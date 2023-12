"Tootsie" anuncia nueva temporada con un video navideño

Luego de un exitoso año, Tootsie anuncia la venta de las entradas para una nueva temporada a través de un video navideño, parodia de la canción All I want for Christmas is you, de Mariah Carey.

La aclamada comedia de Broadway, que se convirtió en la obra más galardonada en los premios ACE, volverá al Teatro Lola Membrives el próximo jueves 11 de enero de 2024. Entradas en venta www.plateanet.com / 5236-3000 o en la boletería del teatro LOLA MEMBRIVES, Av. Corrientes 1280. Las funciones se podrán disfrutar de jueves a domingo.

