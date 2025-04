Luego de casi una década, el ícono de la música Lionel Richie volverá a la Argentina el próximo 11 de septiembre. El show se llevará a cabo en el Movistar Arena, en lo que será una noche donde repasará sus más grandes éxitos, como "Hello, All Night Long" y "Say You, Say Me".

Se trata de la segunda visita del compositor al país, después de su paso por el estadio GEBA en 2016. En esta ocasión, se presentará en el marco de su gira "Say Hello to the Hits!", con la producción de DF Entertainment, que también lo llevará a recorrer distintos puntos de Europa y Latinoamérica.

“Es un show que cambió la música”

Las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar. Habrá una preventa exclusiva para clientes Santander American Express a partir del 14 de abril a las 16:00 horas, con la posibilidad de adquirir los boletos en hasta 6 cuotas sin interés. En tanto, la venta general se habilitará el 15 de abril al mismo horario y podrá realizarse con cualquier método de pago.

Con una carrera de más de cinco décadas y éxitos que marcaron a generaciones, Richie es considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la música. Como miembro de The Commodores, contribuyó a definir el sonido del funk y el R&B en los años '70, con canciones emblemáticas como "Easy" y "Three Times a Lady". Luego, como solista, conquistó los rankings globales durante los '80 con himnos como "Hello, All Night Long" y "Say You, Say Me", esta última ganadora del Oscar a Mejor Canción Original.

Su álbum "Can’t Slow Down" (1983) vendió más de 20 millones de copias y le valió el Grammy a Álbum del Año. Asimismo, a lo largo de su trayectoria, comercializó más de 100 millones de discos, ganó cinco premios Grammy, un Globo de Oro y numerosos galardones internacionales.

Además de su faceta como cantante, es un reconocido productor discográfico y figura clave en la creación de proyectos musicales solidarios. En 1985, junto a su amigo Michael Jackson, coescribió "We Are the World", la canción insignia de la campaña USA for Africa. En 2010, la iniciativa fue relanzada con nuevos artistas para ayudar a los damnificados del terremoto de Haití. Sumado a esto, Netflix estrenó en 2024 el documental "The Greatest Night in Pop", que muestra el detrás de escena de aquella grabación histórica, con participaciones de artistas como Bruce Springsteen, Tina Turner, Diana Ross, Bob Dylan y Cyndi Lauper, entre otros.

“He tratado de presentarme en Argentina durante los últimos quince años, pero cada vez que lo intentaba se cruzaba algún otro itinerario. Mi agencia me decía ‘Hay que ir a Londres’ o ‘Ahora toca ir a Alemania’. Yo me preguntaba: ‘Pero ¿qué pasará con Argentina que no puedo llegar allí?’. ¡Finalmente ahora voy a poder! Me gustaría dejar en claro que no llegué antes no por falta de ganas”, expresó el cantante a PERFIL antes de su primer show en el país hace casi una década.

En esa ocasión, el compositor se subió al escenario del estadio GEBA el 1° de marzo de 2016 e interpretó hits de su carrera como solista y como integrante de The Commodores. A lo largo de 90 minutos, se vivió una fiesta que alternaba con baladas románticas, donde no faltaron “Running With The Night”, “Three Times A Lady”, “Hello” y “Say You, Say Me".

