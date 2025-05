Un tercio de la fuerza laboral de Tierra del Fuego puede quedarse sin trabajo

Luego del anuncio del Gobierno nacional sobre la reducción al 0% de los aranceles para la importación de celulares, el senador Pablo Blanco indicó que la modificación afectará a 23.000 puestos de trabajo de la industria electrónica de Tierra del Fuego y aseguró que forma parte de la campaña electoral de La Libertad Avanza. “Esta medida es muy afín a la manera de pensar del votante de CABA”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Pablo Blanco es senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego en el bloque de la Unión Cívica Radical. Fue diputado provincial (1991-1999) y (2011-2019) y preside la Unión Cívica Radical de su provincia. Es contador y trabajó en el Banco de Tierra del Fuego. En la red social X, Blanco se manifestó en contra de la decisión de Milei de llevar a cero los aranceles de importación de celulares.

Una medida “electoralista” que pone en vilo al negocio de los celulares en Tierra del Fuego

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me parece que usted es la persona justa para consultar sobre este tema. Primero, porque usted es del radical, y no del partido del gobernador. Al mismo tiempo, es contador, así que tiene una mirada económica profesional. ¿Qué significa para Tierra del Fuego la reducción a cero de los aranceles de la mayoría de los productos que se fabrican allí?

En principio, quiero hacer algunas aclaraciones, porque no quiero usurpar títulos que no tengo. Yo no soy contador, fui contador en el Banco de la Nación Argentina o en el Banco Provincia de Tierra del Fuego.

¿Pero era contador en el banco?

Sí, en el banco era contador.

O sea, el cargo se llama contador, pero no soy contador público nacional.

No, no soy contador público.

Igual contaba…

Sí, contaba. Escuché al vocero presidencial, y la verdad que, si bien no tengo nada que ver con el tema de la elección del domingo acá, porque soy de otra provincia, a mí me llama la atención que el vocero-candidato esté haciendo anuncios que nada tienen que ver con su propia candidatura, en su misión de vocero. Está incluyendo un montón de medidas a nivel país en la campaña. Entonces, parece ser que, más que candidato a legislador de la Ciudad, va a ser candidato a diputado nacional o no sé qué.

Dentro de ese marco, cayeron estos anuncios de la modificación de aranceles para la producción electrónica en Tierra del Fuego. Está dentro de la campaña de "un anuncio por día". Esta medida es muy afín a la manera de pensar del votante de CABA. Esto afecta seriamente a la generación de empleo, sobre todo en la provincia de Tierra del Fuego.

Pablo Blanco, senador nacional de la Unión Cívica Radical.

Si usted tuvo la oportunidad de escucharlo al CEO de Newsan, claramente especifica que se hace prácticamente imposible la producción de celulares en la República Argentina con este tipo de medidas. Con lo cual, corren riesgo alrededor de 5.000 de los 8.500 puestos activos dedicados a la electrónica, esencialmente a la producción de celulares. Esto es una preocupación para mi provincia porque genera desocupación. Y para nosotros, 5.000 puestos de trabajo es muy importante. A lo mejor es un número que en otros lugares no llama la atención, pero en Tierra del Fuego sí llama la atención. Son 8.500 puestos directos y 15.000 indirectos. Fíjese lo que significan 23.000 puestos, entre directos e indirectos, en una provincia de 250.000 habitantes.

¿Cuál es el total de la población ocupada en Tierra del Fuego?

Entre 80.000 y 85.000.

O sea, representa un cuarto, o incluso casi un tercio.

Según los datos que tenemos, la producción electrónica representa el 35% de la actividad económica de la provincia de Tierra del Fuego.

El Gobierno endurece el régimen migratorio: expulsiones rápidas y más requisitos para tener la ciudadanía argentina

Es una catástrofe para su provincia, para ponerlo en términos concretos.

Para nosotros, sí. Uno a veces se manifiesta medio efusivamente, pero otra de las cosas que molesta es que siempre nos pintan a los fueguinos, a los habitantes de Tierra del Fuego, como los mantenidos del país, como los subsidiados del país, sin tener en cuenta distintas circunstancias. Por ejemplo, el tema de los recursos naturales que usufructúan los habitantes de fuera de Tierra del Fuego, y que nosotros los pagamos diez veces más caro que en otros lugares, como el gas. Yo pago el gas en Tierra del Fuego, que es provincia productora, entre siete y diez veces más caro que lo que paga un consumidor de CABA. Entonces, ¿ese no está subsidiado? ¿No es un mantenido, con el mismo criterio que nos utilizan a nosotros?

Le agradecemos su tiempo y le mandamos un abrazo solidario a Tierra del Fuego. Va a ser muy difícil que una provincia que pierda un tercio del total de su fuerza laboral pueda reemplazarla. Debe ser comparable a una guerra.

Así es. Yo le agradezco realmente la oportunidad que me da de salir a través de sus medios con la seriedad que me ha permitido manifestar. Sé que es un medio que escuchan y leen mucho.

TV/fl