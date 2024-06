Violencia en Ecuador: Por qué la dolarización favoreció al delito

Este domingo, un legislador suplente e influencer, Christian Nieto y su esposa, Nicole Burgos, fueron asesinados a tiros en Manta, al oeste de Ecuador, en un espectáculo de circo. Francisco Rocha explicó el complejo panorama de violencia que vive el país, con "organizaciones criminales infiltradas en la sociedad" que hasta han tomado "el control de las fuerzas judiciales". El periodista argumentó que adoptar el dólar como moneda oficial facilitó el desarrollo de la delincuencia organizada y manifestó que una "regulación adecuada" podría frenar esta situación en un país como la Argentina. "Aquí hay una mezcla entre la actividad política, la actividad delincuencial y la ausencia de una Justicia que pueda repeler este sometimiento que busca la delincuencia organizada", detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Rocha es periodista y director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos.

En Argentina nos llama la atención la violencia política que se da en el norte de Latinoamérica. En las recientes elecciones de México fueron más de 30 candidatos asesinados y ahora vemos este caso de Ecuador. Nos gustaría que nos cuente este caso y nos lo ponga en contexto.

Ecuador está viviendo unos coletazos de una política que se denominó de ciudadanía universal, donde además tenemos el dólar como moneda oficial lo cual atrajo, y el poder político fue sensible, a una serie de grupos de delincuencia organizada que han ido penetrando en la sociedad y tomando parte de la vida política. Por lo tanto, ahora tenemos en la política un sector vinculado a través de diversos casos que la Fiscalía General de la Nación los está investigando y sometiendo, pero nos va a costar salir.

Cuando digo que nos va a costar salir es porque son 14 o 15 años de permisividad. Incluso lo que vamos viendo de acuerdos políticos con determinados grupos y bandas delincuenciales nos ha llevado a que en determinadas regiones tengan, estas bandas, un enfrentamiento. Ya no sólo es el grupo de narcotráfico que venía de un poquito más al norte que nosotros, de Colombia, y que han usado la parte norte del Ecuador para ser una un callejón de tránsito de la droga para que de los puertos ecuatorianos salga al resto del mundo, sobre todo a Europa y en los Estados Unidos. Luego se integraron, hace casi 15 o 16 años, estos grupos mexicanos que son mucho más violentos.

Como que al parecer con Colombia había una tensa calma, y los grupos mexicanos ya tienen aquí, algo doloroso para los ecuatorianos, células que están trabajando para ellos, que generan violencia por disputa de territorio. Además, el Gobierno tuvo esta mala idea de poner una tabla de consumo, entonces no sólo se volvió un país de tránsito, sino un país de consumo. Los narcotraficantes comenzaron a pagar, ya no en dólares o en moneda sino, en producto, cocaína y marihuana, que luego ha ido circulando y que está sometiendo, sobre todo lamentablemente, a un grupo de jóvenes en el Ecuador.

Le hago, este contexto porque no es distante el asesinato del señor Christian Nieto, su esposa y un ciudadano que cobraba la entrada al circo, sino que además asesinaron también a un periodista que estaba cubriendo ese acto. Aquí hay una mezcla entre la actividad política, la actividad delincuencial y lo que es peor, que es lo que más hay que trabajar en las sociedades en América Latina, la ausencia de una Justicia que pueda repeler este sometimiento que busca la delincuencia organizada.

Aquí en Ecuador, lamentablemente, han tomado control de jueces de la Corte Nacional, de las cortes provinciales y no digamos de jueces comunes que son capaces de dar habeas corpus a asesinos. Es una lucha que va a costar tiempo y vidas, pero en este momento estamos observando como cada vez la actuación de la fiscal general está generando más violencia, no por ella sino por los casos que investiga y donde están sometiendo a una serie de figuras, incluso figuras políticas, a la ley. Eso es lo correcto, pero nos va a costar mucho tiempo salir de esto.

El Gobierno a veces exagera en decir los logros que tiene, y creo que las sociedades comienzan a tener conciencia de la gran dificultad que significa que en nuestras calles estén la delincuencia organizada internacionalmente.

¿La dolarización es un factor importante en el incremento del tráfico de negocios ilegales?

Si, porque como el dólar es de libre circulación y no tienen que ir a ningún banco a cambiarlo, ya que es la moneda que circula, es un atractivo para la delincuencia organizada si es que los estados no toman en cuenta que hay una unidad de lucha contra el lavado y lucha contra el tráfico de monedas, incluso.

Entonces, si uno tiene una regulación clara y precisa puede frenarlo, pero el dólar siempre es un atractivo como moneda porque puede entrar. Cuando hay una moneda propia en el país, el dólar ingresa pero tiene que ser monetizado en la moneda local y ahí hay una traba para que no pueda circular, en cambio cuando usted tiene circulando el dólar no tiene que ir a cambiar, circula en cualquier parte del país, por lo que genera este atractivo de no tener que ir a hacer una transacción bancaria y financiera con un dólar que es un atractivo.

