Directores de Muy Teatro: "Elegimos gente que tenga voluntad y ganas de hacer"

La actividad teatral independiente tiene sus secretos, sus dificultades y sus recompensas, Para Mariana Morales y Juan Pablo Fernández, directores y programadores de Muy Teatro (La Mueca) desde 2021, cuando emprendieron el camino de facilitarles a las producciones la exhibición ante el público. Entre otras propuestas, suben a escena Gira Trunca de Sandra Franzen, Yo me tengo que bañar y a nadie le importa de Juan Washington Felice Astorga; La muerte de Marguerite Duras de Eduardo Tato Pavlovsky, Lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus, Improvisados.

Como se ve, tienen una programación amplia a la que se incorporaron tres producciones propias: Eso que pasa cuando no escuchás, Juanas de Fuego y La Repartija. Y no pueden dejar de mencionar al éxito del suspenso, El cuarto de Verónica, que dejó el off para pasar a salas en pleno centro, convirtiéndose en un clásico. Aquí la palabra de estos dos enamorados del teatro:

Sin dudas, el espacio -que también se convierte en sede de las muestras de fin de año: de la calle Cabrera 4255, CABA, brinda un ámbito ideal para la intimidad entre quien representa una historia y su audiencia. ¿Qué más se pude pedir?