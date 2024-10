El diputado de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, habló este martes por primera vez de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género y puso la lupa en las acusaciones, haciendo alusión a la negativa de la exprimera dama en entregar su celular a la Justicia como prueba en la causa.

"Mientras unos entregaron los celulares y las pruebas, otros no; es muy raro y no sé que pensar", sostuvo Cafiero en declaraciones a Laca Stream. En el pasado, supo ser uno de los hombres más cercanos al exmandatario durante la gestión del Frente de Todos, ocupando la jefatura de Gabinete y luego Cancillería.

Al respecto, el actual legislador indicó que habla con el expresidente, quien "está muy mal" por la investigación. “Hablo con Alberto y está muy mal, fue una denuncia muy fuerte, está tratando de volver a conectar con su hijo", detalló. También se refirió a su relación con él, asegurando: "Es una persona que quiero, no es mi amigo, pero lo quiero y es una familia a la que quiero y me duele mucho lo que sucede y espero que él pueda aclararlo en tribunales”.

Si bien había aclarado en otras oportunidades que "está en contacto" con el exjefe de Estado, se trata de la primera vez que hace mención a la causa. “Me cuesta entender todo, la gravedad que esto tiene, a priori lo que yo he visto es que se llevaban bien”, resaltó.

Además, criticó la actitud de algunos compañeros de su espacio, quienes cuestionaron a Fernández al hacerse públicas las acusaciones: “Creo que fue equivocada la actitud de muchos compañeros y compañeras de querer sacarse la bronca y actuar con rencor”. En esa línea, subrayó: "No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron, hay que esperar a la justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo”.

En otro tramo de la entrevista, Cafiero se refirió a la interna que afronta el PJ por la disputa del liderazgo del partido entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Sumado a esto, analizó el escenario político que afronta el peronismo luego del triunfo electoral de Milei y de cara a los próximos comicios de 2027.

“Sería muy fácil sentarse y decir la culpa fue de tal o el otro, eso queda chico para el grado de responsabilidad que tiene el peronismo para adelante, tanto el espacio de Cristina como el de Quintela tiene el mismo objetivo, que es trazar una estrategia para ganarle a Milei el año que viene y en el 2027", señaló el diputado.

De esa manera, realizó una comparación entre las propuestas de ambos dirigentes: “El abordaje de Quintela propone trabajar en abrir el espacio para tener una oferta electoral más potente. Y Cristina propone que en este momento, con las extremas derechas en la región se las aborda no desde el armado ampliado, sino que se las aborda desde un núcleo fuerte y potente que avance sobre eso, coronar un tercio de la elección y después la misma dinámica va a ser la que termine acercando los votos del centro”.

Además, mencionó la necesidad de una renovación dentro del peronismo, subrayando que la apertura del espacio debe incluir a la expresidenta como figura central. En ese sentido, comentó que, si bien algunos sectores sienten nostalgia por el liderazgo de Cristina, una nueva generación que no vivió esa etapa también está formando sus propios criterios políticos, alejados de los debates sobre lo público y lo privado que marcaban esa época. “El peronismo debe abrirse y volverse más amplio, y eso, por supuesto, es con Cristina, no sin ella”, subrayó