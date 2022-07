Tevez liquidó a Carlos Retegui por su no llegada a Rosario Central

El arribo de Carlos Tevez como director técnico en Rosario Central vino desbordado de ilusión para ambas partes. En el Canalla se despertó cierta ilusión por tener un nombre de jerarquía en el banco de suplentes y la misma sensación corría por la cabeza del Apache que comenzaba su carrera como DT. El primer dolor de cabeza no tardó en llegar para el ex Boca: la baja de Chapa Retegui en el cuerpo técnico.

En la cabeza de Tevez, su trabajo de equipo estaba integrado por sus hermanos Diego, Miguel y Ariel, sumados al apellido de Retegui, el ex entrenador y multicampeón con las Leonas. Cuando el apellido del ídolo boquense sonaba para el arribo a Central, fue el propio ex jugador que le acercó la propuesta a, en su momento amigo, Retegui para formar parte del cuerpo técnico, en su primera experiencia al mando de un equipo de fútbol. Lo que pudo haber sido también la primera experiencia de Chapa en el mundo de la redonda, finalmente no se dio.

El ex coach de las Leonas dio un paso al costado justificando que no podría dejar su cargo de secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires de la noche a la mañana. Retegui indicó que la propuesta lo tentaba, pero que no podía dejar su cargo sin que eso repercutiese de manera negativa en su círculo de trabajo. Así la llegada de Retegui no se dio y Tevez quedó dolido.

“El fútbol no es para cagones”, esa frase comentó el 10 en dialogo con TyC Sports refiriéndose a la “traición” por parte de Retegui. "Desprolijo. Prefirió más seguir un compromiso político que su sueño. No solamente faltó a su palabra a mí, a mis hermanos y mi familia. Fue lo que más me dolió”, comentó Carlitos. Sumado a distintos comentarios, el ex jugador xeneize mostró sinceridad absoluta. Expresó que agarró un equipo entre algodones, pero que con trabajo y sacrificio se lo puede llevar a buen puerto.

Chapa Retegui le respondió a Carlos Tevez: "Pensé que era mi amigo"

En consecuencia, Tevez muestra su lado luchador, como siempre ha presentado, diciendo que está listo para trabajar, darle lo mejor de sí a Central y asegurando que el buen andar ya va a llegar. Pero al mismo tiempo deja síntomas de dolor, por la falta de palabra por parte de Retegui. Todo indicaría que no hay marcha atrás en su relación con el ex entrenador del seleccionado de hockey: "No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo", sentenció Carlitos.

“Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos. La verdad que no está bueno escuchar que alguien, que pensé que era mi amigo, diga eso. Quiero lo mejor para él pero tuve que optar por mi compromiso con mucha gente y sus familias. Expliqué que no iba a poder acompañarlo en el día a día porque tenía un compromiso con la gestión, pero sí me ofrecí a acompañarlo como pudiera. Esto de la noche a la mañana no se puede hacer", aseguró Retegui, en declaraciones a TyC Sports.

Con dos derrotas en sus primeras presentaciones, Tevez aún le tiene fe a un plantel que encarará la pretemporada, una vez finalizada la Liga Profesional en octubre.

JL PAR