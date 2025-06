Docentes de Corrientes: Suteco alerta por demora en las licencias y salarios bajos

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) presentó, ante los ministerios de Educación y de Hacienda de la Provincia, nuevas notas demandando la convocatoria a mesa de negociación de mejoras laborales y salarial.

Uno de los problemas más urgentes del sector docente es “la gran demora que está ocurriendo para el otorgamiento de las licencias, la mayoría de ellas solicitadas por cuestiones de salud”, explicó el Secretario General.

Y cuando las licencias se otorgan, “no se están cubriendo esas vacantes que producen: en Primaria los alumnos están perdiendo una semana de clases o más porque no se cubren las vacantes. En Secundaria y en Terciaria, las vacantes sin cubrir superan el mes; con materias sin docente y sin dictado de contenidos”.

Fernando Ramírez explicó que la no cobertura de vacante es una de las tantas formas del “ajuste en la Educación, así como los cierres de cursos y grados en zonas rurales” por recorte presupuestario.

También señaló que “las escuelas no están en condiciones edilicias de contener a alumnos y docentes ante la ola de frío de estas semanas” y que los alumnos “pierden días de clases por vacantes no cubiertas y suspensión de clase porque las escuelas no están en condiciones; problemas que el Estado provincial no se apura en solucionar.

El Suteco también le planteó ante Educación y Hacienda la necesaria descentralización de Reconocimiento o Contralor Médico: “terminar con la burocracia desmedida y centraliza en la Capital para el otorgamiento de licencias de toda la Provincia”.

La centralización del contralor, obliga a los docentes a trasladarse desde el interior a la Capital para realizar un trámite de licencia, lo que representa erogación de tiempo y dinero. Con casos extremos de denegación de licencias, lo que constituyen “abuso de autoridad y cercenamiento de derechos”, indica el documento.



BLANQUEO Y SUBA



El Suteco también demandó “urgente actualización del salario básico, que el Fondo Compensador Provincial pase a ser remunerativo y bonificable, actualización de haberes para jubilados docentes, que el sueldo inicial de los activos y los haberes previsionales de los pasivos superen la Línea de la Pobreza”, entre otros puntos.

Fernando Ramírez detalló que el Fondo Compensador Provincial “está en negro y representa el 52% del haber de un docente que recién inicia y tiene un solo cargo”. Y el docente que tiene dos cargos “además no le pagan el plus en el segundo cargo”.

Para el Suteco, es muy alto el impacto negativo en el salario la condición de no remunerativo y no bonificable del Fondo Compensador Provincial: “los jubilados directamente no lo cobran. Un docente que recién se jubila pierde el 35% a 40% de sus ingresos. Tampoco entra en el cálculo del aguinaldo del activo ni del pasivo”, detalló Ramírez.