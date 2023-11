Pilar Zeta expone en Egipto y un socio de Elon Musk le compró obra

“A mí me fascina que haya tantas historias sobre las pirámides pero que en el fondo nadie sabe nada”, dice Pilar Zeta. “Todas fueron escritas desde diferentes puntos de vista y eso es algo que me apasiona, porque me gustan mucho los misterios, los enigmas. Y las pirámides son algo tan monumental que al día de hoy no se pueden replicar. Por eso vincular mi arte a este universo fue algo increíble”.

Pilar no es la hermana desconocida de Mauro y de Darío Zeta (Sztajnszrajber). Ella es una artista plástica argentina que en estos días tiene una instalación a gran escala ubicada en el área circundante a las pirámides de Giza, en Egipto. Mirror Gate (El portal del espejo) –así se llama su instalación– participa de la exposición de arte Forever is Now (Siempre es ahora), organizada por Art d’Égypte, que reúne a catorce artistas internacionales que diseñaron obras que ponen en juego la relación entre lo antiguo y lo moderno.

Y un Grammy también. Pilar Zeta nació en Buenos Aires en 1986 y hace un tiempo se radicó en México. En los últimos años, su nombre se fue convirtiendo en una suerte de referencia en el arte digital, un formato que fue ganando una popularidad hasta imponerse en galerías y mercados. La trayectoria de Pilar Zeta es particular y tiene, por fuera del mundo de las exposiciones, un hito difícil de soslayar: en 2021 ganó el Grammy a la mejor directora artística por el proyecto Everyday Life, de la banda Coldplay, una especie de corolario luego de varios años de trabajo.

En la industria musical trabajó también con artistas como Lil Nas X o Camila Cabello. También en 2021, presentó una instalación en el Hotel Faena de Miami, durante el Art Basel, titulada Hall of Visions, cuya obra principal se tituló Hatch. Al año siguiente presentó su primera exposición individual en Los Ángeles, titulada The Space of Variations, en la galería Praz-Delavallade. Y hubo otras exposiciones hasta llegar a Mirror Gate, con las pirámidez de Giza como fondo de su nueva instalación. Desde México, Pilar Zeta conversó con PERFIL.

—¿En qué consiste “Mirror Gate”?

—Es un portal que está hecho de piedra caliza, que es la misma piedra con la que están hechas las pirámides.Tiene unas esferas que son de metal, con pintura de auto, y son de un violeta iridiscente y dorado. El violeta iridescente es por el escarabajo egipcio sagrado, un símbolo de regeneración y de nacimiento. El dorado es por el sol. En mi trabajo uso mucho los símbolos como lenguaje del subconsciente. Después está el blanco y negro, que es una alegoría a la dualidad, y el huevo, que es la creación. Al reflejarnos en el huevo, nos conectamos con el presente y con el pasado inmenso, que es la creación de las pirámides y la energía que tienen para crear un futuro. Cuando nos vemos reflejados en el huevo, estamos en el presente. Al reflejarnos en las pirámides, vemos el portal de los tres tiempos: pasado presente y futuro.

— ¿Qué imágenes se te cruzaron al exponer en Giza?

—Sentí que se cerraba un ciclo. Creo que los artistas vivimos en ciclos. Cuando fui ahí hace diez años, sentí que mi ciclo de artista estaba empezando, ni siquiera estaba haciendo mi propio arte. Entonces, al regresar, sentí como si un círculo se cerrara.

—¿Cómo empezó tu relación con el arte?

—Fue desde muy chica. Mi mamá es profesora de Historia del Arte, y siempre me llevaba a museos que me inspiraron para empezar a dibujar. Cuando terminé el colegio ya tenía una fuerte relación con las computadoras, que me permitieron indagar en el mundo digital, que siempre fue con el que más me identifiqué.

—Hay quienes ven en tu obra algo de Edgardo Giménez y el movimiento madí.

—El arte madí me representa muchísimo porque incorpora la extracción geométrica y la experimentación con dimensiones; dos conceptos que están muy presentes en mi trabajo. Y Edgardo Giménez siempre fue una gran inspiración. Me encanta su combinación de colores, sus referencias a figuras geométricas posmodernistas, que están mezcladas con los elementos surrealistas y pop.

—¿Qué opinión te merece el formato NFT?

—Creo que cada artista usa diferentes herramientas para crear y el NFT es un formato que es considerado arte. Muchos artistas lo usamos como herramienta de nuestra creación. Yo estoy muy orgullosa de los NFT que creé; y la mayoría de mis obras empiezan como un NFT.

—¿Quién compró el NFT de tu obra expuesta en el Faena de Miami?

—La compró Antonio Gracias, que es como la mano derecha de Elon Musk (director de Tesla de 2007 a 2021), y trabaja para SpaceX. Fue un honor que lo haya comprado: es increíble saber que esta pieza, que fue como mi primer NFT que tenía una pieza física, haya sido adquirido por alguien como él.