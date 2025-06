Los dirigentes políticos con peor imagen negativa: quiénes son los más cuestionados por la opinión pública

A casi seiscientos días de haber asumido la presidencia de la Nación, Javier Milei sigue siendo el dirigente con mejor imagen positiva del país. Llegó al poder el 10 de diciembre de 2023, al ganarle el balotaje a Sergio Massa, y con Victoria Villarruel como vicepresidenta, inició un nuevo ciclo político en la Argentina. Hoy faltan dos años y medio para que finalicen esos mandatos, y un nuevo estudio del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP), realizado para la Universidad de San Andrés, muestra cómo se perciben sus gestiones y la de otras figuras políticas del país.

La participación incluyó 1005 encuestas realizadas entre el 21 y el 29 de mayo de 2025 a personas adultas de todo el país, con acceso a internet. Así, se pudo indagar sobre la satisfacción con la situación general del país, la opinión sobre los poderes políticos y sus políticas públicas, y la imagen de los principales dirigentes.

Claro y contundente, el resultado muestra que todos los líderes políticos relevados tienen más imagen negativa que positiva. Ninguno escapa al rechazo, ni siquiera quienes ocupan cargos altos o tienen una exposición más reciente.

Entre todos, el presidente Javier Milei es quien sale mejor posicionado con un 44% de imagen positiva y un diferencial de -7 puntos, lo que significa que su imagen negativa es apenas superior a la positiva. Además, es un dirigente que conoce el 99% de los encuestados, lo que indica que su figura ya está consolidada en el escenario público y probablemente no sufra grandes cambios en el corto plazo.

Al otro extremo aparece el expresidente Alberto Fernández, con apenas un 6% de imagen positiva y un 88% de negativa, lo que da un diferencial de -82 puntos, el más bajo del ranking. En el fondo de la tabla le siguen Máximo Kirchner (-58), Guillermo Moreno (-52) y Lilia Lemoine (-52).

Hay figuras muy conocidas que tampoco logran revertir la desaprobación: Cristina Fernández de Kirchner (-38), Mauricio Macri (-36), Axel Kicillof (-34) y Sergio Massa (-32). Todos ellos tienen una imagen positiva en torno al 26%-28%, pero la negativa es muy superior.

También hay dirigentes con menos exposición, como Rodrigo de Loredo, Martín Llaryora y Juan Schiaretti, quienes si bien son menos conocidos, tampoco logran una imagen positiva sólida. En el caso de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, el estudio revela un techo bajo: pocos los conocen, pocos los valoran, y su imagen sigue en negativo.

En cuanto a la evolución de la imagen positiva en los últimos años, el informe de la Universidad de San Andrés refleja una tendencia clara: el desgaste es generalizado. Salvo el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel, que se mantienen con niveles relativamente altos, el resto de los dirigentes aparece estancado o en retroceso.

Milei lidera el ranking con un nivel de aprobación que fue en crecimiento desde mediados de 2023, con picos cercanos al 50% tras haber asumido. Pese a que en los últimos meses su imagen cayó levemente, sigue siendo el mejor ubicado.

Sin embargo, la dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner mantiene una imagen estable, en torno al 26%, sin grandes subas ni bajas, pero lejos de sus mejores momentos políticos. Algo similar ocurre con Axel Kicillof, que alcanza el 27% pero no logra despegar.

El futuro incierto del PRO y LLA divide a la sociedad

La encuesta de la Universidad de San Andrés, con un error muestral de aproximadamente +/− 3.15 puntos porcentuales, revela una sociedad dividida sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Al 23% de los consultados le parece que el PRO debería actuar como oposición al gobierno de Javier Milei, mientras que un 20% sostiene que debe mantener una cooperación legislativa sin integrarse al oficialismo. Sobre el resto, un 18% apuesta a una coalición, solo un 10% apoya una fusión en un solo partido, y los demás no tienen opinión o prefieren no responder.

Ahora, también las diferencias entre grupos son marcadas. En cuanto al Nivel Socioeconómico (NSE), que clasifica a las personas según sus ingresos, educación y ocupación, la Clase Alta (ABC1) y la Clase Baja tienen la idea de que el PRO debe ser oposición, mientras que en los sectores medios y bajos hay más apertura hacia alianzas o cooperación.

Por edad, los más proclives a apoyar una coalición son los integrantes de la generación Boomers (nacidos entre 1946 y 1964, en la época del auge demográfico post-Segunda Guerra Mundial), mientras que la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012, con menos de 27 años) tienen opiniones más diversas.

Este nuevo gráfico muestra la evolución de las opiniones públicas sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza entre septiembre de 2024 y mayo de 2025:

El respaldo a una coalición entre ambos espacios cayó de más del 30% a un 20% en mayo, con una disminución constante durante el período.

La opción de que el PRO sea oposición creció y alcanzó un 22% , convirtiéndose en la alternativa con mayor apoyo en el último registro.

La postura de mantener una cooperación legislativa sin integrarse al gobierno también ganó terreno, situándose en un 20% .

La propuesta de fusionarse en un solo partido sigue siendo la menos elegida, aunque mostró un leve aumento, llegando al 10%.

De cara a las elecciones legislativas de septiembre, la evolución de estas posturas será determinante para el futuro político de ambos espacios.

Cristina Kirchner es la líder indiscutida del 35% de la oposición

Según datos relevados en mayo de 2025, el 35% de los encuestados considera que Cristina Fernández de Kirchner es la principal líder de la oposición en la actualidad. Esta cifra refleja el fuerte peso político y simbólico que Cristina mantiene dentro del espacio opositor, a pesar del paso del tiempo y los cambios en el escenario político.

Asímismo, muy por detrás, un 14% de las personas consultadas señala a Axel Kicillof como líder, mientras que Mauricio Macri recibe apenas un 3% de las menciones, números que confirman la clara distancia que existe entre Cristina y otros dirigentes en cuanto al liderazgo opositor.

En tanto, un significativo 27% de los encuestados considera que la oposición no tiene un líder definido, lo que evidencia una percepción de fragmentación o vacío en la conducción política. A esto se suma un 11% que no sabe o no puede identificar quién lidera la oposición, y un 6% que prefirió no responder a esta pregunta. Otras figuras políticas como Juan Grabois, Guillermo Moreno, Sergio Massa y otros referentes aparecen con porcentajes muy bajos o casi nulos.

Oficialismo y oposición casi igualados en intención de voto

En las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de mayo de 2025, Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza, obtuvo el 30,1% de los votos, superando a Leandro Santoro, de Es Ahora Buenos Aires, quien alcanzó el 27,4%. Por su parte, Silvia Lospennato, del PRO, quedó en tercer lugar con el 15,9%.

Sin embargo, los datos de este mayo muestran que, si las elecciones legislativas se realizaran hoy, un 31% de los consultados votaría al oficialismo, mientras que un 28% elegiría a la oposición. Esta diferencia de tres puntos otorga una leve ventaja al oficialismo respecto al relevamiento anterior, cuando contaba con un 29%.

Asímismo, la oposición retrocedió un punto en comparación con marzo.

El dato que llama la atención es que un 21% de las personas aún no sabe a quién votar, lo que refleja un nivel alto de indecisión en el electorado. A esto se suman quienes afirman que no votarían (7%), los que prefieren no responder (8%) y los que optarían por el voto en blanco (5%). Y en conjunto, más del 40% de los encuestados no tiene una postura definida, lo que deja un escenario electoral abierto y muy incierto.

Siguiendo esta idea, si las elecciones legislativas fueran hoy, La Libertad Avanza (LLA) obtendría el 29% de los votos, posicionándose como la fuerza política con mayor intención de voto. En comparación con marzo, LLA sube tres puntos, consolidándose como la opción principal y captando votos que antes iban al PRO, que cae del 10% al 7%.

Por su parte, el peronismo se mantiene estable con un 24%.

En el resto del escenario, el Frente de Izquierda alcanza un 4% y la UCR un 3%, sin cambios importantes. Además, un 17% de los encuestados dice no saber a quién votaría, mientras que un 5% asegura que no votaría, un 4% votaría en blanco y un 7% prefiere no responder.

Así, muestra un electorado muy volátil, con muchas posibilidades de cambiar su voto en los próximos meses.

MV/EM