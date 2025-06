Teresa García: "En la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil la unidad"

La senadora bonaerense Teresa García se refirió a la crisis que atraviesa el peronismo y al lanzamiento de la candidatura de Cristina Kirchner como legisladora provincial. “Deberíamos guardar silencio todos hasta el momento que se selle la unidad”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

María Teresa García preside el bloque de Unión por la Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires desde el año 2021. Antes había sido ministra de gobierno de la provincia entre 2019 y 2021, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2017 y vocal de la Comisión de Reforma Política.

Hoy el Senado bonaerense discutirá el proyecto de ley que habilita la reelección indefinida de legisladores provinciales. No hubo un día en el que hubiera más deseo de hablar con usted que este. Aquí, en la mesa, primero la pregunta obligada: ¿la reelección va a ser solamente para legisladores o va a incluir también la posibilidad de reelección de los intendentes?

En verdad, acá se planteó un tema en el gobierno de María Eugenia Vidal que fue producto de estas cosas de la modernidad: poner limitaciones a la elección de distintas candidaturas. En aquel momento, con apoyo de algunos sectores del peronismo, Vidal logró impulsar una ley que limitaba la posibilidad de elección de determinadas candidaturas, en el caso de legisladores y en el caso de intendentes.

Ya hubo una modificación de esa ley, con intervención de la Justicia, hace dos o tres años, y se reeditó. Y ahora, nosotros lo que planteamos con el proyecto que presentó un senador es que no tenga limitaciones. Por eso se le dice "reelección indefinida". En verdad, siempre existió esa posibilidad en la provincia de Buenos Aires hasta la llegada de Vidal, que después no ejerció con mucha autoridad aquellos preceptos que planteó la ley.

Pero bueno, hoy nosotros seguramente vamos a pedir el tratamiento de la ley para que no se limiten las posibilidades de elegir legisladores. No así lo de intendentes, porque entendemos que esto va emparentado también con la Legislatura nacional. La Legislatura nacional no tiene ninguna limitación, ni diputados ni senadores; en la mayoría de los países del mundo tampoco, y en la mayoría de las provincias tampoco.

Sí hay cuestionamiento a la reelección de los cargos ejecutivos. Nosotros entendemos que el legislativo es un cuerpo de control, digamos, no debiera existir esta limitación. Ya lo planteamos en aquel momento con la ley de Vidal, y lo volvemos a plantear ahora.

No sabemos cuál va a ser finalmente la votación en la Legislatura, pero definitivamente me parece que hay que tener coraje para plantear las cosas, no esconderse abajo de la baldosa, y discutir lo que hay que discutir. Y si sale favorable, bien; y si no sale favorable, habremos perdido una votación. Uno puede perder votaciones, lo que no puede perder nunca es la discusión política.

Claudio Mardones (CM): Venimos de dos momentos: un gobernador, Axel Kicillof, que en La Plata lanzó formalmente el movimiento "Derecho al Futuro", trató de confrontar abiertamente con Javier Milei y dejó algunas señales hacia el interior del peronismo.

Y ayer Cristina Fernández de Kirchner, en la entrevista televisiva por C5N, confirmando que será candidata. Y ella planteó: “¿Alguien puede creer que en octubre nos puede ir bien si en septiembre no nos va bien?”. Entonces, este planteo, ¿insiste con el desacuerdo del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de las nacionales?

No, no, yo creo que esa discusión está saldada. Nosotros presentamos un proyecto de ley para prever la elección en concurrencia, tanto la provincial como la nacional, porque tiene motivos. Para enfrentar el proyecto de Milei no se puede ir balcanizado, no se puede ir con discursos diferentes. Usted fíjese que la elección desdoblada va a tener como protagonistas ocho elecciones diferentes, ocho secciones electorales, en lo cual se hace muy difícil unificar discurso.

Día 537: Cristina, con todo el pasado por delante

Porque yo siempre me pregunto: ¿qué va a decir el primer candidato a legislador en la región de Bahía o en la región de la Segunda, donde estuvo bajo el agua? Van a tener que hablar de la emergencia, de la inminencia de los temas. Ahora, ¿cómo se coagula todos esos temas con una confrontación clara con el gobierno nacional de Milei?

Porque además lo que plantea Cristina, que es correcto, es que si la elección es separada hay que garantizar la primera etapa de la elección, que es la provincia. Porque si tenemos mal destino en la elección provincial, nada puede asegurar que tengamos buen destino en la elección nacional.

Y el problema de la elección nacional es que el gobierno de Milei tiene puesto el ojo en la cantidad de legisladores que ingresen por provincia, porque su intención es modificar el fiel de la balanza en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Si esto ocurre, hoy tiene aliados, socios, ustedes lo han planteado bien recién en la presentación de la nota: la “ley colchón” va a tener aliados, etcétera, etcétera. Si esto además se modifica con el aumento de la cantidad de diputados, ya no habrá freno ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores.

No quiero imaginarme lo que va a ser el posterior a la conformación de las nuevas cámaras. Y, en verdad, las cámaras tienen como objetivo poner frenos a los desmanes, que parece hasta ahora no haber ocurrido. Entonces, insisto con esto: el camino es primero la provincial y luego la nacional. Si en la provincial no nos va bien, difícilmente nos vaya bien en la nacional.

Alejandro Gomel (AG): En Casa de Gobierno, en La Libertad Avanza, hablan de un 7 a 1, dicen que pueden ganar en siete secciones, salvo la Tercera donde dicen que gana Cristina. ¿Usted ve un panorama tan complicado?

Mire, yo veo un panorama difícil a partir de la realidad de las distintas regiones. Por eso vuelvo a insistir: no es una elección, son ocho. En la Quinta Sección Electoral, que es Mar del Plata, ya hemos visto cómo el intendente selló su alianza con La Libertad Avanza. Mar del Plata es prácticamente el cuarenta y pico por ciento de la totalidad de votos de la sección.

Si tengo que mirar la Segunda, tengo que mirar una sección donde hubo once municipios bajo el agua, que difícilmente los candidatos puedan argumentar otra cosa que no sea cómo salir de la emergencia.

La Cuarta es una región sojera por excelencia. Ya sabemos lo que sucede con eso…

Javier Milei cree que Cristina Kirchner "arrugó a jugar la grande" con su candidatura en la provincia de Buenos Aires

Y la octava, la sección Capital, es una sección que siempre ha sido difícil los últimos años para el peronismo, que la hemos logrado ganar por 600 votos nada más. Yo no quiero preanunciar malas elecciones en ninguna sección. Lo que digo es que va a ser muy difícil, salvo la Tercera. Y me parece que no va a alcanzar el promedio. Vuelvo a insistir: puesta la mirada en octubre, que es la definitoria para ver cómo avanza el modelo de Milei.

Me parece que Cristina lo que ha hecho es poner el cuerpo en la elección provincial, en la Tercera, que es la de más volumen de votos peronistas. Porque además tenemos otro enemigo en esta elección, que es la baja presencialidad votante.

Lo hemos visto en las cuatro elecciones del norte, en Santa Fe y en Ciudad de Buenos Aires. Si tenemos un 50 y pico por como hasta ahora de promedio, lo que hay es que incentivar a que la gente vaya a votar. No hay otra manera de defenderse de la ciudadanía que no sea con el voto.

Me parece que en la Tercera, que es la de mayor caudal votante, Cristina puede hacer un excelente trabajo.

AG: Ayer Cristina dijo: "Yo no le voy a pedir nada al gobernador. No se le pide nada a los que mandan", pero insistió con esto de que lo mejor sería retrotraer la medida del desdoblamiento.

No. Ella no pidió retrotraer la medida. Lo que ella plantea es que es un error el desdoblamiento. Y yo comparto absolutamente. Creo que con ustedes lo he hablado en algún momento. Me parece un error el desdoblamiento porque balcaniza el peronismo.

Ahora, si el gobernador ya tomó la decisión, lo que ha hecho Cristina fue facilitarle todos los instrumentos para que la lleve adelante: la modificación de plazos, la eliminación de las PASO… ya está tomada la decisión. Y además estamos a las puertas del inicio del cronograma electoral. Ya no creo que haya ninguna posibilidad de modificar eso.

Elizabeth Peger (EP): Anoche Cristina hizo hincapié en el tema de la unidad del peronismo en la provincia. ¿Usted confía en que va a haber unidad? Y en ese sentido, ¿cómo van a hacer, cómo se van a definir las listas? Porque está claro que Cristina ya ayer se puso al frente de la lista en la Tercera sección electoral.

Sí, mire. Yo creo que esto de las listas ha sido un tema recurrente, calculo que desde diciembre del año anterior, no del pasado, del anterior, cuando comenzó desde algunos sectores a decirse que el problema era el manejo de la lapicera. Entonces, me parece que ahí empezó a ser objeto del deseo de algún sector.

Nosotros nunca lo tuvimos. Nosotros siempre planteamos la necesidad de la unidad. Yo confío en la reacción del peronismo, y confío en Cristina. Ella lo viene planteando. "Si hay desdoblamiento, voy a ser candidata, quiero trabajar por la unidad para que gane el peronismo en la provincia de Buenos Aires", porque esto sería casi una catástrofe nacional si el peronismo no conserva la provincia.

Y me parece que hay intenciones absolutas, por lo menos de lo que yo conozco, de la palabra de ella, de llegar a la unidad. ¿Cómo se va a llevar adelante? No lo sé bien. Como usted dice, hay muchos mensajes por los medios que en algunos casos son hasta desagradables.

Encuesta en Provincia de Buenos Aires: cómo miden Cristina Kirchner, Espert, Massa y Santilli rumbo a las elecciones legislativas

Porque estamos todos esforzándonos en que esto salga bien, bajando opiniones propias, tratando de poner paños fríos sobre situaciones delicadas… pero me parece que hay voces que son bastante disonantes y que debieran llamarse a silencio hasta que se corone esta unidad, que va a ser una unidad difícil, obviamente.

Porque hay que contemplar no solamente al sector del gobernador, sino que hay que contemplar a Sergio Massa y el Frente Renovador, a los otros partidos políticos que nos acompañan en el frente. No es sencillo sellar una unidad con todas las fuerzas políticas.

EP: ¿Eso lo dice por algún funcionario del gobierno en particular? ¿Por Carlos Bianco?

Sí. Porque la verdad que no me resultó agradable a mí. No lo he visto nunca, ni en el gobierno de Duhalde, ni en el de Cristina, ni en el de Néstor, ningún funcionario que dijera: "Y que levanten la mano sin chistar". Me parece desagradable. Nosotros somos un poder diferente, que le ha votado absolutamente todo al gobernador. Todo. Algunos de nosotros tenemos hasta compromisos personales con el gobierno de la provincia.

Lo único que no salió en la Legislatura es el Presupuesto el año pasado. Pero no el Presupuesto, el endeudamiento. Porque no somos mayoría en ninguna de las dos cámaras y la oposición se negó a votar endeudamiento si no se resolvía el aporte a los municipios.

Y contra eso no pudimos, porque no tenemos el número. Entonces, me parece que cargar sobre la Legislatura de esta manera es un error político, además. Así que me parece que debiéramos todos guardar silencio hasta el momento que se selle la unidad.

MC/EM