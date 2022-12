El encuentro será en el sur, en Cumelén, Villa La Angostura, que es uno de los lugares preferidos del ex presidente, y allí se refugia junto a su familia para estas fechas hace ya varios años.

El jefe de Gobierno porteño viajará hasta allí acompañado por su pareja, Milagros Maylin. El encuentro genera expectativa porque entre ellos había una relación muy cercana que quedó absolutamente atrapada y esmerilada por la interna del PRO.

Se supone que allí intentarán recomponer el vínculo y conversar sobre distintas candidaturas en las provincias. Sobre Patricia Bullrich, aseguran los cercanos a Larreta, no habrá pedido alguno de parte de Larreta.

Tampoco esto ubica al jefe de Gobierno porteño en un lugar mejor que el de la presidenta del PRO. Bullrich estuvo con Macri la semana pasada.

Lo que si representan estos encuentros es la voluntad del ex presidente de mostrar unidad con los distintos sectores y seguir teniendo ese rol casi paternal que tiene para con los referentes de su partido. Lo que aún no se sabe es si Macri se hará a un costado o no de la carrera hacia el 2023.

