañana casualmente tenemos una reunión con el presidente de Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, para hablar sobre este tema.

Ahora, sobre eso que se está diciendo de porcentajes, no. Eso falta totalmente a la verdad. A nosotros lo que nos interesa es que, de 2020 a 2023, los números del Belgrano Cargas han crecido sustancialmente el potencial de carga respecto a lo que fue en años anteriores. La línea Belgrano, estamos hablando. Esto quiere decir que la gestión ha mejorado. Ahora, hay que darle un potencial. Para que pueda tener mayor competitividad y desarrollo, hay que invertir. Hay que tener más trenes, hay que tener más locomotoras, más vagones, mejorar la vía en algunos lugares, porque hay miles de kilómetros de Belgrano Cargas que han sido renovados en estos últimos años en los que la vía está muy bien. Ahora, hay otros lugares donde hay que apostar a un mejoramiento y una renovación de vías, y queremos tener un sistema ferroviario altamente competitivo como necesita el país, complementándose con los otros modos de transporte también. Pero el ferrocarril debe volver a ser el eje del transporte de la Argentina.

Belgrano cargas: el principal objetivo de privatización del Gobierno.

Hoy el ferrocarril sigue transportando en promedio un 6%, si bien, y esto también hay que aclararlo, la incidencia en la carga del cereal, principalmente del norte del país, que es de donde más sale producción, supera el 20%. O sea, hay que trabajar fuertemente. No es que uno acompañe simplemente privatización sí o privatización no, porque ese no tiene que ser el debate, el debate tiene que ser qué necesitamos para el sistema ferroviario, y ahí está la Unión Ferroviaria, porque esto se hace a través del diálogo, no a través de la confrontación y de romper el diálogo. Yo confío siempre en el diálogo como primera medida para llevar adelante una paritaria, un proyecto de desarrollo de transporte ferroviario o lo que fuere.

En eso nosotros estamos trabajando y ojalá pueda haber un proyecto integral que le devuelva a la Argentina las venas de acero del país que necesitamos para producir, generar empleo y mejorar lo que es el mercado interno también.

A veces cuando uno escucha hablar, no en el caso de ustedes, a algunos dirigentes que hablan desde el desconocimiento, sería bueno que se pongan en el debate a veces la herramienta del ferrocarril: cómo es el esquema hoy y hacia dónde deberíamos apuntar en esa dirección.

MVB FM