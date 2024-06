Coldplay eligió la foto de un artista argentino para la portada de su nuevo disco

Coldplay anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Moon Music, programado para el 4 de octubre. Como anticipo, la banda también reveló que el primer sencillo, "feelslikeimfallinginlove", estará disponible el 21 de junio.

Además de emocionar a los fans de la banda liderada por Chris Martin, este anuncio ha generado entusiasmo en Argentina, ya que la portada del álbum contará con el trabajo de un joven fotógrafo de Bahía Blanca.

Se trata de una fotografía de Matías Alonso Revelli, un artista visual de 31 años, quien fue contactado por la banda para utilizar una foto que él tomó hace cuatro años, en plena pandemia.

"Lo único que hice fue la imagen de la tapa. Fue 4 años antes sin saber que Coldplay me la iba a pedir para la portada del disco. El resto del diseño y el packaging lo hizo Pilar Zeta (otra artista argentina con la que Coldplay labura hace bastante tiempo, grosa)”, explicó Alonso Revelli en diálogo con Clarín.

Sobre la experiencia y cómo fue el proceso, agregó: “Me eligió la banda directamente. Me contactaron ellos, de una. Me sorprendió mucho esto porque no creo que sea muy habitual que una banda de ese calibre se maneje tan humildemente. Muy genios, la verdad”.

La imagen elegida por Coldplay muestra un arcoíris de colores intensos sobre un cielo azul. El fotógrafo compartió el contexto de esta obra en su cuenta de Instagram: “Durante la pandemia, estaba en mi casa cuando mi papá me llamó para decirme que debía ir al patio y mirar al cielo. Lo que vi fue este maravilloso arco iris justo encima de mi cabeza, corrí a buscar mi cámara, tomé un par de fotografías, entré para editarlas como suelo hacer y eso fue todo. Ahora es la portada de Moon Music”.

Detalles del nuevo disco del Coldplay

El grupo seguirá firme en su compromiso con la ecología, ofreciendo recitales que buscan ser más sostenibles de diversas maneras. Según informó NME, tanto los vinilos como los CD de Moon Music se fabricarán con materiales reciclados.

Cada copia en vinilo del álbum incluirá nueve botellas de plástico PET recicladas, recuperadas de residuos, lo que evitará la producción de más de 25 toneladas de plástico virgen y reducirá las emisiones de CO2 en un 85% en comparación con el vinilo tradicional.

Además, los CD serán los primeros "ecológicos" del mundo, al estar fabricados con policarbonato reciclado, proveniente de flujos de residuos. El álbum contará con 10 canciones inéditas.

