Teresa García: "Cristina se sintió interpelada por Milei y decidió tomar el toro por las astas"

Teresa García afirma que la competencia interna fortalece al peronismo: “La discusión no es sobre las personas, es sobre las ideas”. De todas maneras, la senadora por la provincia de Buenos Aires aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) que está “sorprendida y dolida” por la posición neutral de Axel Kicillof respecto a la disputa por la conducción del Partido Justicialista: “salió de la costilla de Cristina”.

Teresa García es Senadora por la Provincia de Buenos Aires. Fue ministra del gobierno de Axel Kicillof hasta el 2021 y secretaria de Interior de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner.

¿Cómo imagina el futuro del peronismo?

En general, la competencia interna y la aparición de nuevas figuras fortalecen. Creo que el peronismo se recicla permanentemente, la discusión no es sobre las personas, sino sobre las ideas. Yo comparto con Cirstina Kirchner en que luego de la derrota de las elecciones, incluso antes, el peronismo se había desviado y desordenado.

Por supuesto, la irrupción de Javier Milei hace que entren en crisis todas las fuerzas políticas. Hoy vemos cómo están en crisis el PRO, el radicalismo y también la interna del peronismo. Tenemos que tratar de romper con esa lógica maliciosa que intenta crear un nuevo sentido común y despolitizar al país.

Nadie puede aplaudir que se destruya el Estado y que a nadie le importe nada de nadie. Cuando el presidente carga contra la política, lo que busca es que justamente la política pierda valor frente a los desafíos que tenemos.

Ricardo Quintela reconoció que la visita de Jorge Yoma al jefe de Gabinete fue inoportuna. ¿Qué evaluación hace sobre este arrepentimiento?

Yo estimo que hay otra cosa detrás de la visita. Nadie puede fingir demencia en este momento. Jorge Yoma ha dado explicaciones sobre lo que fue a hacer, dijo que la idea era discutir la deuda de la provincia, pero el momento es raro. No sé si el gobernador no sabía que Yoma, que es el apoderado legal de la provincia, iba a ir a la Casa de Gobierno.

Lo que me queda claro es que detrás de la candidatura de Ricardo Quintela hay otros actores que están incidiendo en esa decisión.

Creo que actores del Gobierno e incluso Mauricio Macri y su influencia están detrás de esto. La candidatura de Cristina Kirchner prendió la luz en esta discusión oscura que había donde no se veían ciertas cosas. Ahora tenemos que terminar con este tramiterio y el peronismo tiene que poner en práctica la discusión de hacia dónde vamos en un país que está al borde del abismo, más allá de las cifras que nos den. Tenemos comprometidos los recursos naturales y está en jaque la independencia del país. Hay que ser adultos porque la política es una cosa seria.

¿Cómo es su visión respecto a cómo está la relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner?

Yo no le esquivo a estas preguntas y voy a hablar desde lo personal. Tengo un gran respeto por el gobernador y la tarea que hace y la pelea con un Gobierno Nacional que le puso la motosierra arriba de la cabeza recortándole recursos. Desde lo institucional, tiene un apoyo permanente, pero la política es otro capítulo.

Me sorprendió y me dolió la no expresión manifiesta del gobernador hacia la candidatura de Cristina. Ahora ya está, ya se terminó, hay que seguir adelante y estoy segura de que, cuando Cristina Kirchner sea la presidenta del partido, va a convocar a todos los gobernadores, también a Axel Kicillof y nos vamos a plantear qué propuesta le hacemos a la sociedad para el año que viene. Esto no es un problema de dirigentes, tenemos un problema de credibilidad política con nuestra sociedad y creo tenemos que trabajar sobre eso.

¿La interpela generacionalmente la irrupción de La Libertad Avanza?

Me interpela porque hay que pensar y analizar cuál ha sido la razón por la que esta situación emergió. Creo que tiene mucho que ver con la pandemia, con la desidia que ha tenido la política sobre la sociedad y con lo que no escuchamos. No me hace sentir vieja, pero creo que hay que cambiar los métodos y entender lo que la gente nos está diciendo. A veces, los dirigentes hablamos y sólo nos entendemos entre nosotros.

¿Qué cree que podría responder Cristina Kirchner a esta misma pregunta?

Me pone en un aprieto, pero creo que a ella también la interpela, de hecho lo ha dicho en varios documentos y explicó que el peronismo se desvió y se desordenó. Hoy tenemos legisladores peronistas que votan con el Gobierno sin ningún tipo de responsabilidad. Entendemos que las bancas son del partido, porque el partido es el que define la línea.

La discusión no se puede centrar en quién tiene la lapicera. No importa quién tiene la lapicera si es que no se tiene en claro hacia dónde se va.

Cristina Kirchner es una de las personas que responde con planteos de fondo a las ideas del Gobierno. La conozco y sé que es una persona capaz de cambiar los métodos en función de lo que hay que hacer. De hecho, hoy es la única lista oficializada para presidir el partido, capaz no pensaba hacerlo en un primer momento, pero está claro que esto tiene que ver con que la aparición de Javier Milei y la profundización del ajuste interpela, y ella decidió tomar el toro por las astas.

Justamente Federico Storani nos decía que no se imaginaba trabajando en política tan activamente sino fuera por la presencia de Milei. Entiendo que lo mismo le puede pasar a Cristina.

Muchos de nosotros esperábamos tener un final de nuestra responsabilidad institucional mucho más tranquilo, pero hoy estamos en esta situación. Yo soy apoderada de la lista de Cristina y, como se dice en mi cuadra, esta semana tuvimos un baile que ni te cuento.

Alejandro Gomel: ¿Teme la intervención del partido por parte de la justicia?

El partido tiene autoridades y tiene pleno uso de su mandato por lo que la intervención no es posible. Basta que se expida la Justicia Federal Electoral respecto de la validez de la candidatura de Quintela y luego será la proclamación de Cristina para que presida el Partido Justicialista.

Claudio Mardones: ¿Cuál es su interpretación del último discurso de Axel Kicillof en el que dijo que con el único que se quiere pelear es con Javier Milei?

El gobernador ha tomado una postura que ya vimos en el acto del 17 de octubre y en un documento que sacó respecto a la defensa de la unidad y la no decisión de acompañar a ninguno de los dos candidatos.

Yo conozco al gobernador, ha salido de la costilla de Cristina. Lo de ayer lo leí tarde, pero me da a entender que sigue con la misma postura de bregar una unidad que ya no es posible porque se han vencido todos los plazos. Estoy convencida de que cuando Cristina sea la presidenta del partido va a convocar a todos los gobernadores, incluso va a convocar a dirigentes de otros partidos políticos porque esta situación que vivimos es realmente grave si la política no se pone de acuerdo.

