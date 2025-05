El periodista especializado en animación, Tomás Eliaschev, se refirió a la nueva programación del canal infantil Paka Paka anunciada por el gobierno nacional y remarcó que incluye una serie que, entre otras cosas, relativiza la importancia de ir a la escuela primaria. “Es realmente una secta que tiene ideas muy complejas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Tomás Eliaschev es periodista y está especializado en dibujitos animados.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué reflexión te da cuando tenés sobre la presentación del nuevo Paka Paka?

Bueno, la verdad que me da bastante tristeza, porque lo que refleja es un grupo de adultos totalmente intoxicados de sus propias ideas, tratando de molestar a otros adultos a través de una señal infantil. Y para eso, lo que han hecho es contratar una serie que es una propaganda ultra ideologizada, es un panfleto que no resiste el menor análisis y que no tiene ningún valor educativo ni de entretenimiento, que es esta serie llamada Tuttle Twins.

Y estaríamos, de confirmarse el estreno de Tuttle Twins, ante la paradójica situación de que el Estado nacional ha puesto el dinero de los contribuyentes argentinos en una serie animada que, básicamente, se dedica a predicar la ideología de un grupo ultraradicalizado del estado de Utah, en Estados Unidos, del Libertas Institute, que dirige un abogado mormón llamado Conor Boyack.

Que básicamente plantean un enfrentamiento a la influencia del marxismo en Hollywood y en las escuelas. Y para eso predican, aparte de los beneficios del libre mercado y de todo su contenido liberal o ultraneoliberal, que las escuelas no son tan importantes. Y eso me parece como un aspecto realmente muy escandaloso: que estemos ante una señal infantil, educativa, del Estado, que va a pasar una serie animada que se dedica a hablar en contra del Estado, del pago de impuestos.

Y bueno, después hay toda una cuestión maniquea, donde aparece Marx como un villano, aparece Milton Friedman como si fuese un ídolo. Entonces, bueno, me da bastante tristeza. Y, por otro lado, me parece que es una buena oportunidad, y eso es lo que estoy tratando de hacer, para hablar bien de la animación argentina y de las producciones que se estrenaron en Paka Paka a lo largo de todo este tiempo, y que ojalá más gente las conozca y las reivindique.

AG: En uno de los episodios de la serie se ve al filósofo John Locke hablando sobre los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Dice que “los únicos derechos que tenemos son los que no obligan a nadie a trabajar para nosotros”. Es muy impresionante.

Si, ese es de John Locke. Y llama la atención porque, en general, cuando se estudia Locke, también se estudia a Montesquieu, se estudia a Rousseau, pero estos desaparecen en esta narrativa. Y acá voy a por qué no es educativo, y por qué La asombrosa excursión de Zamba y Nina sí es educativa.

Porque precisamente en el capítulo de Zamba de la Revolución Industrial, que generó escozor entre los macartistas, fue la aparición de Carlos Marx y Zamba teniendo un diálogo con Marx, que le explicaba la teoría del plusvalor.

En ese capítulo también aparecía, y era también una fuente tratada con respeto, Adam Smith, el padre del liberalismo. O sea, nos mostraban a Marx y a Smith, lo cual es correcto, porque para conocer ese periodo histórico hay que conocer a los grandes teóricos que surgieron en esa época. Entonces, no es lo mismo.

Porque ahora he visto al ideólogo oficialista que actúa muy fuerte en las redes, Daniel Parisini, el Gordo Dan diciendo: “Bueno, si lo hacemos nosotros no es adoctrinamiento, porque tenemos razón”, y ese tipo de cosas.

Claudio Mardones (CM) La frase es así: “Si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no hubo adoctrinamiento. En pocas palabras: porque es la verdad”.

Pero acá cuidado, porque puede aparecer un “dos demonios”. Algo así como “ estos adoctrinaban; estos otros también adoctrinan. Entonces, como dice Silvana Giudici, cerramos "Paka Paka”.

CM: Bueno, pero ahí te quería preguntar: ¿entonces en Paka Paka había adoctrinamiento? Porque esa es la lectura que está tratando de instalar, no solamente Parisini, sino el gobierno, y ahora una Silvana Giúdici que busca cerrar directamente el canal. ¿Qué les contestás a esa lectura?

No, esto ya se venía construyendo. Por ejemplo, en la campaña electoral, el fallido candidato a legislador Ramiro Marra había emprendido contra el personaje del capitán realista, y sentía que Paka Paka le faltaba el respeto a sus ancestros españoles, en una clara demostración de falta de comprensión.

Y entonces vienen construyendo esta idea de que Paka Paka era una suerte de antro de propaganda. Lo han hecho con todos los medios públicos, hay que decirlo. Esta demonización. Y apuestan a que la gente se deje llevar por sus prejuicios y termine creyéndose sus propias mentiras.

En realidad, Paka Paka es una señal super prestigiosa, que ha ganado premios internacionales, que ha competido, por ejemplo, en los Emmy Kids Awards, que son los premios más importantes en materia de creaciones infantiles. Que ha tenido reconocimiento muy fuerte en muchos ámbitos a nivel mundial.

Que ha generado un montón de obras, no sólo series animadas maravillosas más allá de Zamba, como Petit, que es una coproducción chileno-colombiana-argentina, basada en los libros de la gran ilustradora Isol Misenta, sino también series como Robotia, que hace poco estrenó una película; La princesa Medialuna; Minimalitos.

CM: Nos encontramos con un gobierno de ultraderecha que ha intervenido distintas áreas, en otros casos las cerró. Y en este caso nos encontramos con Paka Paka, en donde la decisión ha sido mantener su estética, su calidad audiovisual, su calidad artística, pero empezar a introducir algunos contenidos producidos por la ultraderecha norteamericana. ¿Para qué tipo de Paka Paka nos tenemos que preparar de ahora en adelante, Tomás?

Bueno, si esto se confirma, vamos a estar entre un híbrido un poco bizarro, que va a tener parte de esta serie nueva, capítulos de Dragon Ball, que bueno, Claudio, vos sabés muy bien que me encanta el animé. Pero en este caso me parece que es una utilización de dineros públicos para comprar una serie que, en realidad, lo que están intentando hacer es una suerte de chicana.

Porque recordemos que, alrededor de Dragon Ball y de la cultura otaku, los mileístas han tratado de hacer una operación similar a la que hicieron con el término "libertario". Ellos, así como se han apropiado del término "libertario" y del término "anarco", se quieren apropiar de la cultura otaku, como si la cultura otaku fuese neoliberal. Eso, la verdad, no tiene nada que ver.

Y después va a haber otras producciones que sobreviven de épocas anteriores, que están muy bien. Y de hecho, si hoy vos prendés Paka Paka, hay muy buenas cosas, porque la verdad que es tanto lo bueno que se ha producido, que solo con el archivo tenés un montón de cosas.

CM: Lo han mantenido, hasta ahora había sobrevivido…

Sí, en gran medida. Esto recordemos, en la secuencia del tiempo en la cual el gobierno asume diciendo que va a cerrar todos los medios públicos, y después, ante las propias trabas que encuentra por la resistencia de los propios trabajadores de las señales públicas, y por los límites legales que encuentra el gobierno par liquidar todo, entonces desarrollan esta idea de: “Bueno, como no los podemos cerrar, los vamos a usar para molestar todo lo posible”. Esa es un poco la idea.

En el medio, congelamiento salarial no solo en Paka Paka, sino en todos los medios públicos, para que la gente se desmoralice y se vaya. Y después, utilización propagandística sin escrúpulos y sin ningún tipo de reparo, porque ante la primera crítica dicen: “Bueno, entonces lo cerramos”, o “Entonces tenemos razón porque lo estamos haciendo nosotros”.

Entonces, así vamos a ver lo que sucede en la pantalla de la Televisión Pública, donde de pronto aparece, en un espacio dedicado a las infancias, un economista explicando cómo invertir en la bolsa. El otro día, en Radio Nacional, un periodista diciendo que Pepe Mujica era de la Tupac Amaru….han degradado la pantalla y el aire de los medios públicos porque tienen como una especie de ansia desesperada por utilizarlos para decir, en la menor cantidad de tiempo posible, la mayor cantidad de…

Elizabeth Peger (EP): Y no hay que olvidar que Paka Paka es un canal dedicado a niños de hasta 12 años. Pero además, no solamente hay un ataque al Estado, sino que hay algunos capítulos que hacen un cuestionamiento severísimo a ideas bastante polémicas.

Hay un capítulo, por ejemplo, contra la universidad. Ni siquiera contra la universidad pública, sino que es malo estudiar en la universidad, que es casi al pedo, y que te conviene hacer un cursito para... Y después el tema del cuestionamiento a la familia monoparental, advirtiendo que, por ejemplo, los niños, estas niñas que se crían solamente con su mamá, van a ser pobres, no van a tener trabajo, pueden terminar en la delincuencia. Es como demasiado, me parece, ¿no?

Tal cual. Sí, a mí el capítulo más problemático, bueno, todos son problemáticos, pero hay uno en el que lo hacen decir a Albert Einstein... lo hacen relativizar la importancia de ir a la escuela. Ya no a la universidad, a la escuela, a la primaria. Porque ellos, en definitiva, si los apurás, están en contra de las escuelas. Creen que eso es ámbito familiar, digamos. O sea, es realmente una secta que tiene ideas muy complejas.

EP: Porque el concepto de educación que ellos tienen es… muy laxo.

Lo que pasa es que estamos ante un grupo de ideología muy extrema, que considera que las escuelas estadounidenses son un ámbito para la propagación del socialismo. Entonces, creen que las películas de Disney son marxistas. Estamos ante gente que tiene realmente corrida la realidad. Y entonces nos cuesta mucho a veces comprender. Y cuando nos damos cuenta de lo que están queriendo decir... la verdad es que sí, es muy brutal, porque están cuestionando ideas…

Recién me preguntaban en otra emisora si Paka Paka no bajaba línea también. El tema es: siempre va a haber un recorte ideológico. No existe la objetividad total. El tema es que, como bien decías, Elizabeth, son creaciones para las infancias. Y, en todo caso, el valor educativo, las ideologías que aparezcan, tienen que poder ser más amplias, tienen que partir de consensos. No tienen que ser posturas político-partidarias.

Por ejemplo, la importancia de la educación, la importancia de la democracia, de valores amplios, que no tienen que ver exactamente con una línea ideológica determinada, sino que son consensos de la democracia.

Ellos están planteando, en la señal educativa dedicada a las infancias del Estado, un contenido que promueve el no pago de impuestos, y está en contra de la educación pública, y en contra de las escuelas y las universidades como ámbito de saber. Y lo utilizan, básicamente, para adoctrinar en una escuela de pensamiento muy específica, que son los libertarianos mormones del estado de Utah.

