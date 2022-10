La autora y productora, Valeria Ambrosio, contó todos los detalles sobre su espectáculo Experiencia Tita, llamarada pasional. La directora resaltó que las canciones de la artista "siguen vigentes", al igual que su contenido. "Era una mujer con agallas, que pisó fuerte y se hizo su lugar en un mundo muy machista", explicó. A su vez, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "la pasión de la vida de Cristina Kirchner es comparable con Tita Merello".

Me resuena que Tita Merello es significante de muchas cosas, como el feminismo o cierta rebeldía de los plebeyos. ¿Qué te genera a vos para haber realizado este musical?

Cada vez que escucho Se dice de mi, me genera esa reflexión. Es una genialidad porque las canciones de Tita Merello siguen vigentes. Más que cantar, lo que hace ella es decir y expresar. Y el contenido también tiene su vigencia, más que nunca. Si bien no era una feminista militante, era una mujer con agallas, que pisó fuerte y se hizo su lugar en un mundo muy machista, sobre todo, en el tango.

Me genera esa sensación de actualidad que tienen los genios cuando hacen algo que permanece. La necesidad de hacerle un homenaje tiene que ver con que siempre me gusta abordar personajes que son nuestros y Tita es un personaje que tenemos que reflotar cada tanto. Tiene que estar presente todo el tiempo para que los jóvenes la sigan recordando. Ella dijo que quería que la juventud la recuerde y hay que hacer que eso ocurra.

Nos pasa cuando viene a ver la obra que las cantantes jóvenes de Argentina tienen como referente a Tita Merello y, para los que no la conocen, quedan atrapados con su música y su figura. Cuando me acercaron el proyecto me puse a escucharla, a ver sus películas, a leer libros, y entré en su universo. Tiene muchos puntos que inspiran, sobre todo, este año que se cumplen 20 de su fallecimiento, y hoy que habría cumplido 118 años.

Tita Merello revive en la piel de cuatro actrices en un merecido tributo

Me genera muchas reflexiones que tienen que ver con la política y el vínculo con la rebeldía plebeya y el peronismo. ¿Hay algo del desafío a las normas que representa Tita Merello?

Es verdad lo que decís porque el artista, naturalmente, es rebelde. Sin eso no se sobrevive.

Tita Merello

Juani Fernández Juvé (JFJ): Ricardo Darín decía que la película Argentina, 1985 está más pensada para los jóvenes que para aquellos que vivieron el Juicio a las Juntas. ¿Cuál es la reacción del público joven? ¿Conocen la obra de Tita Merello?

Se dice de mi fue la canción que la hizo más popular y hasta la usaron para una telenovela. Las cantantes jóvenes la tienen como referente y la conocen. También la estudian y analizan. Los que no la conocen se siente atraídos cuando profundizan su vida y obra. Por eso elegí cuatro artistas para representarla en sus distintas facetas, aunque podrían haber sido más todavía.

Tita se hizo camino impulsada por el hambre y eso me conmueve, me parece una imagen muy interesante. No hay nada más potente que sobrevivir porque tenés que comer. Y cuando hablo de hambre, también me refiero a la ambición de crecer. Hasta han venido niños y se entusiasmaban con la propuesta. La obra no es biográfica, me interesaba más su legado, sobre todo, en una época donde los jóvenes se quieren ir, cuando tienen que quedarse.

Tita Merello, una experiencia disruptiva

¿Hay algo de Tita Merello que veas reflejado en Cristina Kirchner?

La pasión de la vida de Cristina Kirchner es comparable con Tita Merello. Es esa idea de pisar y decir que acá está mi voz, sobre todo, siendo mujer. Todavía no existe la igualdad que se está reclamando desde hace tantos años. Además, somos un pueblo que tiene mujeres fuertes, como el caso de Evita. Eso hay que tomarlo, tenerlo presente y resignificarlo, no quedarnos estancados. Así la realidad se va nutriendo y transformando para armar algo.

JL PAR