Los docentes autoconvocados de Corrientes preparan una gran marcha por múltiples reclamos

Los docentes autoconvocados de Corrientes realizarán el próximo 14 de junio un gran marcha en la capital provincial. Solicitan que atiendan las múltiples demandas, más allá de lo salarial.

Se espera que asistan profesores de diferentes puntos de la provincia como Paso de los Libres, Esquina, entre otras, y además, están convocando a otros sectores como el de seguridad y salud. En las próximas horas definirán el punto de concentración y el horario.

"Nosotros no nos entendemos con los gremios, no nos representan porque no nos defienden", afirmó a Perfil NEA Saúl Martínez, uno de los docentes autocovocados.

Martínez explicó a este medio que la lucha viene desde el 2019 y en la actualidad no se resolvieron las principales peticiones. Más allá de lo salarial, "seguimos con problemas edilicios, algunas escuelas se siguen inundando, también en los trámites de las jubilaciones son muy engorrosos", dijo.

En cuanto a los sueldos, el docente preciso que con los índices inflacionarios de los últimos años, "quedó por debajo del 35 a 40%, no llegamos a la canasta básica".

"El básico de un maestro era de 157 mil pesos y con el último aumento de marzo que dio el gobernador (Gustavo Valdés) supera los 177 mil pesos", aseguró.

En ese sentido, señaló que todos los docentes "cobran montos del 60% en negro". Además, explicó que hay una equiparación para abajo en lo salarial, porque "un docente con 5 años de antigüedad, percibe lo mismo que uno con 35 años".

Entre tanto, invitó a los candidatos a gobernador a acercarse a la marcha. "Queremos conversar con todos, para saber qué propuestas tienen, porque después se borran cuando asumen", resaltó.

SALARIOS DOCENTES EN NÚMEROS

Por su parte Luis Palacios, otro docente autoncovocado, explicó a Perfil NEA el salario que perciben: "En mayo está cobrando en el primer cargo, incluidos los plus, $708.578.60".

Entre tanto, "un docente que tiene todos los años de antigüedad, o sea, la máxima antigüedad, no llega a un millón de pesos. Eso sería para una maestra de grado", detalló.

"Lo que nosotros pedimos es que, como mínimo, el sueldo del docente en mano y en blanco sea superior a una canasta básica", dijo y añadió que un docente "no puede estar por debajo de la línea de la pobreza, si es esencial, tiene que cobrar mínimo por arriba de la canasta básica para no ser pobre".