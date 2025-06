Javier Milei volvió a recibir a Pedrito, "el nene libertario" de 10 años, y le respondió dos preguntas

Javier Milei recibió este lunes por segunda vez en la Casa Rosada a “Pedrito”, el nene de 10 años que conoció al Presidente en abril pasado luego de asistir al acto central en homenaje a los héroes de Malvinas y manifestar su deseo de conocerlo.

Al igual que el primero, este segundo encuentro tuvo lugar en el despacho presidencial, y el niño llegó acompañado por su mamá y el periodista Robertito Funes, quien compartió videos de la visita en sus redes sociales. En su primera vez en Casa de Gobierno, el niño también había llegado junto a su madre y el conductor, quien promovió las visitas.

“Ahora nos recibe el Presidente. ¿Estás listo, Pedrito?”, le preguntó al nene Roberto Funes Ugarte antes de ingresar al despacho. Una vez dentro, Milei lo recibió y le dijo: “¿Qué hacés, Pedro? ¿Qué contás de bueno?” “Yo te dije que te iba a regalar un libro. Te sugiero leerlos en ese orden”, agregó, luego de entregarle dos libros.

A continuación, Funes Ugarte le recordó al niño que le consultara al mandatario sobre lo que habían estado conversando en el auto, camino a la Casa Rosada. “¿Qué pasó que no saludaste a (Victoria) Villarruel ni a (Jorge) Macri?”, comenzó preguntando “Pedrito”, en referencia al desplante de Milei a su vicepresidenta y al jefe de Gobierno porteño durante el Tedeum del pasado 25 de mayo, lo que dejó en evidencia las tensiones entre los dirigentes.

Al finalizar la pregunta, Funes Ugarte le dijo a Milei: “¿Sabés lo que respondió él?”. El Presidente intentó adivinar y respondió con la frase que utilizó luego de aquel episodio, “Roma no paga traidores”. “No, no, lo que dijo fue maravilloso”, intervino la madre del chico, que enfatizó: “Déjenlo a Milei ser Milei”.

En otros de los fragmentos del encuentro, el periodista le consultó a Milei sobre qué le diría a aquellos argentinos que enfrentan dificultades económicas, y el Presidente respondió: “Que vamos a salir, porque cada día estamos mejor. Ya sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”.

En este sentido, el mandatario pidió “paciencia” y acusó a los “falsos ataques” de retrasar el crecimiento y el desarrollo. “La casta no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, los ‘sindigarcas’ y el periodismo ensobrado”.

“Argentina, en 30 años, se va a convertir en una de las principales potencias mundiales. Dos tercios de esas mejoras se van a ver en los primeros diez años, así que se vienen diez años gloriosos”, aseguró el líder libertario.

Hacia el final de la visita, el niño de 10 años le consultó a Milei: “La pregunta del millón. ¿Te vas a volver a postular cuando termine tu mandato?”. “Si las condiciones ameritan, lo haré, pero la reelección va a depender de la gente. Eso sí, si soy reelecto, después de 2031 no me van a ver más. Me voy a encerrar en un campo con mis perros para escribir y leer, y solo saldré para dar conferencias”, anticipó el jefe de Estado.

El primer encuentro entre “Pedrito” y el presidente Milei fue el pasado 2 de abril, luego de que el niño expresara su deseo de conocer al mandatario en persona durante una entrevista con Telefé en el acto central de homenaje a los héroes de Malvinas que tuvo lugar en Retiro.

En esa oportunidad, luego de cumplir su sueño de conocer al Presidente, el nene saludó desde el balcón, aseguró que le gustaría ser ministro de Economía y posó junto a una motosierra.

