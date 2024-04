Conmoción en Ecuador: sicarios ingresaron a un restaurante y ejecutaron a una reina de belleza

Una modelo y excandidata a Miss Ecuador fue asesinada este domingo en un restaurante, en un episodio que conmovió a todo el país que atraviesa una ola de violencia. Landy Párraga, de 23 años, fue ejecutada por sicarios y su nombre había sido relacionado a una causa de corrupción y narcotráfico, aunque no fue vinculada por la Fiscalía. No hubo otros heridos en el ataque en el que la joven recibió múltiples disparos.

Párraga era comunicadora social, influencer y fue reina de belleza de la localidad rural Venus del Río Quevedo, además de Señorita Turismo de Quevedo 2019. En 2022 fue elegida Miss Mesoamérica Ecuador y candidata a Miss Ecuador, alcanzando ser la quinta finalista. Había acudido al casamiento de una amiga en la noche del 27 de abril y, al mediodía del día siguiente, fue asesinada en un restaurante ubicado en un centro comercial de Quevedo, capital de la provincia de Los Ríos.

Desde allí, la joven compartió una última historia en redes sociales: una foto del almuerzo que compartiría con su novio, José Luis Betancourt, un cirujano plástico. Como puede observarse en el video de seguridad que fue viral, Párraga estaba de pie cuando los sicarios ingresaron al local y se la podía ver alerta o nerviosa con su aparición. Con la detonación del primer disparo la pareja se agachó, pero los dos hombres se abalanzaron sobre la joven y le gatillaron al menos cinco veces.

Betancourt salió ileso del ataque, pero la modelo falleció en el lugar. Los sujetos, que escondían sus rostros, lograron escapar. “Fiscalía de Ecuador procede con el levantamiento del cadáver de la ciudadana Landy P. en un local comercial en #Quevedo, donde fue víctima de un ataque armado. Además, dispuso las primeras diligencias para determinar responsabilidades”, señaló la autoridad.

La vinculación a un capo narco y el caso Metástasis

Sin embargo, el nombre de Landy Párraga no sólo ha sido vinculado a concursos de belleza ecuatorianos, sino que aparece también en conversaciones del narcotraficante Leandro Norero, alias “El Patrón”, quien fingió su muerte en 2020 y fue asesinado en una balacera a la cárcel de Cotopaxi en 2022. Según la policía, Norero tenía vínculos en organismos públicos, lavaba dinero del narcotráfico, financiaba a bandas delictivas y traficaba drogas. Los medios locales apuntan que Párraga era su amante.

De acuerdo al medio Primicias, basándose en las conversaciones de Norero en un teléfono que utilizó en su estadía en la cárcel, fue que las autoridades construyeron el caso Metástasis, con el que se procesaron a más de 50 personas en una investigación sobre corrupción judicial. En medio de ese archivo del teléfono del narco, el nombre de Párraga aparecía en reiteradas oportunidades.

"El nombre de ella no puede salir por ningún lado. Sino se me viene el mundo abajo", dijo Norero sobre Párraga

El 13 de julio de 2022, Norero estaba conversando con Helive Angulo, alias “Estimado”, uno de sus hombres de confianza. A Norero lo investigaban por lavado de activos y “Estimado” tenía infiltrados en el equipo policial que estaba detrás del caso, según Primicias. “Estimado” apuntaba que Párraga tenía una importadora y los policías tenían que revisarla, bajo órden de la Fiscalía. Norero le contestaba que esa importadora no era de la joven.

“Donde mi mujer sale con algo de ella, me jodo. Por favor. Cómo llegan a ella. Mi estimado, el nombre de ella no puede salir por ningún lado. Sino se me viene el mundo abajo”, insistió el narco, evidentemente preocupado por su matrimonio. La modelo no se había referido a las menciones, aunque también recibió una transferencia de miles de dólares en concepto de una devolución de sobornos a jueces que no cumplieron con una negociación, detalló el mencionado medio digital. La Fiscalía no la vinculó al caso Metástasis.

