Fabio Di Tomaso y el disfrute de hacer una comedia con cinco grandes actrices

Una mujer que acaba de reconciliarse con su pareja invita a sus amigas a su casa para descubrir cuál de ellas tuvo una relación con el novio durante la separación. Luego de una acalorada noche de copas y confesiones, descubre mucho más de lo que esperaba. Y así decide incorporar al hombre al grupo y ejecutar la peor de las venganzas. Este es el resumen de Nunca te fíes de una mujer despechada, un texto de Hernán Krasutzky, quien también dirige la propuesta. El elenco está integrado por Miriam Lanzoni, Sabrina Carballo, Nancy Gay, Fiamma Curtosi, Angy Jaume y Fabio Di Tomaso.

Justamente el único hombre del elenco es quien reveló en una entrevista los pormenores de esta propuesta que se estrenó en mayo en el Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA) , con funciones los sábados y domingos a las 20: "Creo que la comedia es válida también para contar otras cosas. Las chicas, cada una en su personaje, de alguna manera atraviesa conflictos con determinada cuestión social como ser madre o no, algunas de esas cosas que ahora nos estamos replanteando, que nos permitimos repensar. Y es muy placentero escuchar la risa de la gente em el momento de la representación. Y nos pasa en uno o dos momentos de la obra, que tenemos que hacer un esfuerzo para no explotar de la risa sobre el escenario; a veces lo logramos y otras no. Hay algunas secuencias con el personaje de Sabrina Carballo en las que nos cuesta mucho mantener el semblante de la situación. Lo bueno es que eso te hace sentir que estás vivo, que está pasando algo, que uno está disfrutando de su compañera. Voy a hacer las funciones con ganas, estoy muy feliz de venir transitando todas las noches con esta obra; es muy efectiva y se genera una fiesta en la gente. Se van comentando la obra. Se arma algo súper lindo. A partir del estreno vimos que se arma una fiesta, la gente la pasa bárbaro y se mata de risa".

Sobre su personaje, que justamente es el causante del conflicto, Fabio reconoce que es "un flaco de clase media al que le cuesta expresar algunas cosas en su pareja y hace que se generen malos entendidos": Aquí profundiza el tema:

Es inevitable preguntarle cómo es trabajar rodeado de este conjunto de grandes actrices, ante lo cual Di Tomaso asegura que le resulta "muy divertido estar en el escenario con mis compañeras. Además, mi personaje entra en un momento de la obra en el que ellas ya están en un estado muy particular. Son excelentes actrices, es un placer enorme compartir las previas y la escena. Nos llevamos muy bien. A veces me falta poder hablar un poquito de cosas más de fútbol, algunas cuestiones más tontas -bromea-, pero la verdad es que disfruto mucho. Es un grupo lindo, estoy muy feliz. Y parte de eso es por la calidad de la obra, cómo está escrita y la dirección de Hernán. Creo que esa química, esa comunicación que tenemos entre nosotros, ayudó a que esta obra gustara. Estrenamos en mayo e íbamos a estar por dos meses y que hayamos podido permanecer todo el año es muy bueno. Terminamos a fines de noviembre porque el teatro va a cerrar por reformas. Tenemos la posibilidad de seguir em 2024, así que es muy bueno".

Finalmente, el joven y experimentado actor reconoce que "necesitamos reírnos. No es fácil el momento en el que estamos, no sólo acá sino en general, pero me parece que hay otras propuestas, más dramáticas, a las que también les va bien porque la gente quiere profundizar en otras cuestiones. A mí siempre me gustó la comedia, disfruto mucho del humor", finaliza.

Queda un mes para verlos, y es para aprovechar. Encontrá acá más info sobre las entradas.