Luego de casi cuatro décadas de hegemonía socialista, Andalucía consolidó un histórico giro hacia el centroderecha impulsado por el desgaste institucional y los escándalos de corrupción de la gestión anterior. Ante este marco, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el periodista Roberto Marbán analizó el impacto de esta caída electoral en los bastiones tradicionales del progresismo y proyectó el escenario nacional al afirmar que "todo se encamina a que Sánchez pierda las próximas elecciones".

El periodista español especializado en política y medios de comunicación, Roberto Marbán Bermejo, se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó durante más de una década en Periodista Digital, donde cubrió temas vinculados a la política, televisión y comunicación. Actualmente se desempeña como delegado en Andalucía del diario español El Debate.

Nos traducen algunos argentinos que están allá que la derrota del socialismo en Andalucía es equivalente, en la Argentina, a que el peronismo perdiese por mucho en la provincia de Buenos Aires, que es donde normalmente está la capital del peronismo. Más allá de esta traducción, que como toda traducción es una simplificación, un reduccionismo, ¿es cierto que la derrota del socialismo en Andalucía marca un camino hacia una reducción muy importante del peso histórico del socialismo hacia el futuro en España?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo mejor está claro que en Argentina lo sabéis mucho mejor para hacer ese tipo de paralelismos, pero lo que es cierto es que la derrota del socialismo aquí en Andalucía es algo importante.

Hay que pensar que este es el feudo histórico del socialismo. Aquí gobernó el Partido Socialista durante 37 años y ahora, desde 2018, que perdieron el poder, han visto cómo derrota tras derrota han ido perdiendo apoyo en número de escaños hasta quedarse en los exiguos 22 escaños que sacó el domingo pasado la representante del Gobierno central, María Jesús Montero, que fue vicepresidenta de Pedro Sánchez.

¿Y cómo podría traducir para los argentinos qué tiene de particular la ideología del socialismo en Andalucía y los andaluces para haber tenido tres décadas de gobiernos ininterrumpidos del mismo partido? ¿Cuál es la afinidad que hay entre el territorio y el partido?

Una afinidad muy cercana.

Aquí siempre se ha dicho en Andalucía, y eso también hay que valorárselo al Partido Socialista, que fue el partido que siempre supo leer mejor Andalucía que el resto. Lógicamente, no hay ninguna duda de que Andalucía sea una comunidad mayoritariamente de izquierdas, mayoritariamente progresista, si lo queremos decir así.

Pero en los últimos años, después de tantos años ininterrumpidos de poder, los escándalos de corrupción —tenemos los casos que acabaron con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sentados delante de un banquillo y condenados, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional anuló parte de esa condena— llevaron a una pérdida de poder que poco a poco se ha ido demostrando en victorias del centroderecha, como fue en 2022 con la mayoría absoluta de Juanma Moreno y ahora, en 2026, con mayoría pero no absoluta otra vez del candidato popular de centroderecha, Juan Manuel Moreno Bonilla.

¿Hay un corrimiento de España y Andalucía hacia la derecha? ¿Hay algo más allá de estas elecciones que indique progresivamente un corrimiento hacia la derecha? Nos decía ayer un colega suyo que, al mismo tiempo y quizás como retroalimentación, el Partido Socialista ya no es el mismo Partido Socialista de centro de Felipe González, sino que se ha ido radicalizando cada vez más con Sánchez hacia posiciones más de izquierda. ¿Son correctas estas dos interpretaciones?

Yo estoy de acuerdo. Recordemos el Partido Socialista del expresidente Felipe González, sevillano, uno de los responsables de haber modernizado esta tierra con la llegada del AVE en el año 92, estando ya en el Gobierno, entre otras infraestructuras. Pero ¿qué sucede? Que el resto del país está virando a la derecha por el desgaste gubernamental del PSOE y de Pedro Sánchez.

Ha habido elecciones autonómicas en otras comunidades de España. Las hubo en Extremadura, con victoria del PP, el Partido Popular de centroderecha, aunque sin mayoría, con María Guardiola. Después sucedió en Aragón, nueva derrota del Partido Socialista, y antes de Andalucía volvió a suceder en Castilla y León, por esa estrategia fallida de Pedro Sánchez de colocar a sus ministros como candidatos en estas comunidades.

Andalucía no ha sido la excepción y, a pesar de que gobernaron esta comunidad autónoma durante 37 años ininterrumpidos, no han podido evitar la derrota. Fruto de esas victorias autonómicas del centroderecha, que en todo caso necesitarán aquí en Andalucía del partido de derecha —para algunos, de extrema derecha— que es Vox, todo parece encaminado a que el presidente Sánchez pueda perder el poder en las elecciones generales de 2027, después de haberse convertido ya en el segundo presidente más longevo de la democracia española.

Grieta en España: "El PSOE está cada vez más a la izquierda y el PP tiene que acercarse a VOX"

Tan solo lo supera Felipe González en días ininterrumpidos en La Moncloa.

¿Y hay allí un punto de cansancio también de la sociedad? ¿Que la repetición de la misma figura termine confirmando aquel axioma del espectáculo de que el primer pecado mortal es aburrir y que la repetición aburre?

Esperemos que la repetición, al menos entendida en cuanto a los mismos candidatos, no suceda, aunque está claro que sucede. Pero ya que me comentas el concepto de repetición, esperemos también que PP y Vox se puedan poner de acuerdo para la formación de un gobierno, porque si no iríamos encaminados a una repetición electoral que la sociedad andaluza no quiere de ningún modo.

MV/ff