Subieron el mínimo de ganancias pero los sindicatos piden eliminar el impuesto

La periodista de política y economía, Nuria Am, contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que los sindicatos muestran "rebeldía", ya que consideran que la medida del mínimo imponible a las ganancias es un impuesto para el trabajo.

¿A pesar que subieron el mínimo no imponible los sindicatos quieren eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios?

Nuria Am (NA): Hubo reuniones ayer entre los trabajadores que corresponden a las áreas de energía eléctrica, telecomunicaciones, aeronáutica y bancarios que es uno de los gremios que logró arreglar las paritarias más altas.

La actividad televisiva, aceitera, de autopista e infraestructura, periodística y judicial afirman que hay que eliminar el impuesto a las ganancias porque se entiende que es un impuesto al trabajo y que los empleados no generan para sí mismo ganancias, sino que éstas van para el ámbito en el que se desarrollan, sea una empresa o un organismo público. Por lo tanto, no se podría o no se debería pagar un impuesto que termina siendo al trabajo.

Casi 400 mil trabajadores no serán alcanzados por Ganancias

Hablan de que los dueños de las empresas pueden descontar de alguna forma lo que pagan por los trabajadores y que éstos solamente perciben devoluciones parciales de esos impuestos que pagan por la generación de empleo para el lugar dónde se desarrollan.

Cabe recordar que la CGT apoyó la suba del mínimo no imponible de ganancias e hizo un comunicado valorando el esfuerzo del Gobierno que llevó éste de 274.000 a 330.000 pesos, algo que beneficia a una gran cantidad de trabajadores, siendo que precisa a unos 280.000 que no pagan a partir de la suba.

De todos modos, los trabajadores así como cuestionaron a Mauricio Macri, cuando dijo que menos trabajadores iban a pagar ganancias en campaña y luego pagaron más, ahora manifiestan que es necesario eliminar este impuesto que termina siendo un impuesto al trabajo.

