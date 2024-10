Silvana Giudici: "Por no tener profundidad, perdimos dos oportunidades de gobierno"

La legisladora del PRO, Silvana Giudici, criticó fuertemente las políticas de la gestión kirchnerista: “Ahora lo que quieren es torcer este plan económico del Gobierno”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hablaba recién con Ricardo López Murphy, que cultural y políticamente es cercano a vos, y me pregunto cómo el PRO y radicalismo se ven arrastrados por la polarización al punto de tener que votar junto con un partido que no tiene los quilates republicanos que tiene el pan radicalismo. Por caso, Alejandro Finocchiaro dijo “me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo”. ¿Es correcto dejar de lado las convicciones con tal de no acercarse al peronismo, más allá de que sea una causa justa? ¿Es el antiperonismo el problema central de nuestra polarización?

Lo que pasa es que me parece que la solución a arribar desde esa perspectiva no es con la responsabilidad que se necesita en este momento. Eso podemos reflexionarlo en democracias consolidadas y con cierta estabilidad económica. Acá en Argentina, uno tiene que elegir el camino correcto y no especular en si te dejas más o menos cerca de tu posición ideológica o de tu zona de confort.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un diputado cordobés consideró “un despropósito” el ajuste que Milei le pidió a las provincias

Lo que nosotros hemos hecho es defender nuestras convicciones, esto no tiene que ver con una alianza o una decisión de acompañar al partido que gobierna, sino plantearnos como fuerza política que supo gobernar y que sufrió los embates del kirchnerismo para evitar que lo haga.

Yo lo dije en mi exposición en el Congreso al debatir este tema, cuando hablamos de educación tenemos que mirar los modelos que nos proponen dos escenarios totalmente distintos. Por supuesto, nosotros suscribimos a lo que hemos hecho en tanto la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional justamente cuando Alejandro Finocchiaro fue el ministro.

Suscribo totalmente con lo que dijo Finocchiaro, nunca voy a estar de acuerdo con el kirchnerismo en ninguna de sus propuestas. En Santa Cruz, desde el 2016 hasta el 2020, los chicos tuvieron solamente 400 días de clase. Es decir, dos años de clase efectiva que promovió a toda una generación, la que empezó desde primer año a quinto año, sin los mínimos conocimientos para ingresar a la universidad.

Luis Juez tras el veto de Milei a la ley de Financiamiento universitario: "Es un error darle la espalda a la educación pública en Argentina"

En la punta contraria de este modelo educativo está lo que hizo el PRO en la Ciudad. Tuvo 192 días de clase, 29 profesorados terciarios y una universidad jurisdiccional que jamás recibió un peso y nunca quedó desfinanciada, incluso cuando Alberto Fernández y Sergio Massa le quitaron los fondos de la coparticipación. O sea, el modelo educativo es totalmente distinto, pero también la movida que se arma alrededor de este reclamo legítimo que tienen las universidades es absolutamente política.

Voy a una cuestión más del orden de la lógica, si nunca vas a votar nada que vote el kirchnerismo y el kirchnerismo de diez cosas que vota, alguna coincide con la tuya, ¿el solo hecho de que el kirchnerismo vote con tu idea te hace a vos cambiar de idea?

No, pero no podemos decir esto sin pensar lo que hizo el kirchnerismo. Por ejemplo, el kirchnerismo plantea: "yo quiero la financiación de la universidad como en Suiza", ¿pero qué hizo en este último período Sergio Massa? 70.000 millones de pesos le recortó a la universidad, y los fondos de financiamiento nunca los pagó.

Por su parte, Milei llegó, aumentó 270% los fondos para el funcionamiento de la universidad y ofreció incrementos salariales que, por la intervención del PRO, fueron más altos. De esa manera, va a lograr que ningún docente y no docente universitario que esté en la base de la escala salarial, gane menos de los 120.000 pesos.

En pleno debate por la financiación de las universidades, Alejandro Finocchiaro sostuvo que "se cortaría la mano antes de votar con el kirchnerismo".

De eso no se habla, porque el reclamo es politizado y porque la intención del kirchnerismo es agarrar una bandera y, detrás de la reivindicación de un reclamo legítimo, esconder intenciones de desestabilizar este Gobierno. No es casualidad que en la marcha estén Cristina, Moyano y Kicillof.

¿Vos sabías, Jorge, que en la provincia de Buenos Aires, los docentes a los que les paga Kicillof están 20% debajo de la inflación? Sin embargo, allí no hay ni una marcha ni un solo paro, mientras que Baradel le hizo 62 paros a la gobernadora Vidal.

Entonces, eso me hace pensar, con absoluta convicción, que con el kirchnerismo uno nunca puede ponerse de acuerdo, porque no son las banderas genuinas. Kicillof nos metió en un conflicto con la privatización de Aerolíneas y ahora tenemos deudas con el CIADI. Son la misma fuerza política, por lo tanto, a ellos no hay que preguntarles por la coherencia.

Mi planteo es del orden filosófico. ¿No creés que adoptar una postura en la que se considera que el otro siempre está equivocado es un enfoque inconsistente? La lógica sugiere que, en algún momento, podrías coincidir con alguien que piensa diferente. Si se parte de la idea de que nunca se puede estar de acuerdo con otra persona, eso parece una contradicción epistémica. ¿No creés que la emocionalización de términos como “peronismo” dificulta la posibilidad de diálogo y colaboración en un gobierno? ¿No sería más constructivo reconocer que hay matices y puntos de vista válidos en las distintas posturas?

Me sorprende que estemos discutiendo en torno del kirchnerismo. Creo que la discusión del momento es qué hacemos con un país que estaba en una crisis terminal, con 25% de inflación mensual, y que ahora va a obtener un resultado alrededor de la baja de inflación y la posibilidad de tener, por primera vez en la historia reciente, déficit cero.

Eso significa vivir con lo que tenemos, dejar de endeudarnos, de emitir, etc. A mí no me preocupa si el kirchnerismo se posiciona con esa bandera o en contra, porque ya sabemos que es una estrategia política del pasado. Ahora, aparentemente, Cristina Fernández de Kirchner quiere volver a conducir al peronismo. Pero el problema no es este, ese es un tema del pasado.

Cristina Kirchner piensa una candidatura en 2025 para sostener a La Cámpora

El futuro se plantea claramente en este camino y por eso nosotros sostuvimos el veto, porque creemos que el déficit cero es una premisa de plan de Gobierno y no hay que quebrarlo. Por supuesto, que las prioridades de financiamiento de la universidad las hemos validado, y por la intervención del PRO, conseguimos 50.000 millones de pesos más de los que estaban en discusión en la paritaria.

Ahora me pregunto, ¿por qué sigue el reclamo? ¿Por qué hay universidades tomadas? Las universidades funcionan y los docentes han recibido los aumentos. Bueno, hay una intención politizada detrás de todo esto, que cuando no gobierna el populismo, entonces todo lo demás hay que bombardearlo. Y bombardearlo en el sentido de que a Macri le tiraron 14 toneladas de piedra y a María Eugenia Vidal le hicieron 62 paros.

Entonces, vayamos al fondo del problema. Nosotros coincidimos en que la educación, la salud y los servicios prioritarios que cubren derechos fundamentales de los ciudadanos, el Estado los tiene que proveer. Por eso somos una fuerza distinta a la que gobierna, que plantea una mirada totalmente distinta sobre el rol del Estado.

La diputada Giudici criticó duramente las políticas de la administración kirchnerista.

Pero mientras vayamos en este camino, que es el cambio que nosotros nos pusimos y donde lamentablemente fracasamos en nuestra propuesta electoral, vamos a sostener aquellos postulados que nosotros prometimos en la campaña y que este gobierno está cumpliendo. Y vamos a seguir descreyendo, rechazando y confrontando con todo aquello que nos llevó a esta situación terminal. Y eso es, hoy, encarnado por el kirchnerismo.

Me consta tu defensa constante por la libertad de expresión, y me consta, de hecho, un elemento importante, que el tema del acceso a la información pública fue uno de los baluartes de lo que el gobierno de Mauricio Macri mejoró, la cual este gobierno dió de baja. Supongo que te vas a sentir incómoda muchas veces teniendo que apoyar a este Gobierno. ¿Es así?

Te lo puedo explicar con ejemplos muy concretos. Cuando no coincido en alguna cuestión, como el decreto de acceso a la información o como la agresión a los periodistas, obro en consecuencia. Pedí la visita de la titular de la Agencia de Información al Congreso, y vamos a seguir trabajando para modificar esa norma.

Por supuesto que voy a seguir trabajando por la defensa de todos los periodistas y no coincido en muchas de las miradas que tiene el Gobierno sobre esto. Pero te consta que lo que se hizo en relación a la libertad de prensa, a las agresiones a periodistas, a leyes que cercenaron y que intentaron poner una mordaza sobre los medios que no eran oficialistas, también fueron cuestiones del pasado. A eso no quiero volver nunca más.

Diputada del PRO sumó críticas al decreto de Milei que reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública

Entonces, si me preguntás, ¿te incomoda la cercanía a este nuevo Gobierno? Y yo te diría que no, lo que me incomoda es lo que nos pasó, que fue una tragedia durante cuatro gestiones de kirchnerismo, que mancillaron todas las banderas y las convicciones en las que hay que pararse: la defensa de la educación, la defensa de la libertad de expresión, la no intervención del Estado en las cuestiones privadas, la defensa de la propiedad privada, etc.

Todo eso lo degradó el kirchnerismo y por eso estoy mucho más cerca de Milei que de la otra propuesta. Nosotros vamos a seguir trabajando para sostener lo que dijimos que necesita Argentina, que es un cambio. Después de votar el veto, con todas las contradicciones que vos me señalás, cuando veo que el índice de inflación vuelve a bajar a 3,5%, nosotros ratificamos con toda claridad que este es el rumbo.

La deuda con el sistema educativo

¿Por qué creés que están todas estas tomas en 24 universidades, más de 30 facultades? ¿Creés que es por el poder de la oposición?

No, creo que también hay una cuestión de base militante. Fíjate lo que está pasando en la Universidad de La Matanza, el rector de esa universidad está denunciando que no son estudiantes los que tomaron la facultad sino militantes de Espinoza y varios sectores de izquierda. Hay mucha confusión.

Elizabeth Peger (EP): En materia salarial está lejos de saldarse la cuestión. Al día de hoy, la pérdida de poder adquisitivo respecto de los salarios del resto de los trabajadores estatales es del 25%, aún con el aumento que se dio el otro día…

No, pero esa es la discusión. Y creo que hay que dilucidar por qué sucede esto. Fíjate que el aumento que se dio con esto último que nosotros discutimos para acompañar el veto, que es 6.8% más la garantía salarial que equivale los sueldos más bajos, los deja en una posición incluso un poquito mejor que el 91%, que es lo que se aumentó en todo el año el empleo público.

EP: Pero es solo para los trabajadores que cobran la garantía salarial, que no son la mayoría. El 91% es el aumento acumulado de la gestión Milei para los trabajadores del SINEP, que son 180.000 aproximadamente de la Administración Pública Nacional…

Eso mismo es lo que se ha aumentado con este 6.8%, la garantía salarial es otra cosa. Con el 6.8% que se otorgó termina equiparándose al SINEP. De hecho, te lo voy a mandar para que veas.

La convocatoria de Frente Sindical de Universidades Nacionales para un paro nacional.

EP: Los números de la Oficina del Presupuesto del Congreso dicen otra cosa. De ahí es de dónde saco la información...

Otra cosa es lo que estás diciendo vos, tienen que enfocar bien el problema. Ahora con esta paritaria nueva con 6.8%, le da el 91%, que es lo mismo que tenía el SINEP. Lo que falta, eso que señalás vos, ese el 25%, es la paritaria del año pasado, que no le pagó Massa y lo tiró para adelante. Esto ha pasado lo mismo con jubilaciones y con muchos sectores de la economía, que en esta licuación de diciembre, donde el plan Platita hace el salto devaluatorio, perdieron el poder adquisitivo.

Lo que planteamos es discutirlo en un presupuesto. ¿Sabés qué pasó en la primera reunión del presupuesto, durante toda la tarde? No hubo nadie. Estuvo el secretario Quirno casi solo toda la tarde hablando con los pocos diputados de la coalición.

EP: ¿Van a pedir que vaya a Caputo?

Ya pedimos que vaya a Caputo. Pero la discusión no es quién viene sino que es la escucha. Si vos traés a los funcionarios y se van, quiere decir que el problema no es lo que estamos discutiendo, sino que el problema está politizado. Lo que quieren es torcer este plan económico del gobierno.

Entonces, pongamos las condiciones donde hay que ponerlas. Yo acepto todos los debates y por supuesto que quiero que los jubilados y los docentes ganen más, pero la Argentina está quebrada. Nos dejaron al borde de una hiperinflación, con una deuda monstruosa y todos los días recibimos malas noticias por esa gestión.

Emiliano Cagnacci, Sec. Docentes: "El Gobierno quiere poner en duda a quiénes formamos, cómo lo hacemos y para qué"

Te voy a decir esto como amigo. Te conozco desde hace años y te veo corrida hacia la derecha. El desfasaje del 25% que mencionás fue resultado de decisiones del gobierno actual, especialmente considerando que antes la inflación había sido del 13%. Sin embargo, creo que es importante superar el resentimiento hacia el gobierno anterior, el cual dañó mucho a Perfil. Lo mejor es desear éxito a todos los partidos que luchan democráticamente.Mi preocupación radica en que si uno pierde la perspectiva, ve solo lo negativo, se desvirtúa el análisis. Las universidades, por ejemplo, enfrentan una problemática más profunda que el aumento salarial de los docentes; hay un sentimiento de no ser escuchados que va más allá de lo económico. Además, el peronismo no parece tener el poder que se le atribuye, ya que solo cuenta con cuatro gobernadores. Quizás es un “cuco” que impide un análisis más claro. ¿No te parece?

Con todo el respeto también, ya que nos conocemos de tantos años y tantas luchas juntos contra el kirchnerismo y a favor de la libertad de expresión, te digo que lo que vos me estás cuestionando, es lo mismo que estás haciendo conmigo.

Me decís “Estás a la derecha, no podés pensar de esa manera”. Bueno, no estoy a la derecha, no estoy resentida y sigo pensando lo mismo que siempre. Por no tener profundidad y firmeza perdimos dos oportunidades de gobierno. Justamente por no tener la profundidad y la firmeza de no cambiar ni un milímetro un plan determinado para salir adelante en el desarrollo de la producción.

Esta vez me vas a escuchar mucho más enojada y mucho más firme, porque no quiero que nos vuelvan a arrebatar la posibilidad de que la Argentina sea distinta. Por otro lado, quiero destacar que ustedes nunca se ataron a una prensa militante ni opositora sino que siempre fueron objetivos en la cobertura de sus noticias.

AO FM