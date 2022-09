A horas de su show, Airbag habló sobre los rumores de separación y la muerte del cantante de Los Enanitos Verdes

Luego de ganar el Premio Gardel a "Mejor Álbum Grupo de Rock", el pasado 23 de agosto, y de llenar tres fechas en el Luna Park, los chicos de Airbag se preparan para su primer gran estadio, el próximo sábado 24 de septiembre, en Argentinos Juniors.

“Estuvimos recorriendo un poquito la cancha y viendo donde va a estar el escenario, así que ya empieza a crecer la ansiedad”, dijo Pato Sardelli, guitarrista y cantante del grupo.

Los hermanos de Don Torcuato presentan su último disco “Al parecer todo ha sido una trampa”, el cual constituye su séptimo álbum de estudio y por eso, Guido y Pato recibieron a Perfil Música en las oficinas porteñas de PopArt, para conversar sobre el gran momento que atraviesan como grupo, la trascendencia de la música por sobre los intérpretes y los rumores de separación que rodearon el estreno del disco.

Guido, con un particular look que fusiona elementos del folclore nacional con el rock, se pide un café que toma amargo y sonríe cuando es consultado si aún se ponen nerviosos antes de una fecha, después de tantos años de trayectoria.

Es que Airbag se formó en el año 2003, cuando Pato, Guido y Gaston tenían entre 15 y 20 años. Hoy, casi dos décadas más tarde y con cientos de shows en su haber, se asume que ya no hay escenario que intimide a los de Tigre. Sin embargo, coinciden en que la fecha en Argentinos Juniors tiene un condimento especial, ya que se trata de su primer gran estadio.

“Es una especie de celebración de un montón de cosas y eso lo hace único”, aseguró Guido. Por su parte, Pato, destacó la incondicionalidad del público, que llena cualquier lugar en el que la banda se presenta: “Es un poco surreal. Tenemos un público muy fiel y gente nueva que nos viene a ver por primera vez a este concierto. Somos una banda bastante activa”.

“Por momentos uno no se da cuenta de todo lo que venimos haciendo, pero este disco viene muy fuerte. Ganó el Gardel a Mejor Disco de Rock. Son todas sorpresas con este álbum y la gente nos está acompañando mucho, así que estamos muy contentos”, aseguró el músico.

Airbag no es una banda conocida por asistir a ceremonias de premiaciones, por eso, su sorprendió su presencia en la alfombra roja del Movistar Arena, donde se llevaron a cabo Los Premios Gardel. Incluso se tomaron el tiempo para hablar con varios medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

- ¿Qué los llevó a estar presentes en los Gardel 2022?

Pato: Que podíamos tocar (se ríen). Te juro que fuimos a la ceremonia por eso. Siempre nos invitan y este año dijimos “vamos si podemos tocar”, porque es donde más nos divertimos, tocando. En el escenario o acá con una guitarra, en cualquier lado, mientras está tocando, es lo más. Es lo que siempre le pasa al músico, todo lo demás te baja tu estado. Cuando estas tocando estás en tu mejor momento.

- ¿Se sienten más cómodos en el estudio, componiendo o en el escenario?

Guido: Yo creo que son dos etapas muy necesarias que se complementan entre sí. Llega un momento que estás en la ruta con un montón de conciertos y van pasando los días y te empieza a faltar eso de querer entrar al estudio y grabar estas canciones nuevas que están pidiendo salir. Y, después, te pasa que cuando estás en el estudio dos meses decís “no veo la hora de terminar esto y salir a la calle a ver cómo lo recibe la gente, a tocar”. Son dos dualidades que nos persiguen todo el tiempo, pero están buenas las dos, si me decís cuál te gusta más, me encantan las dos.

- ¿Cómo se prepara Airbag antes de salir a tocar?

Pato: No tenemos algo que hagamos colectivamente. Somos bastante de llegar, tomar algo y vamos a tocar. Qué es lo que más nos gusta hacer y donde mejor nos llevamos. Así que todas las cábalas y ese tipo de cosa son cuestiones más internas de cada uno y más de la mente.

Guido: Quizás Gastón hace yoga, ponele. Yo me tomo una birra (risas). Cada uno tiene su ritual, pero no es más que eso. No es que nos ponemos los tres ahí (estira la mano al frente y la mueve de arriba hacia abajo) y hacemos un cantito antes de salir. Es como que no vemos la hora de estar ahí arriba, donde somos nosotros.

Los rumores de separación.

Durante estos casi veinte años de carrera que la banda lleva tocando junta, fueron muy pocos los rumores de separación que rondaban a los hermanos Sardelli. Sin embargo, eso no significa que no hayan tenido situaciones en las que la continuidad de la banda haya corrido peligro.

Tras el lanzamiento de su séptimo disco, se dijo que podría ser el último que lancen como banda. Al ser consultados por este tema, Pato respondió “¿quién sabe?”.

- ¿Pensaron en separarse?

Pato: Todo el tiempo estás al límite. Tener una banda es algo complicado. Pero el vínculo que nos une, además de la música, el vínculo sanguíneo, es muy fuerte. Hay una gran resistencia ahí que es la música.

Guido: También, de chicos, o cuando empezamos, no era una opción. Nosotros somos clase trabajadora y los de clase trabajadora no pueden (separarse). No es que “me separo, me voy de vacaciones a Tailandia, vuelvo y veo que hago”. No, había que resistir lo que venga (se ríen cómplices). No había opción de separarse.

Cómo muchos músicos, los chicos de Airbag son conscientes de todo lo que se debe pasar para llegar enteros, como grupo, a donde están hoy. Esos momentos quedan evidenciados en las carcajadas que lanzan al hablar del tema. Esas risas esconden anécdotas, peleas y momentos tensos que son parte del viaje que cualquier banda debe superar : “Las batallas esas… (se ríen cómplices nuevamente)... no había opción”, concluye Pato.

La muerte de Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes.

El pasado ocho de septiembre, la música argentina y latinoamericana tuvo que despedir a uno de los máximos emblemas del rock nacional: Horacio Eduardo “Marciano” Cantero Hernández, cantante y bajista de Los Enanitos Verdes. El músico de 62 años había sido ingresado a finales de agosto en en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza, por una afección renal que terminó quitándole la vida.

Los Airbag, una banda con poquísimas colaboraciones a lo largo de su carrera, había lanzado en su último disco el tema “Volver a casa”, junto con el grupo liderado por Cantero, lo que demuestra la importancia a nivel simbólico y musical que Los Enanitos Verdes representan para los hermanos Sardelli.

- ¿Cómo los impactó la partida de Marciano Cantero?

Pato: Yo no caigo todavía con lo que sucedió. No hay mucho para decir, queda su música, su voz, Felipe (guitarrista de Los Enanitos Verdes), su familia. Es tremendo. Pero bueno,, hay que ver el lado… ese infinito que te genera haber hecho canciones tan hermosas. Y te volvés infinito en el pueblo, en el mundo. Ellos son una banda que vas a Estados Unidos, a México, a donde sea ,y los aman. Así que está eso, está la música que va a estar para siempre. Eso es algo que no se termina nunca. Y creo que nos tenemos que quedar con eso.

Guido: el músico quizás tiene el consuelo que sus canciones van a quedar y me seguirán escuchando los que me siguieron toda la vida, y esa es una suerte de consuelo que tenemos los que hacemos esto.

