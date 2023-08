Coldplay fue demandado por David Holmes, su mánager durante 22 años

Dave Holmes, quien previamente ejerció como manager de Coldplay por un período de 22 años, presentó una demanda en contra de los cuatro integrantes de la banda británica.

De acuerdo con un portavoz de Coldplay, se confirmó a Variety que la banda y Holmes finalizaron su asociación de manera discreta. Actualmente, la representación de Coldplay está en manos del equipo conformado por Phil Harvey, Mandi Frost y Arlene Moon, quienes han compartido una larga trayectoria de colaboración tanto con la banda como con Holmes.

Hace aproximadamente un año, Holmes y Coldplay tomaron caminos separados en términos laborales. Sin embargo, esta ruptura resultó en un litigio legal debido a desacuerdos contractuales, según reportó el medio especializado Variety.

En el año 2021, justo antes de lanzar su último álbum de estudio titulado "Music of Spheres", la agrupación encabezada por el vocalista Chris Martin renovó su acuerdo con los sellos discográficos Parlophone en el Reino Unido y Atlantic en Estados Unidos, ambos pertenecientes a Warner Music. Además, continuaron su colaboración con Wasserman Agency.

Desde su debut con "Parachutes" en el año 2000, Coldplay ha logrado vender más de 100 millones de copias de sus álbumes a nivel mundial. La banda también ha sido galardonada con siete premios Grammy a lo largo de su carrera.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2022, Coldplay alcanzó un logro destacado en Argentina al llenar el estadio Monumental de River Plate durante seis noches consecutivas, con la venta de más de 600 mil entradas, marcando así un hito en términos de convocatoria.

Quiénes componen Coldplay

Coldplay es una banda de rock británica formada en Londres en 1996. Los miembros fundadores son Chris Martin (vocalista y pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajista) y Will Champion (baterista). La banda se hizo ampliamente conocida a principios de la década de 2000 con su álbum debut "Parachutes" en 2000, que incluyó éxitos como "Yellow" y "Trouble".

Coldplay es reconocida por su estilo musical que fusiona elementos del rock alternativo, el pop y la música electrónica. Han lanzado varios álbumes exitosos a lo largo de su carrera, incluyendo "A Rush of Blood to the Head" (2002), "X&Y" (2005), "Viva la Vida or Death and All His Friends" (2008), "Mylo Xyloto" (2011), "Ghost Stories" (2014), "A Head Full of Dreams" (2015) y "Everyday Life" (2019).

La banda ha ganado múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo premios Grammy y Brit Awards. Su música a menudo trata temas emocionales y líricos profundos, y han sido conocidos por sus actuaciones en vivo creativas y emotivas. Coldplay es una de las bandas más influyentes y exitosas en la música contemporánea, con una base de fanáticos globalmente extensa.

JCCL