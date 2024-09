Teresa García: "Se equivocan los que quieren sacar a Cristina del círculo político"

Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, se refirió a la disputa peronista entre los mandatarios comunales. “Hay que tener propuestas en los municipios que queremos conquistar que no están gobernados por el peronismo”, sugirió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). En esa línea, destacó el poder de adhesión de Cristina Fernández dentro del espacio. “Hay quienes están pensando quizás más en el armado de las listas del año que viene que en el propio destino del peronismo”, reconoció.

Teresa García es senadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense.

Alejandro Gomel (AG): Hay cruces dentro del peronismo en los últimos días, con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, contra su par de Quilmes, Mayra Mendoza. ¿Qué piensa de esto?

Sí, son cruces en función de la institucionalidad de ambos municipios, donde obviamente, con todo el derecho del mundo, Quilmes y Lanús reclaman sobre el tema del puerto de Avellaneda. Es lógico que pase, de hecho ya ha pasado en muchos municipios con obra pública, o con lo que fuera, esta discusión entre intendentes.

Desde el punto de vista político, es cierto que hay cruces, pero los hay después de la elección. No es de asombrarse que hayan miradas diferentes sobre la situación y sobre la situación política en particular. De todos modos, me parece que, en lugar de hacer actos, los que yo descreo ya, en municipios gobernados por el peronismo, hay que tener propuestas en los municipios que queremos conquistar que no están gobernados por el peronismo.

Me parece inadmisible ir a un municipio propio a hacer planteos o hacer propuestas. Nosotros tenemos una responsabilidad política y es tratar de empatizar, de reconquistar nuevamente la pérdida de credibilidad que tiene toda la dirigencia política, no el peronismo nada más.

Elizabeth Peger (EP): Lo dice por la visita que hizo concretamente Ferraresi en el territorio y que generó bronca en Quilmes y particularmente en Mayra Mendoza, ¿no?

Sí, pero no es solamente de Mayra, es Leo Boto en Luján, Juan Andreotti en San Fernando, son varios municipios. Pero esto es una discusión interna del peronismo que evalúo que se va a terminar rápidamente, porque cada uno tiene que estar pensando, sobre todo los que gestionan, en la gestión de su municipio, y luego, aunque es muy temprano todavía, habrá que comenzar a discutir el ordenamiento político, no ahora.

Hoy tenemos una serie de dificultades que se reflejan en el informe de la UCA, que la verdad es vergonzoso. Resulta lastimoso lo que pasa en este país y resultó lastimoso lo que pasó ayer con los jubilados también. Entonces, me parece que toda nuestra atención tiene que estar puesta ahí. No hay manera de recuperar la credibilidad de la sociedad si uno no se pone en el lado del sufrimiento de esta sociedad. No hay manera.

Porque además, la gente tiene la sensación, que creo que es justamente la razón del voto a Milei, de que este partido no me resolvió nada, así que voto por este. Pero mire que va a venir un ajustazo. Bueno, no me importa. Entonces, creo que esa falta de credibilidad es lo que hace que toda la política esté cuestionada, no solamente el peronismo, insisto, uno lo ve en lo que pasa en el PRO, ve lo que pasa en el radicalismo, esto está pasando en todas las fuerzas políticas.

La disputa por el nuevo liderazgo en el peronismo

AG: Llamó la atención un tuit suyo justamente haciéndose eco de un personaje que no es exactamente de la política, pero que hacía un llamado muy especial. Se trata de Andrés Ducatenzeiler, quien pedía por un posible un regreso del liderazgo de Cristina: “Te queda una bala, la que no te mató, usala”. Y hay muchos que, por el contrario, dicen que hay que hacer una reconstrucción del peronismo sin Cristina. ¿Qué pensás de esto?

Creo que es un grave error los que piensan eso último. Y no estamos hablando de candidatura, estamos hablando de conducción en el peronismo. No hay otro u otra dirigente en el peronismo que tenga la adhesión que tiene Cristina. Y no solamente en el peronismo, con este desastre que estamos viviendo ya hay muchos sectores que no son peronistas y empiezan a evaluar favorablemente la situación que tenían durante los gobiernos nuestros.

Se equivocan los que quieren sacar a Cristina del círculo político. E insisto, no estamos hablando de candidatura, estamos hablando de traducir la palabra de la gente y de tener una mirada a mediana y a largo plazo. Seguramente hay algunos que quieren sacarla, es cierto. Bueno, estarán discutiendo otras cosas personales. A mí me parece que este es un momento para poner en largo la mirada.

En este caso, me pareció muy atrevido el videito Ducatenzeiler, me causó mucha gracia y me pareció bien trabajado con la formulación de que Cristina salga a caminar por la 9 de julio y se le sumen adherentes. Lo que sí creo es que hay cada vez más valoración de los últimos gobiernos nuestros porque la situación posterior fue horrible. ¿Eso alcanza? No, no alcanza.

Insisto, hay que recuperar la credibilidad política y la confianza de la gente. No veo que haya otra u otro dirigente que en el peronismo que consiga tanta adhesión como la que consigue Cristina, esto es verdad. Podrá no gustarle a algunos dirigentes que tienen todo el derecho de opinar y no estar de acuerdo y nadie dice que se va a enfrentar electoralmente con ellos.

No sé, hay quienes están pensando quizás más en el armado de las listas del año que viene que en el propio destino del peronismo. Bueno, tendrán que hacerse cargo cuando corresponda.

AG: Algunos interpretaron en ese mismo sentido aquella frase de Kicillof de que hacen falta músicas nuevas, ¿no?

La frase de Kicillof, yo la contesto así, yo sigo cantando la marcha porque soy peronista. Lo que es verdad es que hace falta airear la propuesta del peronismo. Nosotros no podemos seguir ni con la metodología ni con la propuesta que teníamos hace 50 años, esto es cierto. Yo creo que Kicillof se refirió más que nada a eso, pero muy alejado de ser uno de los que quiere correr a Cristina de la escena política. Es de relación diaria, es imposible pensar eso.

Me parece que él expresó con una frase que intenta ser graciosa o intenta ser disruptiva una cosa que de verdad le pasa al peronismo y es que tiene que airearse un poco. Y eso no es solamente el recambio de dirigentes, es la formulación de las ideas. Nosotros tenemos una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad de hace 20 años. Entonces me parece que hay que discutir esas cosas en profundidad.

